Верховный суд РФ утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

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Верховный суд России признал законным приговор к пожизненному лишению свободы экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам суда, действующий приговор остается в силе.
Во вторник, 29 октября, бывший сенатор пожаловался на пытки в колонии «Черный дельфин», а также потребовал перевести его в другую колонию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
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Во вторник, 29 октября, бывший сенатор пожаловался на пытки в колонии «Черный дельфин», а также потребовал перевести его в другую колонию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.
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Екатерина Коршунова