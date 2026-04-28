«Позитивно настраивают»: Онколог заявила о пользе танцев в борьбе с раком Лерчек

28 апреля 2026, 21:21

Онколог Пурцхванидзе допустила, что с больной раком Лерчек работают психологи

Валерия Чекалина (Фото: кадр видео Rutube-канала Fametime TV)

Врач-онколог Виолетта Пурцхванидзе оценила пользу активного образа жизни для блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) в борьбе с онкологическим заболеванием.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист допустила, что со звездой соцсетей работают психологи и позитивно настраивают её. По словам врача, чаще выздоравливают люди, которые продолжают активно жить. Поэтому возвращение Лерчек к танцам и спорту пойдёт ей на пользу.

«Иногда у меня бывают такие пациенты, у которых один и тот же диагноз, но один закрылся в себе и ничего не делает, не хочет, у него апатия, а другой активно принимает участие в жизни и выздоравливает», — рассказала онколог.

«Я понимаю, что с ней работают не только врачи, которые лечат рак, но и команда психологов, которые позитивно настраивают её. У неё большая сила воли к жизни, поэтому думаю, что с таким посылом всё будет очень хорошо», — отметила онколог.