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Верховный суд РФ утвердил пожизненный срок экс-сенатору Арашукову и его отцу

Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Верховный суд России признал законным приговор к пожизненному лишению свободы экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его отца Рауля. Об этом информирует ТАСС.
Согласно материалам суда, действующий приговор остается в силе.

Во вторник, 29 октября, бывший сенатор пожаловался на пытки в колонии «Черный дельфин», а также потребовал перевести его в другую колонию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».



Напомним, экс-сенатор и его отец Рауль признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Согласно информации следствия, сумма хищений составила более 30 млрд рублей.

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В Калининграде гражданина ФРГ заподозрили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки
30 октября 2024, 15:18

Фото: iStock/Rawf8

В Калининграде гражданина Германии обвинили в краже 500 тысяч рублей у пенсионерки в банке. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По данным ведомства в ОМВД обратилась 70-летняя женщина с заявлением о краже 500 тысяч рублей. По ее словам, она пришла в банк чтобы открыть вклад, но, когда пришло время передавать деньги кассиру, пенсионерка обнаружила их пропажу.

«Как удалось выяснить полицейским, денежные средства пенсионерки похитил 40-летний гражданин Германии. Мужчина, который был следующим в очереди за потерпевшей, обнаружил наличные под выдвигающимся лотком для денег, куда их по случайности – вместо самого лотка – засунула потерпевшая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что сейчас сотрудники уголовного розыска уточняют, куда делись деньги. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый находится под домашним арестом.

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Голая в канализации: последние часы жизни Кристины Рэй из «Дома-2», связь с эскортом и наркотиками
30 октября 2024, 14:59

Кристина Рэй (Фото: соцсети К. Рэй)

29 октября в канализационном коллекторе Сочи было найдено тело пропавшей 35-летней модели Кристины Кожевниковой, более известной как Кристина Рэй. Она была известна своими увлечениями бодимодификацией и пластической хирургией и носила звание обладательницы «самых больших губ России». Кто и за что лишил жизни молодую девушку расскажет «Радио 1».

Поиски Кристины Рэй


Заявление о пропаже Кристины поступило в полицию только 3 октября, хотя с 28 сентября о ней не было никаких известий. Родные считали, что она проводит время с друзьями. Только после того, как девушка несколько дней не появлялась в социальных сетях, близкие начали подозревать неладное. В ходе расследования правоохранительные органы проверили все звонки пропавшей и поговорили с ее знакомыми. Выяснилось, что девушка употребляла наркотики, и это могло быть связано с ее исчезновением. Однако других зацепок получено не было.


Тело Рэй обнаружили в коллекторе


Окончательно установить личность погибшей будет возможно только после проведения экспертизы, так как тело долго находилось в воде. На теле Кристины не было одежды. Специалисты пока не могут определить, была ли она изначально без нее или же вещи порвались со временем. Это также предстоит выяснить.

Версии случившегося


Основной версией остается то, что девушка могла спуститься в коллектор в поисках чего-то запрещенного, и поток воды в непогоду мог сбить ее с ног, после чего она не смогла выбраться. Полиция отметила, что в этом же коллекторе ранее находили тела других людей, искавших запрещенные вещества. Тем не менее, окончательно исключать версию о криминальном характере смерти пока нельзя.

Кроме того, существует версия о том, что погубить девушку могла ее связь с эскортом. По словам знакомых Кристины, эпатажная брюнетка часто меняла мужчин и оказывала им услуги за деньги.

Кристина Рэй (Фото: соцсети К. Рэй)


Кристина Рэй: чем известна


Кристина Рэй родилась 11 августа 1989 года в Южно-Сахалинске. Она училась в городской гимназии, а затем продолжила образование в Сахалинском государственном университете, где изучала японский язык. В 17 лет девушка решила выделиться из толпы, создав блог и начав эксперименты со своей внешностью. Её стремление к популярности было также связано с желанием привлечь внимание родителей, которые все свои усилия направляли на помощь сестре, страдающей от наркотической зависимости.

Кристина активно эпатировала своих поклонников необычными изменениями во внешности. Сначала она немного увеличила губы, затем сделала «эльфийские» уши, раздвоение языка, выбрила половину головы и украсила тело множеством татуировок. Чтобы по-настоящему привлечь внимание к своему блогу, она даже вживила в голову металлические импланты, напоминающие маленькие рога.

В это время Кристина не забывала о регулярных инъекциях в губы. В какой-то момент они стали настолько большими, что ей присвоили титул «Самые большие губы в России». В 2022 году она даже попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Вскоре Кристина решила изменить свою внешность в сторону естественности и удалила филлеры из губ. Подруги описывали её как добрую и отзывчивую, но очень зависимую девушку, которая ежедневно употребляла пиво и не скрывала свою наркотическую зависимость.

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Брата главы российского региона обвинили в мошенничестве на два миллиарда рублей
Брата главы Ингушетии обвинили в создании ОПГ и мошенничестве на 2 млрд рублей
30 октября 2024, 14:54

Фото: iStock/blinow61

Брата главы республики Ингушетия Магомеда-Башира Калиматова обвинили в мошенничестве на 2 миллиарда рублей и организации преступного сообщества. Об этом пишет Telegram-канал Mash Gor.
Отмечается, что подозреваемому вменяют восемь эпизодов преступной деятельности. Иные детали дела в настоящее время не уточняются.

На данный момент мужчина находится в СИЗО. Ранее он возглавлял региональный филиал «Почты России». Весной этого года по месту жительства фигуранта дела прошли обыски.

Ранее сообщалось, что бывший начальник управления связи Минобороны Оглоблин арестован за взятку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Жительница Херсонской области в нетрезвом состоянии подожгла российский флаг
30 октября 2024, 14:47

Фото: iStock/rarrarorro

Жительница Херсонской области, находясь в алкогольном опьянении, сорвала и сожгла флаг России, ее задержали и предъявили обвинение. Об этом сообщили в управлении СК РФ.
«В отношении 40-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 329 УК РФ (надругательство над Государственным флагом Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Женщину уже задержали и предъявили обвинение. Задержанная во всем призналась.

Следствие установило, что в октябре 2023 года, она сорвала российский флаг у администрации в поселке Волынское Каховского района, после чего бросила в мусорную урну и подожгла.

Обвиняемая рассказала, что находилась под действием алкоголя, а флаг, по ее словам, особо не горел, а только плавился.

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На Камчатке охранник бара связал скотчем и несколько часов избивал девушку
СК заинтересовался фактом избиения и издевательств над жительницей Камчатки
30 октября 2024, 14:40

Фото: iStock/nito100

Начальник охраны бара связал девушку скотчем и несколько часов избивал. До этого он постирал ее собаку в стиральной машине. Об этом сообщает 360.ru.
По словам пострадавшей, в августе этого года она познакомилась с мужчиной, который был начальником охраны одного из баров в Петропавловске и являлся сыном генерального директора заведения.

Отношения протекали хорошо, однако недавно мужчина начал поднимать руку на девушку. Однажды он даже постирал ее собаку в стиральной машине — животное выжило.

В субботу, 26 октября, агрессор запер дверь в квартиру, отобрал у девушки мобильник и потребовал, чтобы она разделась, угрожая убийством. Затем он взял нож и сделал несколько порезов. Уточняется, что девушке удалось выпрыгнуть в окно и сбежать.

Заявление в полицию пострадавшая написала, но поймать подозреваемого так и не удалось. Примечательно, что при этом мужчина заходит в социальные сети и выходит на связь.

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Душил и заваливал на пол: модель Vogue Лилия Судакова заколола мужа-тирана и лишилась свободы на 7 лет, подробности
30 октября 2024, 14:07

Лилия Судакова (Фото: соцсети Лилии Судаковой)

В ноябре 2020 года в разгар семейной ссоры Лилия Судакова нанесла своему мужу Сергею колотое ранение прямо в сердце. Она вызвала скорую, однако мужчина умер в больнице через 2,5 часа с момента госпитализации.
Изначальным вердиктом суда для модели был «условный срок», но дело пересмотрели. Ее действия рассматривались как намеренное убийство мужа. Новый приговор отправит Лилию Судакову в колонию общего режима на 7 лет. О причинах возмущения родных и близких Судаковой, тяготах ее семейной жизни и пьяной злобе мужа модели расскажет редакция «Радио 1».

«Когда он трезвый – он умный, начитанный. Но когда пьяный…»

Фото: iStock/Grzegorz Zdziarski


Родственники Судаковой утверждают, что муж был неуправляем в пьяном угаре. Бил, душил, заваливал на пол – алкоголь ужасно влиял на Сергея, тот полностью терял над собой контроль. Мама Лилии утверждает, что девушка долгое время молча терпела домашнее насилие, однако страх и беспокойство мешали ей уйти.

«Случалось так, что он поднимал на нее руку», — делится соседка супругов.

Такие «конфликты» у супружеской пары были не редкость.

Чистосердечное признание


Четыре года назад Судакова написала явку с повинной. Дело изначально проходило по статье «причинение тяжких телесных повреждений, по неосторожности повлекшее смерть».

После того как ее отпустили из СИЗО, Судакова была под домашним арестом. Последнее заседание приговорило девушку к 7 годам в тюрьме.

Лилия Судакова (Фото: соцсети Лилии Судаковой)

С текущим вердиктом сторона защиты не согласна, повторяя, что действия фотомодели стоит рассматривать как самозащиту. Лилия готова была признать свою вину в случайном убийстве, но не в умышленном. Она ударила мужа ножом в запале.

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#приговор
#убийство
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#насилие
#домашнее насилие
#ранение
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12-летняя школьница просила помощи после изнасилования, но все повторилось: страшная трагедия под Красноярском закончилась смертью
30 октября 2024, 12:55

Фото: iStock/Tunatura

29 мая 2020 года в деревне Нижняя Коя Красноярского края пропала 12-летняя Марина. Позже стало известно, что девочку убили, но перед этим ей пришлось пережить страшные издевательства. Шокирующим стал и тот факт, что девочку можно было спасти. Ранее школьница неоднократно рассказывала о поступающих ей угрозах, однако правоохранители не дали ход делу. Подробнее о трагедии расскажет «Радио 1».

Обстоятельства пропажи девочки


29 мая 2020 года Марина вместе с 10-летней сестрой пошла встречать скот с выпаса. Домой вернулась только младшая девочка, которая рассказала, что сестра осталась играть на детской площадке с подругой. С тех пор Марину никто не видел живой. Поиски ребенка начались незамедлительно.

Вскоре школьницу обнаружили мертвой в заброшенном пожарном колодце глубиной три метра. Перед своей гибелью она стала жертвой насилия и избиения. По предположениям, девочка могла быть еще жива, когда оказалась в колодце.

Подробности трагедии


Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство», а эксперты начали собирать генетические образцы у мужчин, проживающих в округе. В ходе расследования выяснилось, что после прогулки к Марине подошел 25-летний Павел Гордиенко, ранее имеющий проблемы с законом. У мужчины было выявлено психическое расстройство, так, он смог избежать тюрьмы и был отправлен на принудительное лечение.

Позже Гордиенко признался во всем: он рассказал, что предложил девочке прогуляться, а у колодца попытался склонить ее к интимной близости. Когда Марина начала сопротивляться, он совершил над ней насильственные действия. Однако следователи пришли к выводу, что слабоумный Павел не смог бы осуществить все это в одиночку. Они были уверены, что у него были сообщники. Люди с такими отклонениями в подобных ситуациях не стали бы так тщательно скрывать тело.

Чтобы разобраться в этом запутанном деле, следователи изучили материалы и выяснили, что девочка уже обращалась за помощью, но ее слова остались без внимания.

Насилие и угрозы


В ноябре 2019 года мать школьницы Елена уже обращалась в правоохранительные органы с заявлением о том, что ее дочь стала жертвой изнасилования со стороны 13-летнего подростка, который учился с ней в одной школе. Однако привлечь насильника к ответственности тогда не удалось: не было доказательств его вины.

Фото: iStock/Wonchalerm Rungswang


Ограничение свободы и лишение прав


Через какое-то время, почувствовав безнаказанность, школьник вновь начал преследовать Марину спустя полгода, угрожая ей убийством. Елена снова обратилась в полицию и подала заявление о угрозе, но правоохранительные органы не смогли возбудить дело, так как не было достаточных доказательств словесной угрозы.

Понимая, что помощи ждать неоткуда, Елена решила действовать самостоятельно. Увидев насильника своей дочери, она схватила его за шиворот и несколько раз сильно встряхнула. За физическое насилие по отношению к ребенку женщина получила полгода ограничения свободы. При этом семья, в которой воспитывалась 12-летняя Марина, примерной не была. Ее мать временно лишали родительских прав, а девочку отправляли в приют, но вскоре ее вернули в семью.

Результаты экспертизы


Когда нашли тело Марины, эксперты установили, что ее изнасиловали трое мужчин, хотя Гордиенко настаивал, что действовал один. Вскоре были задержаны два других подозреваемых: тот самый несовершеннолетний и 19-летний Родион Соловьев, который также имел справку о психиатрическом заболевании.

Позже суд вынес приговор. Родиону Соловьеву назначили 23 года и 20 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и 8 месяцев. Несовершеннолетнему соучастнику, которому на момент суда исполнилось 14 лет, назначили 9 лет и 11 месяцев в воспитательной колонии.

25-летнего Гордиенко не приговорили к лишению свободы из-за его психического состояния. Кроме того, суд обязал преступников выплатить компенсацию семье погибшей девочки: Соловьев должен выплатить 2,5 миллиона рублей, а его соучастник – 2 миллиона.

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#насилие
#уголовное следователи
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#статьи
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В Новоссибирске сотни домов остались без отопления
В Новосибирске после гидроудара отключено отопление в 640 домах
30 октября 2024, 12:46

Фото: iStock/Aleksei Smyshliaev

640 зданий в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска потеряли отопление из-за аварии на насосной станции ПНС-5. Станцию затопило из-за дефектного насоса. Авария произошла утром 30 октября, вернуть отопление планируется до 22:30 по местному времени.
Серьезнее всего от гидроудара пострадали 40 жилых домов: в них лопнули батареи. Ущерб от последствий аварии жильцам обещают возместить.

Отопление планируется восстановить как можно скорее, в приоритете будут социальные объекты. Некоторые из них, такие как городская больница №1, было возможно переключить на другие источники теплоснабжения.

«В детском саду №274 на контроле ситуация с подтоплением подвала, проверяется температурный режим», — сообщает начальник департамента энергетики Дмитрий Зайков.

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#отопление
#аварии
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#ущерб
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Бастрыкин призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО на российском кладбище
Глава СК призвал возбудить дело после разгрома могил бойцов СВО в Гусином Броде
30 октября 2024, 12:33

Фото: iStock/Akintevs

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал возбудить уголовное дело после разгрома могил бойцов СВО в Новосибирской области. Об этом информирует «Лента.ру» со ссылкой на ведомство.
Глава СК РФ также поручил руководителю следственного управления области подготовить доклад об установленных обстоятельствах. В настоящее время региональные правоохранители осуществляют проверку.

Напомним, об инциденте стало известно 28 октября. В селе Гусиный Брод неизвестные разгромили могилы бойцов спецоперации. Злоумышленники сломали надгробные кресты, вырвали венки и разбросали флаги.

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