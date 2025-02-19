Медведев оценил нелестное заявление Трампа о Зеленском

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал Дональда Трампа «на 200% правым» в оценке Владимира Зеленского как «диктатора без выборов». Об этом Медведев написал в своем аккаунте X (бывший Twitter), добавив, что украинский лидер — «обанкротившийся клоун».
«"Диктатор без выборов, Зеленскому лучше поторопиться или от его страны ничего не останется". Если бы мне три месяца назад сказали, что это слова американского президента, я бы рассмеялся в голос. Дональд Трамп на 200% прав», — отметил Медведев.Ранее Трамп раскритиковал Зеленского за отказ от предложения организовать президентские выборы на Украине.
Утром 19 января сообщалось, что Медведев сравнил Зеленского с загнанной в угол крысой. Он также призвал провести срочную дератизацию.
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