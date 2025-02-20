Экс-работники «Гугл» получат выплаты раньше таких кредиторов, как русские телеканалы

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Арбитражный суд Москвы удовлетворил требования бывших сотрудников ООО «Гугл» о приоритетном погашении задолженности перед ними. Об этом сообщил «Ведомостям» партнер адвокатского бюро ART DE LEX Артур Зурабян, участвовавший в заседании 19 февраля.
Решение пока не отражено в картотеке арбитражных дел.
Ранее конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский обратился с ходатайством изменить очередность выплат в рамках дела о банкротстве. Он указал, что текущие кредиторы, включая российские медиакомпании, чьи ресурсы на видеоплатформе Youtube были заблокированы, заявили требования после начала процедуры. По закону их интересы должны учитываться первыми, но управляющий настаивал на приоритете для экс-работников.
Причиной стали систематические нарушения российских законов со стороны Google LLC, включая игнорирование требований Роскомнадзора и судебных решений о восстановлении доступа к заблокированным аккаунтам кредиторов.
Наложенные штрафы сокращают активы «Гугл», что ставило под угрозу выплаты бывшему персоналу. Экс-работники поддержали Таляровского в его обращении и подчеркнули, что дело о банкротстве организации является исключительным для судебной практики.
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Ранее конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский обратился с ходатайством изменить очередность выплат в рамках дела о банкротстве. Он указал, что текущие кредиторы, включая российские медиакомпании, чьи ресурсы на видеоплатформе Youtube были заблокированы, заявили требования после начала процедуры. По закону их интересы должны учитываться первыми, но управляющий настаивал на приоритете для экс-работников.
Причиной стали систематические нарушения российских законов со стороны Google LLC, включая игнорирование требований Роскомнадзора и судебных решений о восстановлении доступа к заблокированным аккаунтам кредиторов.
Наложенные штрафы сокращают активы «Гугл», что ставило под угрозу выплаты бывшему персоналу. Экс-работники поддержали Таляровского в его обращении и подчеркнули, что дело о банкротстве организации является исключительным для судебной практики.
«Подобное увеличение обязательств должника [ООО «Гугл»] является экстраординарной ситуацией, до этого не имевшей каких-либо аналогов в российской правоприменительной практике», — говорилось в заявлении.Читайте также:
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Мария Моисеева