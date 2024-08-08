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Суд вынес приговор инспектору ДПС, за взятку пропустившему машину с преступниками

Инспектор ДПС, за взятку пропустивший машину с преступниками, получил 3 года
08 августа 2024, 18:56
Фото: iStock/Zolnierek

Фото: iStock/Zolnierek

Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы экс-сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве байкера на одной из столичных парковок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд также лишил сотрудника ДПС права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов России в течение трёх лет.

По данным следствия, находящийся на посту сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился не имеющий прав Шахин Аббасов. Чтобы избежать задержания он предложил инспектору 30 тысяч рублей взятки. В результате гаишника уволили.



Напомним, что 17 апреля этого года гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал свою машину на тротуаре одного из дворов на юго-востоке Москвы. Это не понравилось 24-летнему байкеру Кириллу Ковалёву, который сделал замечание водителю. Вместо того, чтобы перепарковать своё авто, мигрант напал на молодого человека, избил его и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалёв скончался на месте.

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#преступники
Топ-менеджера военного завода осудили по делу о передаче секретных чертежей на Украину
Мособлсуд отправил в тюрьму на 9 лет россиянина Баранова за госизмену и кражу
08 августа 2024, 19:36

Фото: iStock/Zolnierek

Мособлсуд приговорил к 9 годам лишения свободы экс-директора по качеству Луховицкого авиационного завода Михаила Баранова за госизмену, участие в организованной преступной группировке и еще целый ряд преступлений. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Уточняется, что Баранов частично признал вину в содеянном. Согласно информации следствия, обвиняемый, имея доступ к секретным техническим документам, сфотографировал и передал чертежи деталей боевой авиационной техники украинцу — сотруднику Одесского авиационного завода.

Примечательно, что суд также взыскал с Баранова в пользу Объединенной авиационной корпорации 5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Полиция Сочи привлекла к ответственности загоравших голыми на пляже туристов

Суд вынес приговор инспектору ДПС, за взятку пропустившему машину с преступниками
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Полиция Сочи привлекла к ответственности загоравших голыми на пляже туристов
08 августа 2024, 19:18

Фото: iStock/Besides the Obvious

В Сочи привлекли к административной ответственности загоравших голыми на пляже туристов. Об этом сообщает Telegram-канал Sochi Toda.
Правонарушители отдыхали на пляжах в Лазаревском и Хостинском районах. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как мужчины и женщины без купальных костюмов лежали у берега.

Через некоторое время к нудистам подошли правоохранители и попросили пройти с ними для составления протокола. Двоих привлекли к ответственности по статье «Мелкое хулиганство». С остальными полицейские провели разъяснительные беседы.

Ранее сообщалось, что жителя Армении выдворили из РФ после того, как его задержали за групповой секс на пляже в Сочи. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Похищение или вербовка: в Дагестане бесследно исчезла студентка из Ростова, странные детали дела
08 августа 2024, 18:40

Фото: istockphoto / Katrin Crown

10 февраля в Каспийске бесследно исчезла 22-летняя девушка. Последнее, что зафиксировали камеры видеонаблюдения – это прогулка студентки по побережью моря. На какие странные детали ее исчезновения обратили внимания близкие и что с ней могло произойти расскажет редакция «Радио 1».

Студентка из Ростова пропала в Дагестане


Третьекурсника из Ростова Анна Цорматова всегда была активной девушкой и занималась спортом. Зимой текущего года девушка прибыла в Каспийск и приняла участие в соревнованиях по тайскому боксу, но бой проиграла. Поражение не стало для девушки фатальным, так как впереди ее ждали еще несколько поединков до финального боя.

После соревнований Анна решила прогуляться возле моря в одиночестве, телефон и банковские карты она оставила дома. Родителей этот факт не смутил, так как девушка часто отдыхала подобным образом. Однако ни в этот день, ни на следующий Анна домой так и не вернулась.


Последние следы перед исчезновением


Часть правды о том дне, когда пропала студентка, позже расскажут записи с камер видеонаблюдения. Сначала Анна действительно прогуливалась вдоль побережья Каспийского моря, затем она наткнулась на разделявший пляж на две части забор из сетки-рабицы. Девушка перелезла через брешь в конструкции и очутилась на закрытой территории санатория.

Дальше следы Анны теряются.

Фото: iStock/blinow61

Версии пропажи Анны Цомартовой


На поиски пропавшей девушки были брошены все силы. Родители Анны даже побывали в приемной Президента России, где оставили свое обращение с просьбой оказать содействие в поиске дочери. В настоящее время Глава СКР Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в производство Главного следственного управления СК России.

Информации о местонахождении студентки до сих пор нет. Родители пропавшей настаивают на том, что ее исчезновение имеет криминальный характер.

«Она точно не могла утонуть. Там даже глубина не позволяет это сделать. Слишком мелко», – уверена мать Анны.


Странные детали в деле


Семья ростовчанки предполагает, что их дочь могли вывезти за границу.

«Анну могли вывезти за пределы страны. Нам нужно, чтобы везде были в курсе ситуации», — считают родители студентки.

Кроме того, оказалось, что после пропажи Анны, появилось видео, которое якобы засняли на телефон два случайных свидетеля. Авторы ролика заявили, что перепутали девушку с водолазом. Это подтверждает то, что девушка заходила в воду, однако была ли на видеозаписи именно Анна не известно. Не исключают родители девушки и того, что их дочь могли похитить перед тем, как она показалась на камерах видеонаблюдения. По мнению членов семьи, Анну могли заставить пройти под камерами, чтобы запутать следствие.

«Может был некий куратор, который заснял Анну и параллельно дал ей дальнейшие инструкции? Зачем Анна побежала, целенаправленно пролезла под забором и до темноты находилась на каменном мысе», — недоумевает мать девушки.

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Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре
Суд приговорил украинку к 12 годам тюрьмы за покушение на теракт в Энергодаре
08 августа 2024, 18:06

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Южный окружной военный суд приговорил к 12 годам лишения свободы гражданку Украины Татьяну Ключко, которая совершила покушение на теракт в Энергодаре. Об этом в беседе с журналистами сообщил представитель прокуратуры Ростовской области.
Отмечается, что в прошлом году женщина вступила в террористическое сообщество. Она выразила готовность участвовать в подготовке и реализации терактов на территории Запорожской области. По указанию сотрудника главного управления разведки Минобороны Украины Ключко получила от другого лица самодельное взрывное устройство, которое хранила у себя дома.

В апреле 2023 года для совершения убийства она поместила это устройство в почтовый ящик в жилом доме Энергодара. К счастью, взрыва не произошло – взрывное устройство обнаружили местные жители, которые вызвали правоохранителей.

В результате суд постановил Ключко выплатить штраф в размере 500 тысяч рублей, а также приговорил её к 12 годам тюрьмы.

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Появились данные о состоянии военкора Поддубного
Директор НИИ Склифосовского: у Поддубного нет повреждения мозга, он в сознании
08 августа 2024, 17:47

Фото: iStock/sudok1

Состояние раненного военкора ВГТРК Евгения Поддубного тяжелое, однако условно стабильное, дышит он самостоятельно. Об этом сообщил директор НИИ имени Склифосовского Сергей Петриков в эфире телеканала «Россия 24».
«Он дышит самостоятельно, это очень радует в его состоянии. Но окончательный диагноз чуть позже мы все соберем вместе, потому что много мелкой травмы, которую сейчас обследуют специалисты различных профилей: офтальмологи и оториноларингологи, но преобладает ожоговая травма», — уточнил Петриков.

При этом врач отметил, что у Поддубного нет повреждений головного мозга и мужчина находится в сознании. Кроме того, по его словам, по движению и чувствительности у военкора «все прилично».

Петриков также пояснил, что в остром периоде процент глубоких ожогов выявить сложно, точный диагноз можно будет поставить в течение нескольких дней.

Утром 8 августа тяжелораненого военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили санавиацией в столичный Институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

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Летевшего в самолёте мужчину-трансгендера заподозрили в торговле детьми
08 августа 2024, 17:30

Фото: iStock/Diy13

Мужчину-трансгендера, летевшего в самолёте с дочерью, заподозрили в торговле детьми. Об этом сообщил он сообщил публикации на форуме Reddit.
Он рассказал, что летел с дочерью из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско. По прилёте пассажиров долгое время не выпускали из самолёта, поскольку авиагавань была слишком загружена. Однако вскоре на борт поднялся полицейский, который подошёл к нему и попросил пройти в хвостовую часть самолёта.

Но вместо того, чтобы проследовать за мужчиной-трансгендером, правоохранитель обратился к его девятилетней дочери и спросил, кем ей приходится этот человек. После этого полицейский объяснил, что поступил сигнал о возможной торговле детьми, и его смутило несоответствие фамилии мужчины-трансгендера и девочки.

После этого полицейский попросил доказать, что ранее он являлся биологической матерью ребёнка. Убедившись в этом, сотрудник полиции извинился и покинул борт. Авиакомпания и члены экипажа не извинились за этот инцидент.

Тогда мужчина-трансгендер отправил письмо в авиакомпанию с требованием возместить моральный ущерб. Ему предложили 10 тысяч миль на следующие полёты.

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Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки

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#самолет
#полиция
#инцидент
#дети
#торговля
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Экс-мэр Купянска Мацегора, погибший при покушении, оказался живым
08 августа 2024, 17:22

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Экс-мэр Купянска Геннадий Мацегора, которого считали погибшим после покушения в Белгородской области, оказался жив и уже вернулся к работе в должности директора ФОК «Георгиевский» в Старом Осколе, сообщает Mash.
По данным издания, сотрудники физкультурно-оздоровительного комплекса рассказали, что босс приходил на работу утром 8 августа, сделал дела, а после обеда ушёл на встречу.

Он также успел встретиться с журналистами и рассказал им, как ему чудом удалось выжить после расстрела.

Напомним, чиновника расстреляли 7 июня в городе Старый Оскол Белгородской области, где он проживал после начала СВО. ГУР неоднократно называло Мацегору «предателем» и «коллаборационистом» из-за сотрудничества с Россией. 11 июня пришла весть о том, что Геннадий Мацегора скончался в больнице Москвы, не приходя в сознание.

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Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки
08 августа 2024, 16:48

Фото: iStock/nito100

В Чечне группа местных жителей избили мигранта из-за девушки. Оказалось, что уроженец Таджикистана просто хотел познакомиться с чеченкой. Кто поддержал действия кавказцев и что на самом деле произошло в Грозном расскажет редакция «Радио 1».

Избиение мигранта чеченцами попало на видео


Ролик с избиением мужчины из Таджикистана был опубликован в телеграм-канале «Тут Чечня». На кадрах видно, как один из жителей республики избивает мигранта, еще двое стоят в нескольких метрах от них и наблюдают за происходящим. Пострадавший прижимает голову к земле и пытается увернуться от летящих на него с двух сторон ударов.


Причины конфликта в Чечне


По информации СМИ, мигрант подошел к чеченской девушке, чтобы познакомиться. Находившиеся неподалеку местные жители возмутились намерением иностранца и принялись его избивать. Вскоре в Сети появилось видео, на котором один из кавказцев, участвующий в разборках, объясняет причину происходящего.

«Здесь нет нацизма. Ко всем относимся уважительно, по-братски. Но если кто-то подойдет к чеченской девушке, то, клянусь Аллахом, с ним будет то же самое. И это еще цветочки», — заявил чеченец.

Реакция общественности


В комментариях под видео с избиением мигранта мнения пользователей разделились. Одни сочли действия молодых людей правильными, отметив, что таким образом мужчины защитили девушку от назойливого поклонника. Другие осудили чеченцев и обвинили в незаконной борьбе за «чистоту крови».

«Может так и надо? Пока не изнасиловал с ножичком у горла».

«Неплохо бы знать простую истину – собираешься в гости, изучи обычаи», – пишут пользователи Сети.

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Осквернение могилы участника СВО на российском курорте сняли на видео
В Ялте мужчина украл флаг похороненного на Аллее Славы участника СВО
08 августа 2024, 16:44

Фото: iStock/Joanna Ciesielska

В Крыму осквернили могилу участника спецоперации, похороненного на Аллее Славы курортного города Ялта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».
На кадрах, снятых камерой наблюдения, можно заметить, как к могилам спускался неизвестный с рюкзаком и пакетом. Он снял с одного из захоронений флаг, после чего покинул кладбище.




Согласно информации источника, мужчина унес знамя батальона БАРС-3 с могилы российского бойца с позывным Троян. В настоящее время правоохранительные органы проводят проверку и разыскивают злоумышленника.

Ранее сообщалось, что молодой мужчина и девушка осквернили могилы участников специальной военной операции в Волгограде. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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