«Не дождалась»: Виталий Гогунский не поздравил дочь Милану Стар с 15-летием

Милана Стар (фото: Telegram @milana_offi)
Дочь звезды «Универа» Виталия Гогунского на днях отметила свой 15-й день рождения. Милана Стар получила невероятный подарок от мамы – роскошную квартиру в центре Москвы.
Также Ирина Маирко организовала для дочери праздничную вечеринку, на которой собрались друзья и близкие именинницы. Правда отца на ней не было. Более того, Гогунский даже не поздравил дочь с днём рождения.
Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)
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Виталий Гогунский (фото: Telegram @gogunsky_v)
«Личного поздравления от папы Милана так и не дождалась. К счастью, её окружают любящие люди, и они нивелировали её разочарование и ожидание своими поздравлениями», – отметила Ирина.Напомним, что отношения Виталия и Миланы стали портиться несколько лет назад. Причиной этому стали постоянные конфликты отца и матери, которые то сходились, то расходились вновь. А ведь именно Гогунский первым вывел девочку на сцену. Ну а сейчас развитием карьеры Миланы Стар полностью занимается мама. Сегодня школьница является одной из самых популярных молодёжных певиц с многомиллионной аудиторией в социальных сетях.
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Анастасия Чинкова