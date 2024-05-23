В суд передали дело о крупнейшей взятке в истории современной России

Верховный суд России направил в Балашихинский городской суд дело двух следователей СК РФ, обвиняемых в получении крупнейшей в истории России взятки в размере свыше 2,7 тысяч биткоинов. Об этом пресс-служба ВС РФ сообщила РИА Новости.