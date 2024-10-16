Умер британский генерал, отказавшийся блокировать российских миротворцев

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Генерал ВС Великобритании Майк Джексон, отказавшийся блокировать российских миротворцев в аэропорту Приштины в 1999 году, умер на 80-м году жизни. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph, ссылаясь на заявление Минобороны страны.
В материале издания отмечается, что с 1997 по 2000 год он находился на посту главы Объединённого корпуса быстрого реагирования НАТО, где подчинялся американскому генералу Уэсли Кларку.
В 1999 году Джонсон командовал силами НАТО в Косово, где отказался выполнять приказ командования о блокировке российских миротворцев, которым удалось совершить успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Тогда военный заявил Кларку, что по его прихоти не собирается начинать Третью мировую войну.
Напомним, что в 1999 году вспыхнул вооружённый конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовиками Сербии. Это привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной республики Югославия (Сербия и Черногория). Данная операция была предпринята без одобрения со стороны Совбеза ООН. Авиаудары НАТО длились с 24 марта по 10 июня 1999 года.
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В 1999 году Джонсон командовал силами НАТО в Косово, где отказался выполнять приказ командования о блокировке российских миротворцев, которым удалось совершить успешный марш-бросок по установлению контроля над аэропортом в Приштине. Тогда военный заявил Кларку, что по его прихоти не собирается начинать Третью мировую войну.
Напомним, что в 1999 году вспыхнул вооружённый конфликт между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовиками Сербии. Это привело к бомбардировкам силами НАТО Союзной республики Югославия (Сербия и Черногория). Данная операция была предпринята без одобрения со стороны Совбеза ООН. Авиаудары НАТО длились с 24 марта по 10 июня 1999 года.
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Анастасия Чинкова