Умер народный артист РСФСР Ринат Тазетдинов

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Народный артист РСФСР, обладатель Государственной премии СССР, Ринат Тазетдинов, скончался в Казани в возрасте 86 лет. Сообщение подтвердил Татарский государственный академический театр имени Камала в своем Telegram-канале.
Сотрудники театра выразили искренние соболезнования родным и близким Тазетдинова. Прощание с артистом пройдет 18 октября в 10:00 по московскому времени в Татарском государственном академическом театре имени Г. Камала.
Тазетдинов родился в 1938 году в деревне Малая Цильна, Татарская АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе театра имени Камала. В 1982 году ему присвоили звание Народный артист РСФСР, а также он стал Народным артистом Татарской АССР.
В 2016 году Тазетдинов получил премию «Золотая маска», а в 2020 году его наградили Орденом Дружбы. Кроме того, он был председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан.
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Тазетдинов родился в 1938 году в деревне Малая Цильна, Татарская АССР. В 1961 году он окончил Московское театральное училище имени Щепкина и сразу же присоединился к труппе театра имени Камала. В 1982 году ему присвоили звание Народный артист РСФСР, а также он стал Народным артистом Татарской АССР.
В 2016 году Тазетдинов получил премию «Золотая маска», а в 2020 году его наградили Орденом Дружбы. Кроме того, он был председателем правления Союза театральных деятелей Республики Татарстан.
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Лия Мурадьян