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Стало известно, сколько номеров россиян слили за 2023 год

DLBI: 240 млн номеров россиян оказались в интернете в 2023 году
17 января 2024, 08:45
Фото: istockphoto/BrianAJackson

Фото: istockphoto/BrianAJackson

В РФ случилось более 290 утечек данных, из-за этого мошенники получили доступ к 240 млн телефонных номеров и 123 млн эл. адресов.
Об этом пишут «Известия», ссылаясь на исследование сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI.

По данным экспертов, более всего личных данных россиян попали в Сеть из банковской сферы. Это 47% оказавшихся в интернете номеров телефонов. Часто утечки данных происходили в секторе электронной коммерции, здравоохранения и досуга.


Федор Музалевский, директор технического департамента RTM Group, предупреждает, что любые данные злоумышленники могут использовать для более успешных атак при помощи социальной инженерии. К примеру, мошенники звонят и представляются сотрудниками служб безопасности банка или правоохранительных органов.

Ранее сообщалось, что мошенники для обмана людей начали подделывать голоса родственников и знакомых потенциальной жертвы. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает РИА Новости.

Отмечается, что злоумышленники часто применяют комбинированные схемы мошенничества, в основном, телефонного. При этом, мошенники все чаще создают адресные схемы, которые составляют по цифровому портрету человека. Его они могут составить, к примеру, основываясь на данных, которые сам человек размещает в открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.

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#мошенники
#телефон
#деньги
#банки
#россия
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Эксперт по отношениям Кяби рассказала о масонской кокаиновой оргии
17 января 2024, 08:14

Фото: istockphoto/TokayCreativeStudios

Блогер и эксперт по отношениям Имби Кяби отправилась на новогоднюю масонскую вечеринку в Эстонии.
Своими впечатлениями она поделилась с изданием Nelli Teataja. По словам Имби Кяби, она попала на встречу тайного общества благодаря подруге Марии, которая является частым посетителем масонских оргий.

В начале мероприятия участники были в масках, а в руках у них были мастерки.

«Прямо как в фильме Кубрика «С широко закрытыми глазами», где в главных ролях снялись несравненные Том Круз и Николь Кидман», — пишет Кяби.
Вечеринку проводили в темном зале при свечах. Кяби была в своём лучшем красном платье. Её «партнером по танцам» был мускулистый мужчина. По его словам, он был казначеем тайного общества. Кяби весь вечер пыталась угадать, кто скрывается под масками, и старалась записывать имена, «потому что в этой стране знакомства очень важны».

По словам автора, она фотографировала происходящее в те моменты, когда это было возможно. Например, она сфотографировала Марию, которая употребляла кокаин на «волосатом животе толстого политика».

Ранее сообщалось, что британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation-2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна, а также нудистскими зонами отдыха. Daily Star пишет, что круиз запланирован на февраль 2024 года. Судно стартует из Майами и остановится в Нассау (Багамские острова), а также на острове Косумель, Мексика.

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#секс
#отношения
#общество
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#новости
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«Не советую ему идти в бокс»: Костя Цзю раскритиковал решение Дани Милохина выйти на ринг
Константин Цзю считает, что Даня Милохин решил дебютировать в боксе для хайпа
17 января 2024, 07:53

Фото: РИА Новости / Кирилл Каллиников

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю предупредил блогера Даню Милохина, сказав, что бокс не прощает ошибок. Об этом сообщает Sport24.

Он заявил, что бокс это искусство, которым занимаются с ранних лет и тратят очень много времени на достижение профессиональных результатов. Боксер отметил, что у 22-летнего Милохина нет перспектив в профессиональном боксе. Цзю считает, что блогеру нужно усердно готовиться и нанять грамотный тренерский состав.

«Если Даня проведет один бой и чисто для понтов, то не советую ему идти в бокс», — отметил экс-спортсмен.
Поединок пройдет 16 февраля на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Милохин будет соперничать с Аджмал Ханом, у которого 3,5 миллиона подписчиков в Instagram*.

Ранее стало известно, что самый сильный подросток России погиб в ДТП. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#искусство
#спортсмен
#бокс
#блогер
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Врач рассказал, как надетые на мужчине носки влияют на качество секса и потенцию
The Sun: Врач заявил, что секс в носках помогает усилить потенцию
17 января 2024, 07:37

Фото: istock / Estradaanton

Надетые во время секса носки могут усилить потенцию. Об этом рассказал врач спортивной медицины Пол Ван дер Вестхейзен в беседе с The Sun.

Ван дер Вестхейзен заявил, что для эрекции нужно хорошее кровоснабжение. Но из-за замерзающих конечностей сосуды сужаются, и кровообращение замедляется. Исправить этом можно с помощью носков, теплого одеяла или комфортной температуры в комнате.

Эксперт также порекомендовал уменьшить или вообще устранить факторы, которые вызывают длительный стресс. Он также призвал к занятиям спортом, поскольку физическая активность улучшает настроение и кровообращение.

Одной из причин эректильной дисфункции может быть снижение уровня тестостерона в организме. По словам Вестхейзена, спустя годы в организме мужских гормонов становится меньше, но терапия может поддерживать гормональный баланс.

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#эксперт
#врач
#снижение
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ЦБ: мошенники стали чаще имитировать голоса близких потенциальной жертвы
17 января 2024, 07:07

Фото: istock / Diy1

Мошенники для обмана людей начали подделывать голоса родственников и знакомых потенциальной жертвы. Об этом сообщили в Центробанке РФ, передает РИА Новости.

«Чтобы вынудить человека сообщить необходимые сведения или совершить денежный перевод, злоумышленники могут выходить на контакт с человеком от имени знакомых, родных или коллег, имитируя их голоса с помощью специальных программ», — предупредили в регуляторе.
Отмечается, что злоумышленники часто применяют комбинированные схемы мошенничества, в основном, телефонного. При этом, мошенники все чаще создают адресные схемы, которые составляют по цифровому портрету человека. Его они могут составить, к примеру, основываясь на данных, которые сам человек размещает в открытых интернет-ресурсах: о себе, родственниках, друзьях.

В случае появления сомнений эксперты посоветовали гражданам лично позвонить человеку, от чьего имени звонят, и уточнить у него информацию.

До этого стали известно, что в России участились случаи «похищения» людей мошенниками.Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#мошенники
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#эксперты
#человек
#новости
#рф
#жертвы
#цб
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Очередной депутат-коммунист предложил законодательно уничтожить «Ельцин Центр»
17 января 2024, 06:22

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Депутат Госдумы, член фракции КПРФ Владимир Исаков законодательно предложил уничтожить «Ельцин-центр», внеся соответствующий законопроект. Документ уже опубликован в электронной законодательной базе нижней палаты российского парламента.
Политик внёс поправку в действующий закон «О центрах исторического наследия президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий». Согласно документу, центры наследия смогут создаваться только для президентов, прекративших свои полномочия после 1 января 2000 года.

Решение правительства передать «Ельцин Центру» помещения в безвозмездное пользование, отмечается в документе, приводит к недополучению дохода для области. Бюджет региона ежегодно дарит фонду «Президентский центр Б.Н. Ельцина» 60-70 миллионов рублей, что эквивалентно доходам области от сдачи госимущества в аренду.

Министерство юстиции РФ начало проверку деятельности «Ельцин Центра» в июне прошлого года. Музей тогда требовали признать иноагентом. Однако по результатам проверки ведомство сообщило, что закон о музеях бывших президентов России, не позволяет провести её в полном объёме, а значит, и «иноагентство» сейчас невозможно.

Ранее режиссёр и председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выразил поддержку инициативе по закрытию «Ельцин Центра». Михалков отметил, что первое впечатление, которое получает посетитель музея, — это «шокирующий мультфильм о истории нашей страны, где все представлено как грязь, предательство, рабство и ужас, и только один человек пришел и все изменил».

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#екатеринбург
#госдума
#кпрф
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Астафьев: На донецком направлении уничтожены 25 БПЛА ВСУ и 13 HIMARS
17 января 2024, 05:38

Фото: iStock/Andrii_Dodonov

Средства противовоздушной обороны группировки российских войск «Юг» уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов и 13 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении. Об этом нам сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы сбиты 25 украинских летательных беспилотных аппаратов в районах населенных пунктов Старомихайловка, Пески, Спорное, Марьинка, Липовое Донецкой Народной Республики, а также 13 реактивных снарядов РСЗО HIMARS», — сообщил Астафьев.

Кроме того, на донецком направлении СВО подразделения Южной группировки войск отразили атаки 10-й горно-штурмовой и 24-й механизированной бригад ВСУ. А ударами артиллерии и тяжелых огнемётных систем было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе населённого пункта Курдюмовка.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#всу
#бпла
#рсзо
#вооружённые силы рф
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РИА Новости: Над Белгородом и областью вновь сработала система ПВО
17 января 2024, 05:23

Фото: iStock/dk_photos

Над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система ПВО, сбито несколько воздушных целей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
Средства ПВО в ночь с 16 на 17 января сбили семь украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» и четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Ранее белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сразу семь украинских беспилотников были сбиты средствами ПВО над Белгородом и Белгородской областью. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждения в жилом секторе. Пожарный расчет и оперативные службы выехали на место, уточнил Гладков.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#пво
#беспилотник
#белгород
#вячеслав гладков
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Эксперт Шутов: Скрытую камеру поможет обнаружить фонарик смартфона
17 января 2024, 04:28

Фото: iStock/Михаил Руденко

Преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов предупредил, что отели, магазины и съёмные квартиры часто оснащают камерами. В беседе с «Прайм» он рассказал о способах, которые позволят их распознать.
По словам эксперта, самый простой способ — включить в полной темноте фонарик смартфона. Он пояснил, что любая камера предполагает наличие объектива, который начнёт бликовать. При этом если в камеру встроен источник инфракрасного излучения для съёмок в темное время, камерой смартфона нужно воспользоваться при включенном свете.

«Включенный ИК-излучатель на ней будет отображаться фиолетовым или красным цветом», — цитирует агентство слова собеседника.

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#камеры
#смартфон
#эксперты
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ТАСС: В России начинаются испытания нового пулемета калибра 5,45 мм для армии РФ
17 января 2024, 04:10

Фото: iStock/zim286

Новый ручной пулемет калибра 5,45 мм, разработанный специально для ВС РФ, уже полностью готов для государственных испытаний. Об этом 17 января сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Новый пулемёт разработан крупным отечественным производителем вооружения, он полностью готов и сейчас выходит на госиспытания», — сказал в интервью собеседник агентства.

Кроме того, планируется также создание экспортных версий пулемета под калибры НАТО — 7,62 мм и 5,56 мм.

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#испытания
#оружие
#армия россии
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