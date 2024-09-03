Экс-сотрудник Telegram Розенберг заявил о возможности Дурова сбежать из ЕС

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Бывший директор особых направлений мессенджера Telegram Антон Розенберг заявил о том, что российский предприниматель Павел Дуров может покинуть территорию Евросоюза.
По его мнению, покинуть ЕС даже в положении Дурова не настолько сложно.
До этого внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль в комментарии ареста Дурова заявлял, что власти Франции таким образом пытаются цензурировать Telegram. Как передают argumenti.ru, в интервью российскими СМИ он назвал сами обстоятельства задержания странными.
Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова.
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«Если же он останется во Франции, то по результатам расследования должен будет состояться суд. Но, говорят, во Франции это дело может занять не один год», — добавил в беседе с RT Розенберг.
До этого внук бывшего французского президента Шарля де Голля Пьер де Голль в комментарии ареста Дурова заявлял, что власти Франции таким образом пытаются цензурировать Telegram. Как передают argumenti.ru, в интервью российскими СМИ он назвал сами обстоятельства задержания странными.
Ранее председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко высказывал мнение о том, что мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова.
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Мелисса Тимофеева