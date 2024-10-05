Экс-супруги Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Валерий и Артём Чекалины попали под новое уголовное преследование из-за развода. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что несколько лет назад блогер Лерчек и её тогда ещё муж Артём создали фитнес-приложение и оформили его на фирму в Дубае, чтобы их подписчики из-за границы могли оплатить марафоны.
Недавно Федеральная налоговая службы России связалась с этой арабской компанией, чтобы получить невыплаченные налоги, однако запрос остался без ответа.
Тогда налоговая связалась с Лерчек и потребовала сдать декларации и самостоятельно выплатить налоги. Однако из-за бракоразводного процесса она просто забыла про это. В результате, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении экс-супругов было переклассифицировано в статью о незаконном выводе средств из России.
Накануне Чекалиных поместили под домашний арест, им запрещено пользоваться интернетом.
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Недавно Федеральная налоговая службы России связалась с этой арабской компанией, чтобы получить невыплаченные налоги, однако запрос остался без ответа.
Тогда налоговая связалась с Лерчек и потребовала сдать декларации и самостоятельно выплатить налоги. Однако из-за бракоразводного процесса она просто забыла про это. В результате, уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в отношении экс-супругов было переклассифицировано в статью о незаконном выводе средств из России.
Накануне Чекалиных поместили под домашний арест, им запрещено пользоваться интернетом.
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Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России
Анастасия Чинкова