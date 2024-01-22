В России придумали действенное наказание для банкиров за утечку данных

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В России предложили лишать топ-менеджеров банков работы и закрывать для них возможность устроиться на аналогичную должность в другие организации в течение десяти лет. Такое наказание предложили ввести для руководителей, которые несколько раз допустили утечку данных россиян из своих банков.
Однако президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян заявил «Радио 1», что это незаконно и ущемляет права человека. По его мнению, нужно сперва провести проверку на причастность топ-менеджера к нарушению.
Специалист напомнил, что в некоторых случаях за утечку персональных данных предполагается уголовное наказание. Однако Тосунян подчеркнул, что в деле важен не только сам факт «слива», но и последствия, которые грозят гражданам.
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«Если нет доказанной вины, то вообще незаконно отстранять из-за многочисленных утечек информации. Нужно понять причинно-следственную связь, действительно ли это произошло по вине данного топ-менеджера. Репутационно можно какие-то действия предпринять, сделать историю публичной, известной», — сказал Тосунян.
«Нужно систематизировать и структурировать этот вопрос. И по каждой структуре этих правонарушений составить цепочку последствий. Нужно понять, с какой целью эти правонарушения были осуществлены. Потому что, когда просто базу данных воруют и видно, что они проданы, исходя из соображений конкуренции или мошеннических действий, а потом за этим последуют мошеннические действия, — это одна история. А когда утекли данные, которые и так везде используются – это другое дело», — сказал собеседник.Читайте также:
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Екатерина Шмакова