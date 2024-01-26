Экс-советник президента: слитые данные россиян покупают банкиры для навязывания услуг

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Утечка данных россиян происходит из-за отсутствия критериев безопасности. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.
По мнению специалиста, нужно разработать стратегию защиты персональных данных россиян, распространить по сервисам и банкам специальную инструкцию.
По словам эксперта, базу данных россиян чаще покупают не мошенники, а банковские работники. Это нужно для того, чтобы понимать аудиторию и предлагать услуги.
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«Каждый бизнес должен соблюдать требования пожарной безопасности, на каждом предприятии есть человек, ответственный за это. И в области персональных данных нужно начинать не с того, что мы гневаемся на банки, а с условий. Например, в каждом штате банка должен быть сотрудник, ответственный за безопасность персональных данных», — заявил Клименко.
«Базу данных в основном покупают те же банкиры. Это нужно, чтобы, понимать, кто какую еду и в каких сервисах заказывает, и исходя из этого предлагать им услуги. Например, у них отображается, что один человек постоянно заказывает пельмени, а другой – ест в ресторане, поэтому второму нужно впарить что-то под 50 процентов годовых, а второму что-нибудь подешевле, потому что он не заплатит. То есть данные покупаются для таргетинга», — заключил специалист.Читайте также:
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Екатерина Шмакова