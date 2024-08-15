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Экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом

SHOT: экс-продюсера «Ласкового мая» Разина потребовали признать иноагентом
15 августа 2024, 13:47
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Бывшего продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина потребовали признать иностранным агентом и проверить на финансирование украинской армии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что с данной инициативой активисты движения «Ветераны России» обратились в Генпрокуратуру, СК РФ и Минюст России. После начала СВО Разин распродал всю недвижимость в стране и переехал в Соединенные Штаты.

В своем заявлении активисты напомнили о вражде продюсера с семьей покойного певца Юрия Шатунова. Уточняется, что Разин неоднократно угрожал родным артиста, в особенности супруге Шатунова.



Согласно информации источника, в России у Разина также осталось свыше одного миллиона рублей долга.

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Капремонт старейшей школы Дубны завершат до начала учебного года
15 августа 2024, 14:16

Фото: пресс-служба правительства МО/Александра Степанова

Здание школы №1 имени авиаконструктора А.Я. Березняка, построенное в Дубне в 1937 году, капитально ремонтируют, ход работ проверил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Школа была построена давно. У нее очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны запустить школу 2 сентября, чтобы дети пошли в обновлённые классы с современным оборудованием», — сказал Андрей Воробьёв.
В настоящее время готовность капитального ремонта составляет 76%. Уже завершена замена перекрытий и балок, укреплён фундамент. Сейчас рабочие обновляют кровлю спортзала, потолки в помещениях, занимаются облицовкой стен, монтируют систему отопления и благоустраивают пришкольную территорию.

«Сейчас на объекте работают в две смены 137 человек. Мы докрашиваем фасад с торца, отремонтировали входную группу, ведём отделочные работы, начинаем покраску второго этажа, установку дверей. Заканчиваем прокладку электрики, слаботочной системы и систем отопления», — отметил генеральный директор компании-подрядчика «Союз Автодор» Эдуард Романов.
Отмечается, что к началу учебного года завершат также реконструкцию школьного стадиона. Обновлённый спортивный объект смогут посещать не только ученики, но и жители района — в свободное от школьных занятий время.

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#школа
#андрей воробьёв
#капремонт
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Компенсация и тюрьма: Юрист раскрыл, чем обернется агрессия покупателей на сотрудников ПВЗ
Юрист Воропаев о нападениях на сотрудников ПВЗ: можно лишиться свободы на 5 лет
15 августа 2024, 14:14

Фото: iStock/vchal

В подмосковной Лобне женщина ударила по голове сотрудницу ПВЗ, когда та, ссылаясь на правила маркетплейса, пыталась объяснить, что возврат оформить невозможно. И такое происходит практически ежедневно: разъяренные какой-то мелочью люди-покупатели, не взирая на правила этикета и даже законодательства, приносят вред ни в чем невиновным сотрудникам пунктов выдачи. Неужели такие поступки остаются безнаказанными?
Член московской коллегии адвокатов Павел Воропаев в беседе с «Радио 1» разъяснил, что человека, совершившего то или иное противоправное действие в отношении сотрудника ПВЗ, могут привлечь как к административной ответственности, так и к уголовной в зависимости от конкретных действий.
«Первое, что нужно понимать, — в каждом ПВЗ находятся видеокамеры, которые фиксируют происходящее. В случае применения силы в отношении сотрудника ПВЗ, как правило, наступает административная ответственность, при этом здесь достаточно испытать простую физическую боль, не говоря уже о каких-то гематомах и страшных ранах. Если же действие было совершено при высказывании оскорблений на почве национальности, религии, ненависти или вражды, высока вероятность привлечения к уголовной ответственности. Так же нанесение побоев лицом, которое уже подвергнуто административному наказанию, влечет наступление уголовной ответственности», — объяснил эксперт.

По словам юриста, возможно и привлечение к иной административной и уголовной ответственности по статье о мелком хулиганстве в тех случаях, когда сам сотрудник ПВЗ не пострадал, но незначительно пострадало иное имущество.
«В случае административного наказания назначается штраф до 30 000 рублей. В случае уголовного наказания — лишение свободы на срок до 5 лет в зависимости от квалификации преступления. Еще потерпевший вправе обратиться в суд с требованием о моральной компенсации, так как при нанесение побоев — моральный вред презюмируется. Сумма моральной компенсации, на которую сможет рассчитывать пострадавшее лицо, варьируется от 10 000 рублей и до 100 000», — заключил специалист.

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Абитуриенты подали в колледжи и техникумы Подмосковья более 105 тыс. заявлений
15 августа 2024, 13:48

Фото: пресс-служба Минобразования МО

Свыше 105 тысяч заявлений подали на поступление в техникумы и колледжи Московской области абитуриенты в ходе приёмной кампании текущего года, о наиболее востребованных специальностях рассказал первый заместитель председателя правительства региона Илья Бронштейн, сообщает пресс-служба подмосковного министерства образования.
«Приёмная кампания завершена, абитуриенты подали более 105 тысяч заявлений, из них 30 тысяч них – по программам федерального проекта «Профессионалитет». Наиболее востребованными направлениями стали информационные системы и программирование, машиностроение, а также ремонт автотранспорта и мехатроника», — сказал Илья Бронштейн.
Наиболее популярным у абитуриентов стал Щёлковский колледж: на поступление туда было подано 8 тысяч заявление. Второе место по популярности занял колледж «Подмосковье» с 7,8 тыс. заявлений, а на третьем месте оказался Электростальский колледж, куда подали почти 4,9 тыс. заявлений.

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#минобразования мо
#илья бронштейн
#московская область
#подмосковье
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Отдых в России, зубные протезы и скидка на лекарства: Льготы для пенсионеров в 2024 году
15 августа 2024, 13:14

Фото: iStock/Timofey Zadvornov

На сегодня в России проживает чуть более 41 миллиона пенсионеров. Мужчины выходят на пенсию в 63 года, а женщины — в 58 лет.
С этого возраста они могут получать не только пенсионные выплаты, но и пользоваться десятками дополнительных льгот и субсидий, которые могут быть как федеральными, так и региональными. Какие скидки, льготы и доплаты положены пенсионерам от государства в 2024 году расскажет «Радио 1».

Главное о выплатах и льготах пенсионерам в 2024 году

Пенсионеры в России имеют право на получение различных выплат. К ним относятся пенсия по старости, которая может быть страховой или социальной. Также существует увеличение пенсии для тех, кто достиг 80 лет — фиксированная выплата к страховой пенсии для них удваивается.

Ежемесячная денежная выплата, которая предоставляется категориям граждан, таким как инвалиды, ветераны и их семьи. Помимо этого, она положена пострадавшим от радиации и некоторым другим льготникам.

Кроме того, если общий доход пенсионера с учетом всех льгот и выплат ниже прожиточного минимума, то ему полагается доплата. Также существуют доплаты за северный или сельский стаж работы. Помимо этого, есть возможность получения доплаты за иждивенцев, но не более чем за трех человек.
Фото: iStock/Denis Vostrikov

Помимо выплат, пенсионеры в России имеют право на получение льгот и субсидий. Они могут быть федеральными и региональными. Федеральные выплаты обеспечиваются из бюджета страны, а региональные — из бюджета региона, в котором проживает пенсионер.

Основные группы льгот и субсидий включают:

— Льготы на проезд;
— Субсидии на жилищно-коммунальные услуги;
— Налоговые льготы;
— Медицинские льготы;
— Льготы для работающих пенсионеров;
— Социальная помощь.

Льготы на проезд

В зависимости от места проживания пенсионеры могут пользоваться общественным транспортом со скидкой или бесплатно. Помимо этого, возможно получать компенсацию расходов на проезд. Такие льготы устанавливаются на региональном уровне и могут значительно отличаться по всей России.
Фото: iStock/Anton Novikov

Компенсация проезда к месту отдыха по России

Федеральная льгота доступна только для пенсионеров, проживающих в районах Крайнего Севера, которые не работают. Пенсионеры, которые получают страховую пенсию по инвалидности или старости, получат компенсацию за проезд к месту лечения и обратно. Билеты можно купить за счет СФР или вернуть их за уже совершенную поездку. Эта льгота доступна два раза в год. Однако есть определенные ограничения: например, в поезде будет оплачен билет только в плацкартном вагоне, а в самолете — только в экономическом классе.
Фото: iStock/Andriy Nekrasov

Скидки на авиабилеты

В России действует программа субсидирования авиабилетов, в рамках которой государство покрывает часть стоимости билетов для некоторых категорий граждан, включая пенсионеров. Однако эта программа имеет свои ограничения: доступен только один из следующих вариантов:

— четыре билета в одну сторону;
— два билета туда и обратно;
— два билета в одну сторону и один — туда и обратно.

Эта программа действительна только для определенных авиакомпаний и на определенных маршрутах.
Фото: iStock/PeopleImages

Льготы на жилищно-коммунальные услуги

Пенсионеры, имеющие пенсионное удостоверение, могут получить скидки на оплату электричества, воды и других жилищно-коммунальных услуг. Помимо этого, они могут сэкономить на вывозе мусора и капитальном ремонте.

Компенсация взносов на капремонт

Пенсионеру необходимо сначала заплатить полную сумму, а затем подать заявление в СФР и вернуть деньги. Пенсионерам которым исполнилось больше 70 лет возместят 50 % суммы, а тем, кто старше 80 лет — 100 %. Важное условие — пенсионер должен проживать один или с родственниками, которые не работают из-за возраста или инвалидности.

Субсидия на коммунальные услуги

Если сумма счета за жилищно-коммунальные услуги превышает установленную законом долю дохода, можно получить компенсацию. Каждый регион устанавливает свою норму. Такие субсидии предоставляются на шесть месяцев. Они доступны всем гражданам страны.
Фото: iStock/shurkin_son

Компенсация оплаты ЖКУ

Еще один способ для пенсионеров снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги — получить возмещение.

В Московской области пенсионерам компенсируют расходы на вывоз мусора, размер компенсации зависит от возраста и других условий и может составлять от 30% до 100%. В Москве пенсионеры, проживающие одни или с другими пожилыми людьми, освобождены от оплаты жилищно-коммунальных услуг.

Налоговые льготы

Для пенсионеров в России предусмотрены различные налоговые льготы.

Они освобождаются от уплаты налога на имущество физических лиц, могут не платить земельный налог на участки, пенсионерам положен налоговый вычет при покупке и строительстве жилья, а также транспортный налог.

Транспортный налог

Транспортный налог взимается с владельцев автомобилей и другой техники. Правила и ставки налога устанавливаются на региональном уровне, поэтому и льготы определяются местными властями.

Часто пенсионеры получают скидку на транспортный налог в зависимости от мощности автомобиля.
Фото: iStock/MarekUsz

Налог на имущество

Каждый год владельцы недвижимости обязаны платить налог на имущество. Согласно федеральной льготе, пенсионеры освобождаются от уплаты налога за один объект каждого вида недвижимости.

Налоговый вычет при покупке и строительстве жилья

Все граждане Российской Федерации имеют право на возврат суммы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую они заплатили за год покупки квартиры или строительства дома. Это называется имущественным налоговым вычетом. Максимальная сумма вычета не может превышать 260 тысяч рублей, она доступна только один раз в год. Та же льгота распространяется и на вычет за проценты по ипотеке.

Земельный налог

Он относится к владельцам земельных участков. Однако его не нужно платить, если участок меньше шести соток, но если участок больше, то пенсионеры платят налог только на площадь, превышающую 600 квадратных метров.

Льготы на медицину

В регионах России есть меры поддержки, по которым пенсионерам дают скидку на лекарства и компенсацию лечения.

Скидка на лекарства

Согласно закону, скидка в 50% на лекарства предоставляется пенсионерам, получающим пенсию по старости, инвалидности или потере кормильца в минимальном размере.

Путевка в санаторий

Каждый регион самостоятельно формирует список льготников, которые претендуют на санаторно-курортное лечение бесплатно или по скидке. Частота получения путевки зависит от места проживания.

Зубные протезы

Военные пенсионеры, прослужившие 25 лет и более (или 20 лет, если увольнение связано с возрастом, здоровьем или сокращением штата), имеют право на бесплатное получение и ремонт зубных протезов. Такая же федеральная льгота доступна героям Труда и кавалерам ордена Трудовой Славы.

Остальные категории пенсионеров могут рассчитывать на региональные льготы. Обычно они предоставляются ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранам труда, инвалидам и реабилитированным жертвам репрессий.

Фото: iStock/PeopleImages

Льготы для работающих пенсионеров

Для работающий пенсионеров в России доступны различные виды льгот.
Фото: iStock/SeventyFour

Увольнение без отработки

По закону, сотрудник должен уведомить работодателя о своем увольнении за две недели. Однако, если человек решает окончательно выйти на пенсию, он не обязан отрабатывать этот период. Он имеет право завершить работу в любое удобное для него время.

Два дня диспансеризации

Пенсионеры каждый год могут брать два рабочих дня, чтобы пройти диспансеризацию. За это время им обязаны платить зарплату. Однако вам придется предоставить работодателю справки, которые подтверждают факт диспансеризации.

Неоплачиваемый отпуск

Пенсионерам работодатель обязан предоставить неоплачиваемый отпуск просто по письменному заявлению. Так можно отдыхать до двух недель в год, а если пенсионер еще и инвалид, то 60 дней в год.

Социальная помощь

Помимо дополнительных выплат и льгот, пенсионеры могут получать адресную социальную помощь. Существуют различные виды такой помощи: денежные средства, вещи, топливо, продукты питания, одежда, лекарства, услуги социального работника для пенсионеров, которые не могут самостоятельно заботиться о себе.

Как оформить положенные льготы

Некоторые льготы назначаются автоматически. В основном это все выплаты и доплаты: до прожиточного минимума, за сельский стаж, надбавка к пенсии после 80 лет, ЕДВ для людей с инвалидностью.

В других случаях необходимо подать заявление в Социальный фонд России (СФР) или Федеральную налоговую службу (ФНС) по месту жительства, через кабинет налогоплательщика или личный кабинет на портале «Госуслуги».

Вам могут потребоваться: паспорт, СНИЛС, документы, подтверждающие право на конкретные льготы или налоговые вычеты, при получении компенсации — документы, подтверждающие расходы (чеки, посадочные талоны и так далее), заявление, а также реквизиты банка и счета.

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В России стартовал набор тренеров волонтёрского корпуса 80-летия Победы
15 августа 2024, 13:04

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Победы»

Конкурсный отбор для формирования тренерского состава Международного волонтёрского корпуса 80-летия годовщины Победы в Великой Отечественной войне проводится в России, сообщает пресс-служба общественного движения «Волонтёры Победы».
«Для того, чтобы присоединиться к тренерскому составу волонтёрского корпуса, соискатель должен подготовить видеовизитку с рассказом о себе и о том, чем вызвано желание стать тренером волонтёров. Также нужно написать пост в сети «ВКонтакте» и в Telegram с ответом на вопрос «Как я могут помочь сохранению исторической памяти». В посте нужно использовать хештеги #ТренерыМВК и #ВолонтёрскийКлуб80, а также упомянуть соцсети движения «Волонтёры Победы». И отправить онлайн-заявку по ссылке», — говорится в сообщении.
Заявки принимаются с 25 июля по 27 августа, при этом для жителей Приволжского и Северо-Западного федеральных округов приём заявок продлится до 3 сентября.

Подробная информация размещена на сайте движения «Волонтёры Победы».

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Расписание электричек Большого кольца МЖД изменится с 16 августа
15 августа 2024, 12:38

Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения ряда пригородных поездов, курсирующих по Большому кольцу, изменится с 16 августа по 19 сентября из-за капремонта второго главного пути на перегоне Детково – Усады-Окружные, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.
«В ходе работ планируется уложить 15,8 км бесстыкового пути и установить несколько стрелочных переводов. Для работ назначены технологические «окна» продолжительностью в 24 часа 16-17 и 19-24 августа, а также 2-7, 9-12 и 16-19 сентября. В указанный период у некоторых электричек будет изменено время отправления и прибытия, у двух электричек сократится маршрут, а ещё два пригородных поезда временно отменят», — говорится в сообщении.
Пассажирам рекомендуется заранее ознакомится с изменениями в расписании. Актуальная информация размещается на стендах на вокзалах и станциях, а также на сайте РЖД и в мобильном приложении компании-перевозчика.

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Готовность капремонта двух участков теплосетей в Солнечногорске достигла 80%
15 августа 2024, 12:07

Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Тепловые сети, расположенные на улицах Лесная и Почтовая в Солнечногорске, капитально ремонтируют, в настоящее время строительная готовность объектов достигла восьмидесяти процентов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.
«Работы ведутся у дома №13 по Лесной улице и рядом с домом №28 на Почтовой улице. Капремонт стартовал 22 апреля текущего года, в задачи подрядчика входит демонтаж старых труб, прокладка новых трубопроводов и благоустройство территории. 16 июля были проведены испытания на герметичность и плотность новых трубопроводов. Сейчас проект выполнен на 80%», — говорится в сообщении.
Работы проводятся в рамках программы по ремонту и концессионного соглашения, генеральный подрядчик — инвестиционная компания «Энергетические Технологии».

Завершить капитальный ремонт в полном объёме планируется до 31 августа текущего года.

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Американская многодетная семья получила временное убежище в РФ
Многодетная семья из США получила свидетельство о временном убежище в РФ
15 августа 2024, 11:41

Фото: istockphoto/Sven Loeffler

Свидетельство о временном убежище в РФ получила американская многодетная семья. Об этом сообщила в Telegram-канале официальный представитель российского МВД Ирина Волк.
«Еще одна американская семья выбрала нашу страну для переезда и дальнейшего проживания», — отметила Волк.

Она добавила, американцы хотят получить в дальнейшем российское гражданство, поскольку считают, что в нашей стране безопаснее, уровень образования лучше, а традиционные ценности защищаются государством. Кроме того, многодетные семьи получают поддержку.

Лео и Шантель Хэер проживали ранее в Нью-Йорке, у них есть трое детей. Они захотели перебраться в РФ «на фоне отмены в американском обществе традиционных нравственных и семейных ценностей, а также низкого уровня образования».

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На маршруты в Химках вышли семь новых автобусов
15 августа 2024, 11:25

Фото: пресс-служба администрации г.о. Химки

Семь новых автобусов большого класса вместимостью до 100 пассажиров вышли на шесть маршрутов в Химках — №27, №28, №35, №41, №342 и №345, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Новый транспорт оборудован всем необходимым для безопасных поездок как пассажиров, так и водителей», — отметил начальник отдела транспорта и связи администрации округа Химки Денис Гаврилов.
В автобусах установлены системы климат-контроля, пожаротушения и видеонаблюдения, USB-розетки для зарядки гаджетов, а также специальное место для инвалидной коляски с креплением и кнопкой связи с водителем. Кроме того, в автобусах есть система наклона кузова в сторону тротуара, чтобы облегчить посадку для маломобильных пассажиров.

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