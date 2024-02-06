Экс-президент Чили Пиньера погиб при крушении вертолета

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Бывший президент Чили Себастьян Пиньера погиб в результате крушения вертолета в озере Ранко, сообщило радио Biobiochile.
На борту вертолета находились также три его родственника, которые смогли выжить после крушения. Однако 74-летнему Пиньере не удалось спастись, его тело обнаружили спасатели на глубине около 40 метров.
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