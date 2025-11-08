В Госдуме предложили ввести мораторий на ипотеку после рождения ребенка

08 ноября 2025, 05:04

Фото: iStock/Lazy_Bear

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) предложил ввести мораторий на ипотечные платежи для родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Об этом говорится в обращении депутата к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, с которым ознакомилось РИА Новости.