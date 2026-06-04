В Госдуме предложили ввести 13-ю пенсию

04 июня 2026, 08:16

Фото: iStock/mars58

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев предложил ввести в России 13-ю пенсию. По его словам, такая мера может стать хорошей социальной поддержкой для пожилых людей. Об этом пишет РИА Новости.