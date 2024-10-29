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Пытки в «Черном дельфине», обращение к Кадырову, взятка ФСИН: как пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков отбывает срок

29 октября 2024, 11:05
Рауф Арашуков (Фото: Следственный комитет РФ)

Рауф Арашуков (Фото: Следственный комитет РФ)

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях, с которыми он сталкивается. В связи с этим он обратился с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение в Мордовии. Что известно о заключенном Арашукове и что с ним произошло в колонии на самом деле расскажет «Радио 1».

Бывший сенатор Рауф Арашуков: за что осужден


Экс-сенатора Рауфа Арашукова, который стал одним из самых молодых членов Совета Федерации, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний. Позднее Совет Федерации лишил его статуса сенатора. Вскоре после этого в Петербурге был арестован его отец – Рауль Арашуков, которого следствие считает организатором преступной группировки. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму свыше 30 миллиардов рублей.



Кроме того, присяжные признали доказанной версию обвинения о том, что Рауф Арашуков по указанию отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые мешали деятельности ОПГ.

В апреле 2020 года следствие добавило к делу Арашукова-младшего еще три эпизода, включая два преступления по статье о превышении служебных полномочий и за заведомо ложный донос. Суд приговорил фигурантов к пожизненному заключению в «Черном дельфине».

Рауф Арашуков в момент задержания (Фото: Следственный комитет РФ)

Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН


22 октября в отношении пожизненно осужденного Рауфа Арашукова было возбуждено новое уголовное дело. По информации следственных органов, экс-сенатор через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН. Согласно данным Следственного комитета, Арашуков стремился с помощью взятки получить привилегированные условия в колонии. Он рассчитывал на увеличение лимита телефонных разговоров, дополнительные свидания с родственниками, возможность выбора места и вида работ, а также на выбор сокамерника. Утверждается, что взятка в размере трех миллионов рублей была передана через адвоката.

Защита Арашукова настаивает на том, что новое уголовное дело является сфальсифицированным с целью оказания давления на суд перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор, по которому экс-сенатор получил максимальное наказание. Адвокат также отметила, что сотрудники ФСИН в последнее время намеренно помещали Арашукова в неблагоприятные условия, ограничивали доступ к документам по делу и применяли к нему пытки.


Пожизненно осужденный экс-сенатор просил помощи у Кадырова


Ранее Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с извинениями и просьбой о помощи, надеясь на поддержку для своей семьи в сложившейся ситуации.

«Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем ту доброту и помощь, которую ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя», — отметил Арашуков.

Арашуков пояснил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за свои ошибки, так как считает его своим другом. Он подчеркнул, что самостоятельно составил обращение и передал его через адвоката.

«Это было написано лично, собственноручно. Причины извинений и обращения — это наше личное дело», — добавил бывший сенатор.

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В Ступине 29 молодых специалистов начали работать в школах
29 октября 2024, 11:40

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

29 молодых специалистов начали работать в ступинских школах в текущем учебном году. Губернатор Андрей Воробьёв подчеркнул на совещании с правительством и главами муниципалитетов, что обеспечение качественного образования для миллионов школьников является приоритетной задачей, сообщает ​пресс-служба администрации ​городского округа Ступино.
«На территории городского округа Ступино работает 20 общеобразовательных учреждений, из них 17 образовательных комплексов с дошкольными отделениями, в которых воспитывается и обучается более 20 тысяч детей», — сообщил глава городского округа Ступино Сергей Мужальских.
В этом году благодаря поддержке президента и губернатора были открыты учебный корпус на 825 мест в СОШ № 9 и пристройка на 550 мест к Верзиловской СОШ, что позволило ликвидировать вторую смену в СОШ № 5 и Верзиловской школе. Строительство школы на 550 мест в квартале «Надежда» в городе Ступино продолжается.

«В школах работает 981 педагогический работник, из них 840 учителей. В этом учебном году к работе приступили 29 молодых специалистов», — отметил Мужальских.
Кроме того, в этом учебном году на базе двух школ открылись центры «Точка роста», а также были созданы предпрофессиональные классы: предпринимательские, IT-, инженерные и агротехнические.

В регионе и округе предусмотрены различные меры поддержки педагогов, такие как компенсация аренды жилья, программа «Социальная ипотека», выплаты пособий молодым специалистам и другие.

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#школы
#социальная точка роста
#подмосковье
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Мошенники придумали новую схему обмана с использованием сервисов доставки
29 октября 2024, 11:25

Фото: istockphoto / artoleshko

Злоумышленники разработали новую схему мошенничества, представляясь «сотрудниками» популярных сервисов доставки, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мошенники отправляют жертвам сообщения с поддельных аккаунтов сервисов и сообщают о готовности заказа к доставке. В сообщении содержится ссылка для отслеживания заказа, которая является фишинговой. Если перейти по ней, пользователь попадёт на поддельный сайт службы доставки, где его попросят предоставить банковские реквизиты и данные для входа в онлайн-банк. Таким образом мошенники получают доступ к личной информации человека и крадут их деньги.

Чтобы не стать жертвой мошенников, следует быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам. Рекомендуется заходить на сайты служб доставки только через официальные сайты или приложения.

Кроме того, необходимо проверять всю информацию, вызывающую сомнения.

Министерство государственного управления региона рекомендует ознакомиться с памяткой по цифровой безопасности «Доступно о телефонных мошенниках» и распространить её среди своих близких.

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«Бегать с палками»: Эксперт оценил новый метод контроля за мигрантами в РФ
Эксперт по миграции: порядка мигрантами не будет, пока не создадут рабочую систему
29 октября 2024, 11:23

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Москве введут электронные удостоверения для мигрантов. Этот эксперимент начнется в 2025 году.
В электронное удостоверение иностранного гражданина будет закачана вся информация: когда приехал, какие биометрические данные, где он работает, где прописан, где зарегистрирован и так далее. Соответственно, у полиции, когда она проводит рейды, будет соответствующее считывающее устройство, на котором можно проверить эти данные.

Руководитель Центра аналитических и практических исследований миграционных процессов Вячеслав Поставнин в беседе с «Радио 1» сообщил, что в таком нововведении есть преимущества, однако их не хватит, чтобы навести полный порядок в контроле над иностранными гражданами.

«Благодаря электронным удостоверениям мы избавимся от поддельных документов, также с их помощью мы наведем какой-никакой порядок в учете иностранных граждан, которые находятся на территории РФ. Но полного порядка не достигнем, потому что нам нужна российская информационная система, которая бы аккумулировала все данные, а не только в одном отдельном уголке», — сказал эксперт.

По его словам, мигранты приезжают законно, а вот внутри России становятся незаконно находящимся по разным причинам: не продлили регистрацию, нет денег, чтобы уехать обратно и так далее.

«Для контролирования нужна хорошая информационная система. Мы ее закладывали еще в 2003 году. Нам за 20 лет ее не создали. Нужно бороться с нелегальной миграцией прямо на границе с помощью налаженной системы, а не бегать с палками по чердакам и гаражам. В Европе существуют системы, где есть психоповеденческий портрет на каждого мигранта — вот, что надо делать. Среди иностранных граждан 30% имеют среднее или высшее образование, а мы не можем их отделить и использовать по назначению, у нас нет таких механизмов», — объяснил собеседник.

Он подчеркнул, что мигранты в России строят экономику, и примерно 6-8% ВВП — это их труд.

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В России хотят освободить старших по дому от НДФЛ
29 октября 2024, 11:13

Фото: iStock/blinow61

В России собираются освободить старших по дому от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом рассказал замглавы комитета по строительству и ЖКХ Госдумы Александр Аксененко в беседе с РИА Недвижимость.
Он подчеркнул, что в настоящее время старшие по дому получают зарплату по решению собрания жильцов. Размер выплаты зависит от количества квартир в доме и в крупных городах, где сосредоточены крупные жилые комплексы, может составлять довольно приёмлемую сумму.

Однако при любом раскладе, продолжил депутат, этот доход является прибылью, а значит получатель должен платить НДФЛ и страховой взнос в 30%. При этом чаще всего старшими по дому становятся пенсионеры. Даже если они получают минимальные пять тысяч рублей на этой должности, они уже считаются работающими, а значит их пенсия не индексируется.

В итоге многие управдомы отказываются от работы, поскольку не готовы терять индексацию пенсии из-за заработка в пять тысяч рублей.

В настоящее время в Госдуме рассматривается пакет законопроектов, которыми предлагается вывести выплаты старшим по дому из налогооблагаемой базы, и называть их не зарплатой, а вознаграждением.

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#выплаты
#пенсия
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Начальник ГУ Росгвардии Зоров поздравил сотрудников вневедомственной охраны с праздником
29 октября 2024, 11:11

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области Пётр Зоров (фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области)

Начальник Главного управления Росгвардии по Московской области, полковник полиции Пётр Зоров обратился к сотрудникам, работникам и ветеранам вневедомственной охраны в день образования подразделения, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области.
«Уважаемые сотрудники, работники и ветераны вневедомственной охраны! Поздравляю вас с профессиональным праздником — 72-летием со дня образования службы. Сегодня вневедомственная охрана представляет собой мощную структуру, использующую в работе передовые технические достижения и современные методы в области безопасности», — отметил Зоров.
В своём обращении Зоров сказал, что сотрудники самого большого подразделения выполняют важные задачи по предотвращению преступлений и нарушений закона, поддерживают правопорядок и обеспечивают антитеррористическую безопасность важных государственных объектов. Также он отметил, что росгвардейцам Подмосковья поручена охрана крупнейшего действующего космодрома «Байконур» в Казахстане.

«Сотрудники вневедомственной охраны зачастую первыми прибывают на место происшествия и именно благодаря вашим грамотным действиям, отзывчивости и неравнодушию удалось спасти ни одну человеческую жизнь, оказать своевременную помощь гражданам, попавшим в чрезвычайную ситуацию. Мы чтим и помним отважные поступки наших коллег, которые отдали свои жизни в борьбе с преступностью. Их имена навечно останутся в памяти как пример мужества и героизма», — подчеркнул начальник Главного управления Росгвардии по Московской области.
Он также выразил уверенность в том, что личный состав подразделения является достойным продолжателем традиций основателей. Ветераны всегда будут главными наставниками и непревзойдённым примером для современного поколения росгвардейцев.

Зоров поблагодарил семьи и близких сотрудников за поддержку и понимание, а также пожелал здоровья, благополучия и профессиональных успехов всему личному составу подразделения.

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#поздравление
#росгвардия
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Готовность Дворца культуры в Ступино составляет 87%
29 октября 2024, 10:36

Фото: пресс-служба администрации г.о. Ступино

Глава городского округа Ступино города и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских проверил ход капитального ремонта Дворца культуры. Готовность объекта составляет 87%. На строительной площадке работают более 80 рабочих и две единицы техники, используются высококачественные современные материалы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Специалисты занимаются внутренней отделкой, укладывают напольные покрытия. Художники-декораторы восстанавливают роспись стен, потолков, лепнину и колонны.

Кроме того, планируется отремонтировать центральное и гардеробное фойе, двусветный и выставочный залы, концертный зал Ступинской филармонии и другие помещения левого крыла. Особое внимание уделяется хореографическому залу. Также проводится ремонт детской библиотеки Дворца, у которой будет отдельный вход.

«К новогодним праздникам любимое место горожан и гостей города предстанет перед ступинцами полностью обновленным. Завершаем работы по благоустройству прилегающей территории. Рабочие уложили новую плитку, разбили газоны, обустроили парковку, установили малые архитектурные формы, лавочки и урны, заменили светильники», — отметил Мужальских
Новым элементом архитектурного облика станет контурная подсветка здания, которая будет работать в двух режимах — праздничном и повседневном, и будет автоматической. Также была смонтирована современная крытая сцена перед Дворцом культуры, что позволит комфортно проводить мероприятия, например, зажигать огни на новогодней ёлке.

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В 2025 году россияне смогут получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений
29 октября 2024, 10:19

Фото: istockphoto/Denis Vostrikov

В 2025 году граждане России смогут единоразово получить до 412 тысяч рублей пенсионных накоплений. Речь идёт о средствах, замороженных в 2014 году.
Об этом «Известиям» рассказали в министерстве труда и социальной защиты (Минтруд) РФ. Деньги можно будет забрать одной выплатой, если у человека накоплено не более пороговой суммы. Либо выбрать ежемесячную доплату к пенсии. Порог же со следующего года поднимается на 17%. В 2024 году россияне могут забрать свои пенсионные накопления разом, если из сумма не превышает 351 тысячу рублей.

Дело в том, что с нынешнего года изменилась методика расчёта начисления выплаты. До июля 2024 года порог, позволяющий получать накопленные средства единовременно, рассчитывался исходя из 5% от размера пенсии гражданина. А теперь он вычисляется исходя из 10% от прожиточного минимума пенсионера.

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Бывший сенатор Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии
29 октября 2024, 10:05

Фото: istockphoto/Sayan_Moongklang

Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях. В связи с этим он просит перевести его в другую колонию в Мордовской Республике.
Об этом ТАСС рассказал его адвокат Эльмар Ализаде. По словам юриста, на территории Мордовии есть две колонии, в которых отбывают сроки заключённые пожизненно. В одной из них находится отец экс-сенатора Рауль Арашуков.

Бывший сенатор и его отец признаны виновными в создании преступного сообщества, организации убийств и масштабных хищениях. Как установили суд и следствие, Арашуковы создали преступную группировку, которая похитила у «Газпрома» газ на сумму более 30 миллиардов рублей.

Ранее Рауф Арашуков через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН за три миллиона рублей. За эти деньги он хотел получить более комфортные условия содержания.

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#следствие
#отец
#фсин
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В Клину со 100-летним юбилеем поздравили местную долгожительницу
29 октября 2024, 09:39

Фото: istockphoto / AlxeyPnferov

Октябрина Ивановна Филиппова отпраздновала 100-летний юбилей. Поздравить её пришли глава городского округа Клин Алёна Сокольская и председатель Совета депутатов городского округа Елена Хрусталёва. Они передали юбилярше поздравления и добрые пожелания от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва, а также от депутатов фракции «Единая Россия» и всех жителей Клина, сообщает пресс-служба администрации ​городского округа.
Октябрина Ивановна родилась и всю жизнь прожила в Клину. Окончила местную школу и сразу после этого начала трудовую деятельность, устроившись на предприятие «Химволокно», где проработала до 18 лет. Затем она перешла на торфоразработки в Решетниково.

Фото: Администрация Клин г.о.

В 18 лет Октябрину Ивановну приняли на работу на ТЭЦ «Химволокно», где она трудилась на мазутном котле и возила топливо вагонетками. Сейчас у неё двое детей, трое внуков и пятеро правнуков.

«Позади - сто лет достойной, яркой, наполненной событиями и добрыми делами жизни, за плечами огромный трудовой путь. Впереди, я уверена, еще много-много времени на благополучную, радостную, интересную жизнь любящей и любимой мамы, бабушки, прабабушки, которой есть, с кем поделиться своим бесценным жизненным опытом, жизнелюбием и добротой!», — сказала Сокольская.
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