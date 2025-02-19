В Подмосковье проведут капремонт свыше 4,4 тыс. домов и заменят более 360 лифтов

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
На территории Подмосковья расположено порядка 57 тысяч многоквартирных домов. В рамках программы капитального ремонта с 2014 года было приведено в порядок 18 845 объектов, ещё 4 419 домов обновят в этом году. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московкой области.
«Президент постоянно уделяет внимание этой важной чувствительной теме, которая касается абсолютного большинства жителей. Каждому человеку, каждой семье нужны комфорт, уют. Поэтому с 2014 года мы реализуем в Подмосковье программу капремонта жилья, она у нас самая масштабная в стране. За это время обновили уже почти 19 тыс. МКД, перемены почувствовали свыше 3 млн жителей. План на этот год – около 4,5 тыс. домов. Таким образом условия проживания улучшат еще более 650 тыс. человек. Кровли, фасады, системы электро- или газоснабжения – перечень работ, как правило, внушительный. И, конечно, будем дальше обновлять лифты в многоквартирных домах. Мы уже давно заменили все, которые были старше 25 лет, но продолжаем работу, потому что это вопрос комфорта и безопасности наших жителей» – подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
В подмосковных многоквартирных домах установлено около 65 тысяч лифтов. С 2014 года 13,7 тысяч из них были заменены, ещё 362 новых лифта будут установлены в этому году. Они будут оснащены антивандальными системами, светодиодным и экономичным освещением, «умными датчиками» для дополнительной безопасности. Все кабины адаптированы для людей с ограниченными возможностями здоровья: в них имеется поручень, а все обозначения на кнопках продублированы шрифтом Брайля.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Отмечается, что все устанавливаемые лифты произведены в Подмосковье и других регионах России, а также в Белоруссии.
Кроме того, в 2025 году будут обновлены более 2,1 тысяч кровель, тысячи фасадов и будут отремонтированы 513 подвалов и фундаментов. Также установят порядка 500 индивидуальных тепловых пунктов, при помощи которых появится возможность регулировать режимы подачи тепла, значения температуры и иные параметры.
В свыше 1200 домах будут модернизированы инженерные коммуникации, а именно водо-, тепло и энергоснабжения и водоотведения.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области
Почти в 700 многоквартирных домах установлены общедомовые системы газоснабжения. С 2021 года в Подмосковье в рамках программы капремонта обязательно устанавливают датчики ГазКонтроль, которые позволяют вовремя обнаружить утечку газа и оповестить жильцов о риске возникновения аварийной ситуации.
Больше всего работ в этому году будет проведено в Балашихе, Воскресенске, Пушкинском, Красногорске, Люберцах, Одинцовском, Подольске и Сергиево-Посадском округа.
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Анастасия Чинкова