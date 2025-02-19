В Подмосковье проведут капремонт свыше 4,4 тыс. домов и заменят более 360 лифтов

На территории Подмосковья расположено порядка 57 тысяч многоквартирных домов. В рамках программы капитального ремонта с 2014 года было приведено в порядок 18 845 объектов, ещё 4 419 домов обновят в этом году. Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московкой области.