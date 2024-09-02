Клименко: История Telegram не заканчивается на Дурове

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Мессенджер Telegram продолжит работать, даже если французские власти арестуют основателя Павла Дурова. Об этом сообщил председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По данным Клименко, к самому мессенджеру у правоохранительных органов претензий нет и история Telegram не заканчивается на Дурове. Эксперт привел пример с «ВКонтакте», откуда ушел Павел Дуров, что никак не отразилось на работе соцсети. Более того, платформа продолжает активно развиваться.
Также эксперт добавил, что Telegram максимум будет спокойнее развиваться в случае ареста владельца.
Ранее Французская прокуратура сообщила, что расследование по делу Дурова может продолжаться несколько месяцев. После чего следствие либо завершится, либо дело передадут в уголовный суд. Сейчас по имеющимся обвинениям бизнесмену грозит до 10 лет колонии.
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«Интернетовские компании все, как правило, живут в режиме «а что, если завтра системный администратор заболеет? а что, если завтра главный программист, прости господи, умрет?». Все что угодно бывает в этой жизни, поэтому всегда есть какие-то копии, всегда есть какие-то наработки», – сказал Клименко в интервью АиФ.
Также эксперт добавил, что Telegram максимум будет спокойнее развиваться в случае ареста владельца.
Ранее Французская прокуратура сообщила, что расследование по делу Дурова может продолжаться несколько месяцев. После чего следствие либо завершится, либо дело передадут в уголовный суд. Сейчас по имеющимся обвинениям бизнесмену грозит до 10 лет колонии.
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Лия Мурадьян