В Госдуме предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка
Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести мораторий на ипотечные платежи для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом говорится в обращении депутата к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, с которым ознакомилось РИА Новости.
Чернышов предлагает законодательно закрепить механизм, позволяющий временно приостанавливать выплату основного долга и процентов по ипотеке до достижения ребенком возраста полутора лет. По его словам, во время отпуска по уходу за ребенком выплаты по ипотеке становятся непосильным бременем для семей, что вызывает финансовый стресс и может препятствовать решению о рождении последующих детей.
Депутат отметил, что введение такого моратория поможет снизить нагрузку на молодых родителей и улучшить их социальное самочувствие.
