Стало известно, сколько номеров россиян слили за 2023 год

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В РФ случилось более 290 утечек данных, из-за этого мошенники получили доступ к 240 млн телефонных номеров и 123 млн эл. адресов.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.
По данным экспертов, более всего личных данных россиян попали в Сеть из банковской сферы. Это 47% оказавшихся в интернете номеров телефонов. Часто утечки данных происходили в секторе электронной коммерции, здравоохранения и досуга.
Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group, предупреждает, что любые данные злоумышленники могут использовать для более успешных атак при помощи социальной инженерии. К примеру, мошенники звонят и представляются сотрудниками служб безопасности банка или правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что мошенники для обмана людей начали подделывать голоса родственников и знакомых потенциальной жертвы. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленники часто применяют комбинированные схемы мошенничества, в основном, телефонного. При этом, мошенники все чаще создают адресные схемы, которые составляют по цифровому портрету человека. Его они могут составить, к примеру, основываясь на данных, которые сам человек размещает в открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.
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По данным экспертов, более всего личных данных россиян попали в Сеть из банковской сферы. Это 47% оказавшихся в интернете номеров телефонов. Часто утечки данных происходили в секторе электронной коммерции, здравоохранения и досуга.
Ранее сообщалось, что мошенники для обмана людей начали подделывать голоса родственников и знакомых потенциальной жертвы. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает РИА Новости.
Отмечается, что злоумышленники часто применяют комбинированные схемы мошенничества, в основном, телефонного. При этом, мошенники все чаще создают адресные схемы, которые составляют по цифровому портрету человека. Его они могут составить, к примеру, основываясь на данных, которые сам человек размещает в открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.
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Мария Фирсова