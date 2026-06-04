В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию
Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил ввести в России 13-ю пенсию. По его словам, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой для пожилых людей. Об этом пишет РИА Новости.
Депутат отметил, что дополнительная выплата особенно важна для тех, чья пенсия остается единственным или основным источником дохода. По его мнению, для пожилых людей без помощи детей и родственников она может стать важной финансовой подушкой.
Коломейцев добавил, что эта мера поддержит не только пенсионеров, но и экономику. Он считает, что полученные деньги люди потратят на еду и товары первой необходимости в магазинах у дома.
При этом депутат признал, что 13-я пенсия потребует дополнительных расходов бюджета. При этом, по его оценке, такой шаг поддержит старшее поколение, внутренний спрос и российскую промышленность.
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