Экс-следователь Тамбиев получил 16 лет колонии за рекордную взятку в биткоинах

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Балашихинский районный суд Московской области приговорил к 16 годам лишения свободы бывшего следователя Марата Тамбиева. Он обвинялся в получении взятки рекордного размера, причём в цифровой валюте.
Суд признал Тамбиева полностью виновным во вменяемом ему преступлении, передаёт корреспондент ТАСС из зала суда. Назначенное ему наказание экс-следователь будет отбывать в колонии строгого режима. Он обвинялся по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) и статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Кроме отбывания срока заключения, Тамбиеву предстоит выплатить штраф в размере 500 миллионов рублей.
Следствие, прокуратура и суд установили, что Тамбиев в составе организованной группы, состоявшей из его бывших коллег, вымогал взятку у членов хакерской группировки Infraud Organization за прекращение их уголовного преследования. Они получили от сетевых мошенников мзду в криптовалюте, эквивалентную 7,3 миллиарда рублей.
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