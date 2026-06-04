Экс-сотрудник ЦРУ назвал места предполагаемых баз инопланетян на Земле
Бывший сотрудник ЦРУ Лин Бьюкенен заявил, что на Земле якобы скрыты несколько баз инопланетян. Об этом сообщает Daily Mail.
Бьюкенен служил в армейской разведке и участвовал в проекте «Звездные врата». В его рамках американские спецслужбы изучали возможное военное и разведывательное применение паранормальных способностей. Проект шел с 1978 по 1995 год и, как сказано в рассекреченном отчете ЦРУ, завершился провалом.
По словам мужчины, первым такие объекты в 1973 году «увидел» бывший полицейский Пэт Прайс. Позднее отмеченные им точки проверяли в рамках проекта ЦРУ под названием 8200. Его участники хотели понять, подтвердят ли эти заявления независимые наблюдатели.
Бьюкенен рассказал, что следил за предполагаемыми базами у гор Хейс на Аляске, Зил в Австралии, Иньянгани в Зимбабве, а еще в Пиренеях на границе Испании и Франции. Для этого, по его словам, использовали паранормальные способности.
Он утверждает, что каждый объект выполнял свою задачу. База на Аляске, как он сказал, собирала разведданные. Пункт в Австралии якобы служил местом прибытия НЛО. В Зимбабве, по его версии, находился центр ремонта инопланетных аппаратов. Подтвержденных доказательств существования этих баз нет.
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