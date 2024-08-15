Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что с данной инициативой активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст России. После начала СВО Разин распродал всю недвижимость в стране и переехал в Соединенные Штаты.
В своем заявлении активисты напомнили о вражде продюсера с семьей покойного певца Юрия Шатунова. Уточняется, что Разин неоднократно угрожал родным артиста, в особенности супруге Шатунова.
Согласно информации источника, в России у Разина также осталось свыше одного миллиона рублей долга.
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В своем заявлении активисты напомнили о вражде продюсера с семьей покойного певца Юрия Шатунова. Уточняется, что Разин неоднократно угрожал родным артиста, в особенности супруге Шатунова.
Согласно информации источника, в России у Разина также осталось свыше одного миллиона рублей долга.
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Екатерина Коршунова