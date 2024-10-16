Первым умер 15-летний племянник: подробности спасения Пичугина в Охотском море и гибели его родных

Фото: соцсети М. Пичугина/лодка «Байкат 470», на которой рыбаков унесло в море
Ночью 14 октября рыбаки, находившиеся в водах Охотского моря, заметили лодку. Она дрейфовала в 20 км от берега Камчатки. В полной темноте рыбаки видели лишь силуэты людей в спасательных жилетах. Они скинули в лодку канат. За него ухватился единственный из троих выживший – Михаил Пичугин. О том, как мужчине, на глазах которого скончались его близкие, удалось выживать в открытом море 67 дней расскажет «Радио 1».
Пичугин с братом и племянником отправились на Сахалин
К любителю путешествий 46-летнему Михаилу Пичугину приехали в гости его 49-летний брат Сергей и 15-летний племянник Илья. На лодке катамаранного типа «Байкат 470» они планировали совершить морское путешествие от побережья Хабаровского края до Сахалина. Родственники хотели порыбачить и исполнить давнее желание подростка – увидеть гренландских китов.
Михаил, Сергей и Илья вышли в море 9 августа. С собой у них был провиант, около 20 литров пресной воды и теплая одежда. Спустя несколько дней проведенных в лодке путешественники отклонились от маршрута и их унесло в открытое море. Трагедия произошла по одной из двух версий: мужчины потеряли возможность управления лодкой из-за перегрева и последующего отказа двигателя или же Михаила, Сергея и Илью настиг сильный шторм, отбросивший плавательное средство дальше от берега.
Смерть близких на лодке
Первым погиб юный Илья. Его организм не справлялся с голодом, уже не мог переваривать сухие вермишель и горох – единственную пищу, оставшуюся на лодке. Отец подростка тогда потерял смысл бороться за жизнь: он отказывался есть, пытался спрыгнуть в море и через 10 дней умер. Все это время сам Михаил думал о пожилой матери и 12-летней дочери. Возможно, именно надежда на еще одну встречу с семьей помогла мужчине продержаться до спасения рыбаками.
Последние 20 дней мореплавания Михаил провел на лодке в одиночестве. Тела родственников он накрыл брезентом и привязал веревкой. Для выживания он пил дождевую воду и размачивал горох.
Спасение Пичугина
На 67 день в море Михаила нашли недалеко от побережья Камчатки. Он был сильно истощен, но находился в сознании. Самостоятельно забраться на рыбацкое судно он не смог.
«Сил нет», – говорил выживший.
Михаил принял теплый душ, несколько раз поел и лег спать. Пичугина доставили в больницу и перевели в противошоковую палату. Ему предстоит полная диагностика организма и сессии с психологом. За 67 дней в море Михаил похудел со 100 до 50 килограмм – это запредельная нагрузка на человеческий организм.
Поиски пропавшей лодки и уголовное дело
Фото: кадр из эфира Первого канала/спасеннный М. Пичугин в больнице
Когда 9 августа Михаил, Сергей и Илья не вышли на связь в условленное время, родственники забеспокоились. Они обратились в службу спасения. По мнению родных пропавших, спасатели приложили мало усилий для поиска мужчин. В начале октября родственники самолично отправились на Сахалин, взяли лодку в аренду и осматривали побережье. Поиски не увенчались успехом. Передает телеграм-канал Baza.
В общей сложности поиски велись трижды: два раза с помощью МЧС и один с привлечением волонтеров. Сами спасательные службы обратили внимание на то, что на территории поисков были неблагоприятные погодные условия и именно они не позволяли использовать лодки или вертолеты.
Михаил Пичугин чудом выжил в открытом море при недостатке еды. Ему понадобится много времени на восстановление. Но история еще далека от завершения.
Спасшемуся Пичугину может грозить до семи лет лишения свободы. Следователи СК России возбудили против него уголовное дело о «нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта» (статья 263 УК). Если в дальнейшем станет известно, что на момент выхода в море на лодке не было специального оборудования, Михаил может попасть в тюрьму.
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