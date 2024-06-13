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В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

Суд Балашихи рассмотрит дело о крупнейшей взятке в истории РФ
13 июня 2024, 03:03
Фото: istock / Sergey Dolgikh

Фото: istock / Sergey Dolgikh

Балашихинский городской суд Московской области получил дело о самой крупной взятке в современной российской истории. Об этом информирует РИА новости.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — сказано в базе суда.
Экс-руководителя следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в десяти случаях получения взяток на сумму более 1,5 миллиона долларов, 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей) и еще 1,3 миллиона долларов.



По версии следствия, его сообщником стала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.

Как отмечают в Генпрокуратуре, что за время работы в столичном СКР Тамбиев обзавелся связями в судебной системе Москвы, что не позволяет объективно рассмотреть дело в российской столице.

Невзирая на возражения защиты, дело было перенесено в суд Балашихи.

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#суд
#скр
#дело
#уголовное дело
#новости
«Может затонуть»: Хуситы напали на коммерческое греческое судно в Красном море
Хуситы атаковали и серьезно повредили греческое судно, следовавшее из РФ
13 июня 2024, 03:44

Фото: istock / Dikuch

Военные США заявили, что правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало греческое торговое судно, следовавшее из России, вследствие чего оно получило серьезные повреждения.
Как сообщает РИА Новости, после столкновения в Красном море с безэкипажным катером на судне Tutor появилась крупная течь, также повреждено машинное отделение.

«Один безэкипажный надводный аппарат поддерживаемых Ираном хуситов поразил в Красном море торговое судно Tutor, находящееся в греческой собственности и управлении, шедшее под флагом Либерии», — указано в ежедневной сводке Центрального командования ВС США (CENTCOM) .
Отмечается, что последним местом его швартовки была РФ. О пострадавших сведений пока нет.

Военный представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что судно серьезно повреждено и может затонуть.

10 июня сообщалось, что хуситы атаковали ракетами два грузовых судна в Аденском заливе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#сша
#россия
#движение
#военные
#море
#судно
#аппарат
#новости
#хуситы
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Открывший стрельбу в районе монастыря Оптина пустынь попал на видео
Стрелявший у монастыря под Калугой пытался ограбить проезжавшее авто
13 июня 2024, 01:15

Фото: istock / Vitalii Puzankov

Мужчина, который открыл стрельбу под Калугой, пытался ограбить проезжавшую мимо машину. Об этом заявил источник в правоохранительных органах изданию РИА Новости.
О стрелке вблизи монастыря Оптина пустынь в Калужской области, ранее сообщало правительство региона. По его данным, пострадала одна женщина, стрелявшего разыскивают.

Собеседник информагентства заявил, что, по предварительным данным, мужчина остановил автомобиль, чтобы его ограбить.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

Как заявил наместник в разговоре с изданием, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.

Ранее глава Бурятии заявил, что участники избиения девушки в Улан-Удэ установлены, один был судим. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали

#автомобиль
#правительство
#женщина
#мужчина
#новости
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С компании брата Максима Галкина* захотели взыскать более 2 миллионов рублей
Завод им. Дегтярева хочет взыскать более 2 миллионов с компании брата Галкина*
12 июня 2024, 23:40

Фото: istock / Zolnierek

Завод имени Дегтярева намерен взыскать более двух млн рублей с фирмы брата Максима Галкина* Дмитрия ООО «Оружейные мастерские» о задолженности по договору поставки на общую сумму 2,1 миллиона рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на Арбитражный суд города Москвы.
«Исковое заявление ОАО «Завод им В.А. Дегтярева» к ООО «Оружейные мастерские» принято к производству, дата его рассмотрения пока не назначена», — рассказал представитель суда.
Сумма иска к брату артиста составляет 2 миллиона 172 тысячи рублей. Иск приняли к производству, но дату рассмотрения еще не назначили. Другие детали не сообщаются.

Завод имени Дегтярева специализируется на производстве стрелкового оружия для Министерства обороны России, а «Оружейные мастерские» выпускают боеприпасы для нужд ведомства.

Ранее сообщалось, что дело против адвокатов Алексея Навального** поступило в суд. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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*Физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России.

**Включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России
#суд
#завод
#боеприпасы
#заявление
#новости
#поставки
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Неизвестный открыл стрельбу в Оптиной пустыне: Прихожане спрятались в храме
Мужчина открыл стрельбу на дороге Козельск — Оптина пустынь: пострадала женщина
12 июня 2024, 23:39

Фото: istock / A_N

Монастырь Оптина пустынь закрыли из-за стрельбы — дорога к обители оцеплена, в настоящее время продолжается поиск вооруженного мужчины. Об этом информирует Телеграм-канал Reado.
По данным издания, сейчас все прихожане Оптины пустыни находятся в монастыре, который закрыли из-за опасности.

Территория обители оцеплена полицейскими, начаты следственные действия.

В региональном правительстве заявили, что неизвестный человек в неадекватном состоянии остановил машину на дороге Калуга-Оптина пустынь и начал стрелять в воздух и землю. Преступнику удалось скрыться, ведется его розыск. Дорога к монастырю перекрыта.

В пресс-службе правительства региона заявили, что от выстрела в землю рикошетом куском асфальта легкую травму получила женщина.

Все оперативные службы находятся на месте происшествия.

Как заявил наместник в разговоре с РИА Новости, в самом монастыре не было ни стрельбы, ни пострадавших.

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#мужчины
#происшествия
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Названа причина обысков у старшего брата Максима Галкина*
РБК: у брата Максима Галкина* прошли обыски по делу о хищении в Минобороны
12 июня 2024, 22:36

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Обыски в компании Дмитрия Галкина, старшего брата юмориста Максима Галкина*, связаны с уголовным делом о хищении в Минобороны России, сообщает РБК со ссылкой на источник.
По словам источника, компания, вызвавшая интерес следователей, занимается ремонтом бронетранспортеров. В ходе обысков из офиса компании были изъяты носители информации и офисная техника. Следственные действия также проводились в доме Дмитрия Галкина на Рублевском шоссе.

Ранее стало известно об обысках у старшего брата Максима Галкина* Дмитрия.

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В московском метро обрушился потолок
12 июня 2024, 22:10

Фото: iStock/Andrey Orekhov

В московском метро на станции «Третьяковская» обрушился карниз над пересадочной лестницей.
Об этом 12 июня сообщили в Telegram-канале «Новости Москвы».

Отмечается, что никто не пострадал.

Добавим, что за сегодняшний день это уже второе похожее ЧП в столичной подземке. Ранее остановилось движение от станции метро «Текстильщиков» до «Котельников»

Причиной оказалось дерево, которое упало на пути из-за непогоды, сильного ветра и ливня.

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США приближаются к небывалой природной катастрофе
Daily Mail: США грозит девятибалльное землетрясение и цунами высотой 30 метров
12 июня 2024, 21:57

Фото: istockphoto.com/maconline99

США могут столкнуться с разрушительными последствиями девятибалльного землетрясения и 30-метрового цунами, как пишет Daily Mail, ссылаясь на исследование ученых.
В статье отмечается, что подводная линия разлома вдоль западного побережья США может спровоцировать мегаземлетрясение, которое будет даже более разрушительным, чем ожидаемая «большая встряска» в Калифорнии.

Разлом в этом регионе состоит не из одной сплошной полосы, а разделен на четыре сегмента. Это открытие предвещает огромную катастрофу, так как тектонические плиты могут «наехать» друг на друга, создавая давление и рискуя вызвать мощное девятибалльное землетрясение.

По мнению ученых, такое стихийное бедствие может вызвать цунами высотой до 30 метров и более, а также привести к гибели свыше 10 000 человек.

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#землетрясение
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Под Первоуральском Robinson R44 совершил жесткую посадку, двое пострадали
12 июня 2024, 20:18

Фото: iStock/BogdanV

Под Первоуральском в Свердловской области, рядом с базой отдыха «Светофор», американский легкий четырехместный вертолет Robinson R44 совершил жесткую посадку. Об этом сообщил Telegram-канал 112, ссылаясь на свои источники.
По данным канала, в вертолете находились два человека.

«Они пострадали, сейчас их госпитализируют», — указано в сообщении.
В конце мая представитель Росавиации Артем Кореняков сообщил, что вертолет Ми-8 получил повреждения стоек шасси и хвостовой балки при жесткой посадке в Мурманской области, но пассажиры не пострадали.

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#вертолёт
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Ребенок с мужчиной погибли при падении дерева на пляже в Подмосковье
12 июня 2024, 19:53

Фото: istockphoto/aga7ta

В подмосковном Щёлково ребенок и мужчина погибли при падении дерева во время грозы
«На пляже в Щелковском городском парке из-за непогоды дерево упало и насмерть придавило мужчину с ребенком. Сейчас там работают следователи, полицейские и скорая помощь», — сообщил представитель МЧС, пишет РИА Новости.
Старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий рассказала, что в Щелкове начата доследственная проверка. По ее словам, погибли местный житель и его 9-летний внук.

По предварительным данным, они возвращались с пляжа через парк и во время сильного ветра с дождем укрылись под деревом. В какой-то момент часть дерева упала на них, причинив смертельные травмы.

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