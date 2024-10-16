Суд арестовал 29 банковских счетов и недвижимость генерала Кузнецова

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Суд арестовал 29 банковских счетов и шесть объектов недвижимости бывшего начальника Главного управления кадров Министерства обороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова, который обвиняется в получении взятки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Согласно информации из документов, суд наложил арест на 29 счетов в трех российских банках. Также под арест попали земельный участок в Красногорске, дом в деревне Обушково Истринского района Подмосковья, участок земли в Краснодаре с трехэтажным домом площадью более 1,1 тыс. кв. м, а также квартира на Ярцевской улице в Москве.
Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. В ходе обыска у него было обнаружено 100 млн рублей, а также ценные монеты и коллекционные часы.
8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца, и он пробудет под стражей до 12 января. Следственный комитет России в мае возбудил уголовное дело против него о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. В августе было сообщено, что он сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна.
В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова стоимостью 50 млн рублей. При обысках у генерала были изъяты предметы роскоши, включая золотые монеты и коллекционные часы, а также выяснено, что взятка от Мартиросяна составляла более 30,5 млн рублей.
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Кузнецов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере в виде земельного участка и дома от предпринимателя из Краснодарского края Левы Мартиросяна. В ходе обыска у него было обнаружено 100 млн рублей, а также ценные монеты и коллекционные часы.
8 октября 235-й гарнизонный военный суд продлил арест Кузнецова на три месяца, и он пробудет под стражей до 12 января. Следственный комитет России в мае возбудил уголовное дело против него о получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, Кузнецов получил взятку от представителей коммерческих структур за совершение действий в их пользу. В августе было сообщено, что он сотрудничает со следствием и дал показания против Мартиросяна.
В том же месяце Басманный суд арестовал квартиру дочери Кузнецова стоимостью 50 млн рублей. При обысках у генерала были изъяты предметы роскоши, включая золотые монеты и коллекционные часы, а также выяснено, что взятка от Мартиросяна составляла более 30,5 млн рублей.
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Елена Перлова