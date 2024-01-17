Экс-советник президента назвал три способа отличить мошенников от звонков родных

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Мошенники для обмана россиян начали подделывать голоса родных и знакомых потенциальной жертвы. Для этого преступники генерируют голоса с помощью нейросетей, сообщили в Центробанке России.
В эфире «Радио 1» председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко, рассказал, что мошенники берут голос для прототипа из видео в соцсетях. Однако отличить механический голос от настоящего всё же можно, уверен эксперт.
Специалист напомнил, что часто искусственные родственники и близкие звонят в случае беды: попал в полицию, в больницу или в аварию. Чтобы урегулировать вопрос, жертве предлагают передать деньги.
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«Сегодня искусственный интеллект ещё не настолько хорошо развит, чтобы в онлайне голосом вести диалог. Например, мы это чувствуем, когда звоним в банки или медицинские центры. Когда мы слышим записанный заранее голос, то он звучит по-человечески, но при диалоге начинаются искажения, потому что ответы на эти вопросы не были прописаны в программе изначально. Поэтому старайтесь больше говорить. Чем дольше вы говорите, спрашиваете что-то, тем больше шансов, что вы поймете, с кем разговариваете», — отметил Клименко.
«Никогда не надо идти на нарушение закона. Куда бы не попал ребёнок или близкий, пожилой человек, не нужно давать никакие взятки, не нужно отправлять куда-то деньги. Лучше позвоните в больницу или полицию или перезвоните», — призвал собеседник.Избежать нежелательных звонков могут помочь специальные программы по определению номеров.
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Екатерина Шмакова