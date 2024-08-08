Суд вынес приговор инспектору ДПС, за взятку пропустившему машину с преступниками

Фото: iStock/Zolnierek
Люблинский суд Москвы приговорил к 3,5 годам лишения свободы экс-сотрудника ДПС, обвиняемого в получении взятки в размере 30 тысяч рублей от пытавшегося сбежать фигуранта дела об убийстве байкера на одной из столичных парковок. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Отмечается, что суд также лишил сотрудника ДПС права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов России в течение трёх лет.
По данным следствия, находящийся на посту сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился не имеющий прав Шахин Аббасов. Чтобы избежать задержания он предложил инспектору 30 тысяч рублей взятки. В результате гаишника уволили.
Напомним, что 17 апреля этого года гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал свою машину на тротуаре одного из дворов на юго-востоке Москвы. Это не понравилось 24-летнему байкеру Кириллу Ковалёву, который сделал замечание водителю. Вместо того, чтобы перепарковать своё авто, мигрант напал на молодого человека, избил его и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалёв скончался на месте.
Читайте также:
Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре
Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки
Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру
По данным следствия, находящийся на посту сотрудник ДПС остановил автомобиль, за рулём которого находился не имеющий прав Шахин Аббасов. Чтобы избежать задержания он предложил инспектору 30 тысяч рублей взятки. В результате гаишника уволили.
Напомним, что 17 апреля этого года гражданин Азербайджана Шахин Аббасов припарковал свою машину на тротуаре одного из дворов на юго-востоке Москвы. Это не понравилось 24-летнему байкеру Кириллу Ковалёву, который сделал замечание водителю. Вместо того, чтобы перепарковать своё авто, мигрант напал на молодого человека, избил его и ударил ножом в живот. От полученных травм Ковалёв скончался на месте.
Читайте также:
Суд вынес приговор украинке за покушение на теракт в Энергодаре
Знакомство с чеченкой обернулось травмами: жители Грозного избили мигранта из-за девушки
Жительница Подмосковья взяла мать с дочерью в рабство и отобрала их квартиру
Анастасия Чинкова