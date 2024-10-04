Третьего фигуранта дела Чекалиных отправили под домашний арест

Фото: суд Москвы
Троицкий суд Москвы отправил под домашний арест третье фигуранта по делу блогеров Артема и Валерии Чекалиных. Третьим соучастником стал соучредитель фирмы по продаже косметики Роман Вишняк.
«Вишняку Роману Игоревичу избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 1 месяц 22 суток, то есть до 26 ноября 2024 года», — сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы 4 октября.
Болегра Лерчек, ее супруга и их подельника обвиняют в незаконном выводе из России 250 миллионов рублей.
В этот же день под домашний арест посадили Артема Чекалина, а также саму Лерчек. Блогерам вменяют часть 3 статьи 193.1 УК — валютные операции на заграничные счета с использованием подложных документов. Все это в особо крупом размере и организованной группой. Бывшие супруги блогеры, как и их подельник, не признают вину. По инкриминируемой статье Чекалиным грозит от пяти до десяти лет колонии и крупный штраф.
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Лия Мурадьян