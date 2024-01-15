В России участились случаи «похищения» людей мошенниками

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Куратор платформы «Народного фронта» «Мошеловка» Алла Храпунова заявила, что в последнее время мошенники всё чаще стали прибегать к обманной схеме с мнимым «похищением» людей. Об этом пишут «Известия».
Она отметила, что чаще всего злоумышленники звонят пожилым людям.
Храпунова добавила, что преступники при этом заставляют человека затаится в отеле, на съёмной квартире или даже в другом городе. Спустя некоторое время родственники жертвы получают сигнал о том, что человек похищен и за него необходимо заплатить выкуп.
По словам адвоката Анны Лисицкой, мошенники рассчитывают, что родственники жертвы испугаются и отдадут деньги для спасения близкого человека. Она посоветовала тем, кто получил информацию о похищении человека, первым делом попытаться любыми способами связаться с пропавшим.
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«В разговоре они используют разные легенды — например, о том, что со счёта человека пытаются украсть деньги, что жизни близких пенсионера грозит опасность, или просят помощи в поимке опасных преступников. Далее жертву «ведут», постоянно поддерживая чувство опасности. Человеку строго указывают не общаться с семьей и выкинуть SIM-карту, чтобы органы не могли вычислить местонахождение жертвы», — говорится в публикации.
По словам адвоката Анны Лисицкой, мошенники рассчитывают, что родственники жертвы испугаются и отдадут деньги для спасения близкого человека. Она посоветовала тем, кто получил информацию о похищении человека, первым делом попытаться любыми способами связаться с пропавшим.
«Ни в коем случае не переводите деньги. Если ваш родственник (особенно если это ребёнок) не отвечает на звонки и вы не знаете его местоположение, сразу обратитесь в полицию. Будет хорошо, если вы сделаете запись телефонного разговора с преступниками», - резюмировала юрист.
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Диана Аванесян