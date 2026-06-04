Следователи объявили, что масштабные поиски Усольцевых в Красноярском крае возобновились
В Красноярском крае официально возобновили масштабные поиски пропавшей семьи Усольцевых. Об этом сообщили РИА Новости в главном следственном управлении СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Следователи приступают к работам сегодня в четверг. Спасательные операции охватят маршрут, по которому двигалась семья. Всего в поисках задействовали около 80 человек — федеральных спасателей, сотрудников силовых ведомств, специалистов Госохотнадзора, волонтёров и участников отряда «ЛизаАлерт».
Во время масштабных мероприятий будут использоваться беспилотники, вездеходы, мототранспорт и криминалистическая техника. На месте работ установили блокпост, чтобы ограничить доступ посторонних лиц. Поиски продлятся до часа дня 9 июня.
Напомним, что семья Усольцевых — Ирина, Сергей и их пятилетняя дочь — отправилась в пеший тур по горам Буратинка и Мальвинка в районе посёлка Кутурчин 28 сентября 2025 года. Через некоторое время они прекратили выходить на связь, начались спасательные операции. Их пришлось приостановить зимой из-за наступления устойчивого снега, однако с весны 2026 года поиск возобновился.
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