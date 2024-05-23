В суд передали дело о крупнейшей взятке в истории современной России

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Верховный суд России направил в Балашихинский городской суд дело двух следователей СК РФ, обвиняемых в получении крупнейшей в истории России взятки в размере свыше 2,7 тысяч биткоинов. Об этом пресс-служба ВС РФ сообщила РИА Новости.
Отмечается, что суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении территориальной подсудности дела.
Обвиняемые – экс-следователи СК РФ Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Им вменяют несколько случаев взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств.
По данным следствия, они вымогали у хакеров группировки Infraud Organization рекордную сумму в размере 2718 биткоинов.
Тамбиева и Ляховенко задержали в 2022 году. Они отрицают получение денежных средств в электронной валюте и не признают свою вину.
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Обвиняемые – экс-следователи СК РФ Марат Тамбиев и Кристина Ляховенко. Им вменяют несколько случаев взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, превышения должностных полномочий и фальсификации доказательств.
По данным следствия, они вымогали у хакеров группировки Infraud Organization рекордную сумму в размере 2718 биткоинов.
Тамбиева и Ляховенко задержали в 2022 году. Они отрицают получение денежных средств в электронной валюте и не признают свою вину.
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Анастасия Чинкова