Экс-сотрудники ПФР получили от шести до 13 лет тюрьмы за взятки

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Столичный суд приговорил сотрудников Пенсионного фонда России к реальным срокам за коррупцию. Об этом сообщили в пресс-службе Пресненского суда.
«Пресненский районный суд Москвы огласил приговор бывшим начальникам департаментов Пенсионного фонда РФ Евгению Никитину, Александру Рудневу, Евгению Турчаку, Рубену Энфиаджяну, Константину Янкину, Дмитрию Кузнецову и представителю группы компаний «Редсис» Дмитрию Радченко», — говорится в сообщении.
Все осужденные получили от шести до 13 лет лишения свободы, кроме того, они будут должны выплатить штрафы от 10 до 200 миллионов рублей.
Согласно материалам дела, пятеро осужденных с 2016 по 2019 год за взятки помогли некоторым компаниям заключить с ПФР госконтракты на сумму более 18 миллиардов рублей. За это им заплатили более 190 миллионов рублей.
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Элина Позднякова