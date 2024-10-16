Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

Власти Москвы утвердили адресную инвестиционную программу, включающую в себя список запланированных к строительству и реконструкции объектов, которые получают финансирование из бюджета города. В ближайшие три года по этой программе будут введены в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.