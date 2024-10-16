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Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

Народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов умер в возрасте 86 лет
16 октября 2024, 22:24
Фото: istockphoto/NetPix

Фото: istockphoto/NetPix

Народный артист РСФСР, обладатель Государственной премии СССР, Ринат Тазетдинов, скончался в Казани в возрасте 86 лет. Сообщение подтвердил Татарский государственный академический театр имени Камала в своем Telegram-канале.
Сотрудники театра выразили искренние соболезнования родным и близким Тазетдинова. Прощание с артистом пройдет 18 октября в 10:00 по московскому времени в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.

Тазетдинов родился в 1938 году в деревне Малая Цильна, Татарская АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе театра имени Камала. В 1982 году ему присвоили звание Народный артист РСФСР, а также он стал Народным артистом Татарской АССР.



В 2016 году Тазетдинов получил премию «Золотая маска», а в 2020 году его наградили Орденом Дружбы. Кроме того, он был председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан.

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#татарстан
В Москве построят 259 км дорог до 2027 года, сообщил Собянин
16 октября 2024, 21:39

Фото: iStock/Iryna Melnyk

Власти Москвы утвердили адресную инвестиционную программу, включающую в себя список запланированных к строительству и реконструкции объектов, которые получают финансирование из бюджета города. В ближайшие три года по этой программе будут введены в эксплуатацию 259 км дорог и 45 искусственных сооружений, написал в своём Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.
Отмечается, что утверждённая программа сохранила преемственность и приоритеты инвестиционной политики города, которые были определены в 2011 году.

В число подлежащих реконструкции объектов входят набережная Москвы-реки от Филевского парка до театра «Мастерская П.Н. Фоменко», Симоновская и Карамышевская набережные, искусственное сооружение в русле Москвы-реки с одновременной реконструкцией Крутицкой набережной, завершение строительства соединения южного направления МСД с автомобильной дорогой Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

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#план
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Психолог Рыжов заявил об опасности современного воспитания детей
16 октября 2024, 19:47

Фото: iStock/fizkes

Доктор психологических наук, профессор Московского городского педагогического университета (МГПУ), психолог Борис Рыжов заявил, что современное воспитание, базирующееся на более мягких методах, имеет и свои минусы.
По его словам, оно может приводить к недосоциализации личности, неготовности человека к реалиям жизни.

«Когда мы полностью отказываемся от наказаний, мы рискуем создать ситуацию, где ребёнок не получает чёткого представления о границах допустимого поведения. Это может привести к тому, что процесс социализации будет неполноценным. Ребёнок может вырасти, не понимая многих социальных норм и ограничений, что затрудняет его адаптацию к взрослой жизни», – пояснил в беседе с Газета.ру специалист.

Ранее клинический психолог, КПТ-терапевт, EMDR-практик, преподаватель МГУ им. М.В. Ломоносова Ирина Крутских заявляла, что побороть осеннюю хандру могут помочь социальные взаимодействия, физические упражнения, творчество, правильное питание.

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#психолог
#ребёнок
#семья
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Игумен Силуан раскрыл значение ладаноделания
Игумен Силуан: Ладаноделание — разновидность церковного искусства
16 октября 2024, 18:37

Фото: iStock/Andrii Medvediuk

Руководитель петербургской творческой мастерской «Русский ладан», председатель издательского совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке и Святителя Луки Крымского в Озерках, игумен Силуан издал книгу «Вдыхая богослужение» об истории, секретах производства и значении фимиама.
Он также рассказал о ладаноделании и его роли в религии и церкви.

«Мы помним высказывание священника Павла Флоренского о том, что богослужение – это синтез искусств. Ладаноделание и его использование в церкви – это разновидность церковного искусства, это то, что позволяет лучше понять происходящее в храме и прикоснуться к традициям христианского миссионерства. Ладан говорит о любви божией в этом мире, и он вписывается в общий комплекс средств, с помощью которых церковь говорит нам о боге», – прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» игумен Силуан.

Кроме того, он подчеркнул, что великие религии всегда использовали ароматы.

А завтра, 17 октября, верующие отметят Ерофеев день. Как пишет Общественная Служба Новостей, в этот день по традиции нельзя было приглашать в дом незнакомых людей, венчаться и играть свадьбы, чрезмерно физически трудиться, думать о плохом.

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предупреждал о риске распространения неоязычества среди военных, так как «война порождает к жизни деформированные формы духовности», в связи с чем призывал войсковых священников рассказывать о православных святых, которые защищали родину.

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#церковь
#монастыри
#традиции
#храмы
#служба
#религия
#православие
#книги
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Московский зоопарк примет краснокнижного белого медведя Терпея
В Москве обеспечили лучшие в РФ условия содержания для белого медведя Терпея
16 октября 2024, 18:22

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования выдала разрешение на перемещение краснокнижного животного из Казанского зооботанического сада в Московский зоопарк. Об этом сообщили пресс-службе Росприроднадзора.
Отмечается, что речь идёт о белом медведе Терпее. С соответствующим заявлением в службу обратился собственник животного – Пермский зоопарк. Пока там ведётся строительство нового вольера для медведя, его временно передали в Казань. Теперь же его доставят в Московский зоопарк.
Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова лично контролирует данный вопрос, начиная с момента поступления первых обращений от общественников, которые обеспокоились состоянием зверя.

«В результате совместной работы белому медведю удалось обеспечить лучшие в России условия содержания: именно в Московском зоопарке есть все необходимое для комфорта пожилого зверя. Благодарю губернатора Пермского края Дмитрия Махонина за поддержку нашей просьбы и генерального директора Московского зоопарка Светлану Акулову! Для сохранения популяции белого медведя важно позаботиться о каждой особи», – отметила Радионова.
После прибытия в столичный зоопарк медведя разместят в подготовленный для него вольер, где в круглосуточном режиме за ним будут наблюдать зоологи и ветеринары.

Фото: пресс-служба Росприроднадзора

Терпею уже больше 20 лет. В начале 2000-х его, ещё совсем маленького детёныша, спасли от гибели в Якутии. Он оказался в дикой природе совершенно один.

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#зоопарк
#москва
#казань
#пермский край
#медведи
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#московский зоопарк
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Сироте из Павловского Посада вручили жилищный сертификат
16 октября 2024, 18:21

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Сертификат на приобретение жилья вручили жителю Павловского Посада Богдану Велиеву в рамках программы по обеспечению жильём детей-сирот, сообщает пресс-служба Павлово-Посадского городского округа.
«Богдан Велиев учится в Павлово-Посадском техникуме по специальности «Рабочий зелёного хозяйства. Замглавы Павлово-Посадского городского округа Светлана Аргунова поздравила Богдана и пожелала ему побыстрее обустроить свой новый дом», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до конца текущего года Павлово-Посадский округ должен обеспечить жильём 26 детей-сирот.

Ранее сообщалось, что в Павловском Посаде проводят профилактическое мероприятие «Пешеход», направленное на снижение числа дорожно-транспортных происшествий.

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#павловский посад
#сироты
#дети-инвалиды
#сертификат
#жильё
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«Зелёные человечки»: Музыкант Лоза высказался о встрече с инопланетянами
Музыкант Лоза: разумный инопланетный мир, очевидно, создан
16 октября 2024, 18:04

Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов

Британские астрономы обнаружили доказательства разумной инопланетной жизни. Странный радиосигнал впервые нашли еще в 2019 году с помощью австралийской обсерватории Паркс. Отмечается, что речь идёт о «пятичасовом всплеске радиоволн», который может свидетельствовать о существовании цивилизации. По словам ученых, доказательства жизни пришельцев будут известны менее чем через месяц.
Музыкант, певец Юрий Лоза в беседе с «Радио 1» сообщил, что в пришельцев не верит.

«То, что этот мир создан, это очевидно, так как сам он не смог бы стать настолько сложным и совершенным. Но в то, что его создали какие-то зелёные человечки, я поверить не могу», — сказал певец.

По его мнению, звездное небо, описанное в учебниках, не соответствует логике.

«Если всё куда-то летит и движется, оно не может быть таким статичным, каким мы его видим. Соответственно, и сигналы, пойманные приборами, должны трактоваться как-то иначе», — поделился Лоза.

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Риэлтор Свиридов назвал способы сэкономить на аренде жилья
Риэлтор Свиридов рекомендовал арендовать жильё в складчину
16 октября 2024, 18:01

Фото: iStock/marchmeena29

Член Московской гильдии риелторов Максим Свиридов заявил, что сэкономить на аренде жилья можно, снимая квартиру с кем-то.
«Как только цены на аренду выросли, люди стали чаще снимать жилье в складчину. Скажем, две пары — просторную двухкомнатную квартиру. Популярность набирают сайты и группы в соцсетях, где люди ищут партнеров по аренде», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Свиридов.

Другими методами экономии на арендной квартире, в частности в Московском регионе эксперт считает брать жильё в ближнем Подмосковье с развитой транспортной инфраструктурой. Кроме этого, можно снять комнату в малолюдной коммуналке или малогабаритную студию.

А эксперт по недвижимости Никита Журавлёв прокомментировал информацию о росте спроса на складскую недвижимость в России. Он отметил, что такая ситуация наблюдается не только в Москве, но и в других крупных городах страны. В беседе с NewsInfo.Ru специалист пояснил, что цена аренды подобных площадей за год увеличилась на 20-25%, что объясняется ростом деятельности, связанной с маркетплейсами. При этом, как передаёт Pravda.Ru, данная отрасль сталкивается и с проблемами. Так, по словам эксперта, увеличение себестоимости строительства, вызванное ростом цен на материалы и услуги, усложняет процесс возведения новых объектов такого типа.

Ранее вице-президент Гильдии риэлторов России Константин Апрелев заявлял, что в России будет наблюдаться ухудшение ситуации для застройщиков.

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#жильё
#недвижимость
#цена
#аренда
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Пять студентов Президентской академии в Красногорске вступили в комсомол
16 октября 2024, 17:51

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Пять студентов филиала Президентской академии в Красногорске были торжественно приняты в ряды комсомола. Пресс-служба администрации городского округа Красногорск сообщает, что студенты успешно применяют свои знания на практике, активно участвуя в молодёжной политике.
Например, недавно студенты факультета государственного управления и права Московского областного филиала академии стали основой Красногорского отделения ЛКСМ. В результате голосования секретарём был выбран Никита Печников, а его заместителем стал Александр Усков.

«Также на пленуме в комсомол были торжественно приняты 5 человек, среди которых хотелось бы отметить ученицу школы № 2 Сабину Салихову — фотографа, активистку молодёжного движения Патриография, а также студентов факультета государственного управления и права Илью Боброва и Константина Хумусаридзе, которые имеют обширный опыт работы в молодёжных движениях, в организации различных мероприятий», — рассказал Усов.
Учащиеся всегда принимают участие в мероприятиях молодёжного движения Патриография, организуют фотовыставки и различные акции в поддержку бойцов СВО и активно привлекают школьников и студентов к участию в общественной жизни.

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#акции
#красногорск
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На стадионе в Красногорске развернули мобильный городок жизнеобеспечения
16 октября 2024, 17:26

Фото: пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Мобильный городок жизнеобеспечения населения развернули на лыжном стадионе в Красногорске в рамках учений по гражданской обороне, такой пункт временного размещения обеспечивает людей не только крышей над головой и предметами первой необходимости, но и поддержкой в разных сферах, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Мобильный городок для людей, пострадавших в зоне чрезвычайной ситуации, состоит из специальной техники и палаток, где размещается административная зона для регистрации и учета прибывающих; жилая зона со спальными местами, хозяйственная зона с полевой кухней, столовой, душевой и умывальником, складские помещения, медпункт, комната матери и ребенка, игровая зона, МФЦ, Почта России и прочее», — говорится в сообщении.
Отмечается, что обитатели пункта временного размещения могут на помощь врачей и психолога, а также работников МФЦ, которые восстановят утерянные документы. Для этого в мобильном офисе МФЦ есть ноутбук, модем и прочие устройства.

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