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Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

06 февраля 2024, 23:56
Фото: istock / tomertu

Фото: istock / tomertu

Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета в озере Ранко, сообщило радио Biobiochile.

Экс-глава государства находился на борту вертолета, который вылетел утром во вторник, сообщил экс-министр образования Чили Херардо Валера.

На борту вертолета находились также три его родственника, которые смогли выжить после крушения. Однако 74-летнему Пиньере не удалось спастись, его тело обнаружили спасатели на глубине около 40 метров.

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#оператор
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Умерла актриса сериала «Мухтар. Новый след»
Умерла актриса сериалов «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор» Елена Сафронова
07 февраля 2024, 00:30

Фото: iStock/trofimich

На официальном сайте Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича появилась информация о кончине актрисы Елены Сафроновой, известной по своим ролям в сериалах «Мухтар. Новый след» и «Семейный доктор».
«Нас покинула Елена Ивановна Сафронова, артистка драмы, выдающаяся мастерица сцены и исключительный профессионал. За 43 года своей неизменной службы в театре она создала неповторимые образы и продолжала творческую деятельность практически до последнего дня. Мы выражаем нашу искреннюю скорбь и глубокие соболезнования родным и близким», — говорится в сообщении.
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#оператор
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В Пермском крае 12-летняя школьница умерла от пневмонии
Следователи начали проверку сообщений о смерти школьницы от пневмонии под Пермью
07 февраля 2024, 00:25

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Пермские следователи начали расследование после появления информации о смерти девочки-подростка в больнице под Пермью. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился предоставить отчет о результатах работы, сообщает пресс-служба ведомства в телеграм-канале.
По данным СК России, в феврале в СМИ появились данные о том, что 12-летняя девочка умерла от пневмонии в больнице города Кунгур. Ранее участковый врач не обнаружил у нее это заболевание при обследовании.

«Следственными органами СК России по Пермскому краю ведется предварительное расследование. Глава ведомства поручил руководителю Следственного управления СК России по Пермскому краю Головкину Д.В. предоставить информацию о ходе проверки и выявленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.
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Умер чешский актер Карел Габл
Умер чешский актер Карел Габл, снявшийся в фильме «Сказка странствий»
06 февраля 2024, 23:37

Фото: istockphoto/SergeyPankratov

На 88-м году жизни скончался известный чешский актер Карел Габл, который прославился своими ролями в фильмах как «Амадей» режиссера Милоша Формана и «Сказка странствий» Александра Митты, сообщает издание Echo 24.
«Габл был известен своей активной творческой деятельностью, сыграв роли в более чем 100 фильмах и телесериалах, а также принимал участие в многочисленных спектаклях и мюзиклах на сценах театров как в Праге, так и за ее пределами. Его творчество пользовалось популярностью не только в Чехословакии и Чехии, но и за ее границами», — отметило издание.
Карел Габл также завоевал признание советских зрителей благодаря своим ролям в фильмах Александра Митты, в частности, в картине «Сказка странствий». Кроме того, он снялся в таких известных советских фильмах, как «Соломенная шляпка», «Вешние воды», «Битва за Москву», «Соколово».

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#актёр
#творчество
#битва за москву
#оператор
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Такер Карлсон намерен добиваться интервью с Зеленским
06 февраля 2024, 23:16

Американский журналист Такер Карлсон выразил свое намерение провести интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В своем Twitter он заявил, что все предыдущие встречи украинского лидера с американскими СМИ не являются журналистикой, а скорее формой пропаганды.

«Американские издания уже не раз встречались с украинскими представителями и проводили интервью с президентом Зеленским. Мы сами обратились с просьбой о проведении интервью с ним и надеемся, что он согласится. Однако, интервью, которые он давал в США, скорее всего, были не столько информационными, сколько пропагандистскими мероприятиями, разработанными для поддержки его призывов о большей активной роли США в восточной Европе», — заявил он в своем видеообращении.
Карлсон прибыл в Россию в конце прошлой недели. Еще в сентябре 2023 года он сообщал о своих попытках взять интервью у президента Путина, однако получил запрет на это от американских властей.

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«Кокаиновые» бегемоты Пабло Эскобара стали угрозой для населения Колумбии
Daily Mail: в Колумбии бегемоты Пабло Эскобара начали нападать на людей
06 февраля 2024, 22:22

Фото: istock / Edafoto

В Колумбии на местных жителей начали нападать потомки бегемотов, которыми владел наркобарон Пабло Эскобар. Об этом пишет Daily Mail.

Сейчас в реках страны живут и размножаются 169 особей. Отмечается, что в Колумбии нет хищников, которые были бы способых сократить опуляцию «кокаиновых» бегемотов естественным путем. Из-за этого они объявлены инвазивным видом, которые угрожают экосистеме.

По рассказам колумбийцев, бегемоты со временем стали вести себя агрессивно и непредсказуемо.

«Они очень, очень опасны. Бегемоты начали нападать на людей», — рассказал журналисту телеканала Fox News один из местных жителей.
Пабло Эскобар ввез бегемотов из Африки 1980-х нелегальным путем для личного зоопарка. Спустя время 4 особи остались жить у заброшенного поместья и начали плодиться. Эксперты опасаются, что к 2040 году количество особей этих животных в Колумбии достигнет полутора тысяч.

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#эксперты
#животные
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В Подмосковье прошли первые рейды по выявлению незаконных парковок
06 февраля 2024, 22:19

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

В Котельниках запустили пилотный проект по эвакуации автомобилей из-за неправильной парковки по новым правилам. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
Органы власти Подмосковья получили полномочия эвакуировать машины из-за неправильной парковки без сотрудников ГИБДД. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях ранее приняла Госдума.
«Незаконная парковка стала серьёзной проблемой для жителей региона. Красной зоной оказался городской округ Котельники, где от граждан не раз поступали жалобы на запаркованные территории. Недобросовестные водители, таксисты оставляли автомобили на газонах и перекрывали въезды во дворы. Это не только мешало жителям близлежащих домов, но и могло стать серьёзным препятствием для проезда сотрудников экстренных служб», – рассказали в ГУРБ.
6 февраля представители Минтранса и Главного управления регионального государственного жилищного надзора и содержания территорий Московской области эвакуировали пять нелегальных такси, припаркованных под запрещающими знаками, выявили четыре нарушения за неправильную парковку. По ним будут выписаны штрафы.

В районе станции было пресечено пять случаев несанкционированной парковки.

Помимо штрафных санкций, проводится разъяснительная работа среди водителей. На проблемных территориях разрабатываются планы организации дорожного движения.

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#госдума
#штрафы
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Жильцам 140 домов Сергиева Посада сделают перерасчёт за недополученное отопление
06 февраля 2024, 21:30

Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Жителям 140 домов, пострадавших от сбоев в системе теплоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе, сделают перерасчёт за недополученные в январе отопление и горячую воду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В микрорайоне Клементьевский сумма начислений уменьшена на 17%, в пострадавших домах на проспекте Красной Армии – на 15%. Перерасчёт сделают также жителям поселка Лакокраска, деревень Семенково и Путятино», – говорится в сообщении.
Начисления с учётом перерасчёта отражены в платёжных документах за январь 2024 года.

В декабре 2023 – январе 2024 года в Подмосковье произошло сразу несколько коммунальных аварий. Глава муниципалитета Дмитрий Акулов сообщал об авариях на сетях тепло- и водоснабжения в Сергиево-Посадском городском округе.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пообещал, что жителям компенсируют ущерб. В платёжке за январь оплаты за отопление не будет, а электричество посчитают по декабрьскому платежу.

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#аварии
#отопление
#сергиев посад
#отопительный сезон
#теплоснабжение
#московская область
#подмосковье
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Wildberries выплатил продавцам третью компенсацию за сгоревший в Шушарах товар
06 февраля 2024, 21:24

Фото: istock / Vera Tikhonova

Онлайн-ретейлер Wildberries перечислил третью компенсацию продавцам, чья продукция сгорела на складе в Шушарах. Об этом сообщает Телеграм-канал маркетплейса.

«Средства уже зачислены селлерам на баланс и будут доступны к выводу 19 февраля. Общая сумма трех совершенных выплат компенсаций на данный момент составила 3 млрд рублей», — сказано в сообщении.
Две предыдущие выплаты были совершены 15 и 29 января. В компании уточнили, что сумма не окончательная и еще будет менять. Также продавцам не нужно подавать дополнительные документы, чтобы получить средства.

Пожар на складе компании Wildberries в поселке Шушары Пушкинского района Санкт-Петербурга произошел 12 января. Площадь поджара достигла 70 тысяч кв. м. Пожарные справились с возгоранием спустя сутки. Никто не пострадал.

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#онлайн
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Подмосковные энергетики переходят в повышенную готовность из-за циклона «Ольга»
06 февраля 2024, 21:11

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлэнерго введёт режим повышенной готовности на фоне ухудшения погоды в Подмосковье. Об этом сообщается в телеграм-канале компании.
«На всей территории обслуживания сетей Мособлэнерго с 0:00 часов 7 февраля вводится режим повышенной готовности. Для оперативного устранения возможных последствий циклона привлекаются 303 бригады, а также 573 единицы спецтехники, включая 79 передвижных дизельных электростанций», – говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупреждали, что на Московский регион надвигается циклон «Ольга», который принесет рекордные снегопады. Согласно прогнозам, в среду может выпасть около четверти месячной нормы осадков. Метель продолжится до четверга.

При этом температура до конца недели будет колебаться. Столбики термометров ночью опустятся до -23°С, а днём – до -15°С.

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