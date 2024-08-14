Продюсер раскрыл, сколько получает Семенович за один концерт

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
Музыкальный продюсер и шоумен Сергей Дворцов поделился деталями гонораров Анны Семенович и прокомментировал критику ее вокальных способностей. В интервью порталу «Страсти» он сообщил, что бывшая звезда группы «Блестящие» получает от 1,2 до 1,5 миллиона рублей за концерт.
По словам Дворцова, критика, с которой сталкивается Семенович, может быть вызвана усталостью или болезнями. Эти факторы оказывают негативное влияние на её голосовые связки. Продюсер отметил, что проблемы с пением могут возникать у многих артистов и подчеркнул, что такое поведение не является редкостью.
Дворцов также обсудил использование фонограммы, которое позволяет избежать недочетов на сцене, особенно в случае плохого самочувствия. Он подчеркнул, что фонограмма должна использоваться только в экстренных случаях, а выступление в целом должно быть живым.
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Дворцов также обсудил использование фонограммы, которое позволяет избежать недочетов на сцене, особенно в случае плохого самочувствия. Он подчеркнул, что фонограмма должна использоваться только в экстренных случаях, а выступление в целом должно быть живым.
«Фонограмма есть у многих артистов, но ее включают только тогда, когда человек понимает, что он в плохом самочувствии или не выспался. Чтобы не сделать осечку на сцене, а все прошло идеально, но зрителей, конечно, не обманешь», — пояснил продюсер.
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Елена Перлова