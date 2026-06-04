В России активизировались мошенники, продающие школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ
Аферисты все чаще предлагают россиянам готовые ответы на ЕГЭ за деньги. О росте мошеннических схем, направленных на будущих студентов, предупредил аналитик данных Координационного центра доменов RU/.РФ Евгений Панков в интервью «Известиям».
Как правило, злоумышленники действуют через популярные мессенджеры, используя страх выпускников не сдать экзамены и желание родителей помочь детям. Мошенники маскируют фишинговые ресурсы, обещая решение к заданиям ЕГЭ и ОГЭ при переходе на специальный сайт и быстрой оплате. После перевода денег «ответы» либо не приходят, либо оказываются ложными или устаревшими.
Однако намного опаснее, когда обманщики требуют пройти авторизацию через «Госуслуги». Этот метод позволяет им украсть доступ к личному кабинету, говорится в материале «Известий». Также распространены поддельные объявления о репетиторских услугах с требованием предоплаты: если аферисты получат ее, то просто прекратят выходить на связь.
Ранее семейный психолог Сергей Ланг в беседе с «Радио 1» напомнил, что перед экзаменами стресс у школьников всегда зашкаливает — подростки теряют сон и здоровье. Эксперт объяснил, как родителям помочь выпускнику, а не добить его «запугиваниями» и обесцениванием чувств.
Читайте также: