Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Известный историк моды Александр Васильев вновь привлек внимание общественности скандальным заявлением. Он утверждает, что женщины из стран бывшего СССР гораздо красивее мужчин, которые, по его словам, являются «уродливыми».
Васильев, бывший телеведущий Первого канала, в интервью Telegram-каналу «Абзац» отметил, что представители сильного пола на территории советских стран пострадали из-за войн и репрессий, что, по его мнению, негативно сказалось на их внешности.
По словам Васильева, мужчины с примесью грузинской, прибалтийской или еврейской крови выглядят гораздо более привлекательно. Женщины же, по его мнению, остаются привлекательными и привлекательными.
Стоит отметить, что сам Васильев после начала специальной военной операции переехал за границу. Он написал открытое письмо, осуждающее российские власти, и отказался от контрактов в России.
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«Они небольшого роста, коренастые, курносые… Более уродливы, затрапезны», — заявил историк моды.
По словам Васильева, мужчины с примесью грузинской, прибалтийской или еврейской крови выглядят гораздо более привлекательно. Женщины же, по его мнению, остаются привлекательными и привлекательными.
Стоит отметить, что сам Васильев после начала специальной военной операции переехал за границу. Он написал открытое письмо, осуждающее российские власти, и отказался от контрактов в России.
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Елена Перлова