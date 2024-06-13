В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России

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Балашихинский городской суд Московской области получил дело о самой крупной взятке в современной российской истории. Об этом информирует РИА новости.
«Зарегистрировано уголовное дело в отношении Тамбиева Марата Хамидовича и Ляховенко Кристины Васильевны», — сказано в базе суда.Экс-руководителя следственного отдела СКР в Тверском районе Москвы, 35-летнего майора юстиции Марата Тамбиева обвиняют в десяти случаях получения взяток на сумму более 1,5 миллиона долларов, 2718 биткоинов (7,3 миллиарда рублей) и еще 1,3 миллиона долларов.
По версии следствия, его сообщником стала бывший следователь, старший лейтенант 27-летняя Кристина Ляховенко.
Как отмечают в Генпрокуратуре, что за время работы в столичном СКР Тамбиев обзавелся связями в судебной системе Москвы, что не позволяет объективно рассмотреть дело в российской столице.
Невзирая на возражения защиты, дело было перенесено в суд Балашихи.
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