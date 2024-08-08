Суд сократил срок пребывания в СИЗО главному кадровику Минобороны

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Второй Западный окружной военный суд рассмотрел жалобу на продление срока ареста начальнику главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанту Юрию Кузнецову, который обвиняется в получении особо крупной взятки. Об этом информирует ТАСС.
Уточняется, что Кузнецову, который участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, сократили срок ареста на месяц. Ранее срок ареста был продлен до 12 октября текущего года.
Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Иных подробностей в настоящее время не приводится.
Напомним, арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков правоохранители обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.
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Екатерина Коршунова