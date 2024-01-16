Телефонные мошенники выманили у пенсионерки из Балашихи 400 тыс рублей

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Мошенники, инсценирующие звонок от близкого, якобы попавшего в ДТП, забрали у 64-летней жительницы Балашихи 400 тысяч рублей. Курьера, доставившего деньги преступникам, удалось задержать, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию о преступлении сообщила сама потерпевшая. Она рассказала, что ей позвонила девушка, которая назвалась её дочерью, и плачущим голосом рассказала, что стала виновницей ДТП и теперь нужны деньги, чтобы откупиться. Потом трубку взял «следователь», который объяснил, что уголовной ответственности можно избежать, если заплатить 400 тысяч рублей. Пенсионерка согласилась, передала требуемую сумму курьеру, а потом догадалась, что стала жертвой обмана», — говорится в сообщении.
Полиции удалось установить маршрут следования курьера и задержать его по месту жительства — в Балашихе. Им оказался 31-летний уроженец Магадана. Мужчина рассказал, что его работа состояла в сборе денег по адресам, которые ему по телефону называли наниматели. Суммы он переводил им на банковские счета, оставляя себе процент.
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Лев Каштанов