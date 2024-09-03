Экс-сотрудник Telegram Розенберг заявил о возможности Дурова сбежать из ЕС

Горячая линия омбудсмена Подмосковья по мониторингу соблюдения избирательных прав будет работать в Московской области в дни выборов в органы местного самоуправления — с 6 по 8 сентября, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Подмосковье.