Экс-сенатора РФ Шпигеля освободили от отбывания наказания из-за плохого здоровья

Борис Шпигель (Фото: РИА Новости/ Алексей Майшев)
Преображенский суд Москвы освободил экс-сенатора Бориса Шпигеля от отбывания наказания из-за проблем со здоровьем, сообщают ТАСС.
«Судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство осужденного об освобождении от отбытия наказания по состоянию здоровья», —сказал судья.
Адвокат Олег Сорокин ранее сообщал, что работники прокуратуры попросили суд удовлетворить просьбу осуждённого бывшего сенатора и бизнесмена Бориса Шпигеля и его защитников. Они выступали за освобождение подсудимого от отбывания наказания из-за его тяжёлого состояния здоровья.
«У Бориса Шпигеля действительно есть заболевания, не позволяющие ему отбывать наказание в колонии», — сообщили ТАСС.
В январе 2024 года Измайловский районный суд Москвы осудил Бориса Шпигеля на 11 лет колонии за взяточничество.
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