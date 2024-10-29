Пытки в «Черном дельфине», обращение к Кадырову, взятка ФСИН: как пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков отбывает срок

Рауф Арашуков (Фото: Следственный комитет РФ)
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, отбывающий пожизненный срок в колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области, заявил о пытках и провокациях, с которыми он сталкивается. В связи с этим он обратился с просьбой о переводе в другое исправительное учреждение в Мордовии. Что известно о заключенном Арашукове и что с ним произошло в колонии на самом деле расскажет «Радио 1».
Бывший сенатор Рауф Арашуков: за что осужден
Экс-сенатора Рауфа Арашукова, который стал одним из самых молодых членов Совета Федерации, задержали в конце января 2019 года прямо в зале заседаний. Позднее Совет Федерации лишил его статуса сенатора. Вскоре после этого в Петербурге был арестован его отец – Рауль Арашуков, которого следствие считает организатором преступной группировки. По версии следствия, он причастен к хищениям газа у компании «Газпром» на сумму свыше 30 миллиардов рублей.
Кроме того, присяжные признали доказанной версию обвинения о том, что Рауф Арашуков по указанию отца в 2010 году организовал убийства двух общественных деятелей — представителя молодежного движения черкесов Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкесской Республики Фраля Шебзухова, которые мешали деятельности ОПГ.
В апреле 2020 года следствие добавило к делу Арашукова-младшего еще три эпизода, включая два преступления по статье о превышении служебных полномочий и за заведомо ложный донос. Суд приговорил фигурантов к пожизненному заключению в «Черном дельфине».
Рауф Арашуков в момент задержания (Фото: Следственный комитет РФ)
Арашуков пытался подкупить сотрудника ФСИН
22 октября в отношении пожизненно осужденного Рауфа Арашукова было возбуждено новое уголовное дело. По информации следственных органов, экс-сенатор через своего адвоката пытался подкупить сотрудника ФСИН. Согласно данным Следственного комитета, Арашуков стремился с помощью взятки получить привилегированные условия в колонии. Он рассчитывал на увеличение лимита телефонных разговоров, дополнительные свидания с родственниками, возможность выбора места и вида работ, а также на выбор сокамерника. Утверждается, что взятка в размере трех миллионов рублей была передана через адвоката.
Защита Арашукова настаивает на том, что новое уголовное дело является сфальсифицированным с целью оказания давления на суд перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор, по которому экс-сенатор получил максимальное наказание. Адвокат также отметила, что сотрудники ФСИН в последнее время намеренно помещали Арашукова в неблагоприятные условия, ограничивали доступ к документам по делу и применяли к нему пытки.
Пожизненно осужденный экс-сенатор просил помощи у Кадырова
Ранее Рауф Арашуков обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову с извинениями и просьбой о помощи, надеясь на поддержку для своей семьи в сложившейся ситуации.
«Я знаю, что кроме тебя нам никто не поможет. Я и моя семья никогда не забудем ту доброту и помощь, которую ты нам оказывал не раз. Брат, после Аллаха вся надежда на тебя», — отметил Арашуков.
Арашуков пояснил, что не видит ничего предосудительного в том, чтобы обратиться к Кадырову с извинениями за свои ошибки, так как считает его своим другом. Он подчеркнул, что самостоятельно составил обращение и передал его через адвоката.
«Это было написано лично, собственноручно. Причины извинений и обращения — это наше личное дело», — добавил бывший сенатор.
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