Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России

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Блогер Валерия Чекалина, больше известная как Лерчек, отказалась признавать вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом её адвокат Екатерина Гордон сообщила в беседе с РИА Новости.
Гордон заявила, что Чекалина не признаёт вину. От других комментариев она отказалась.
Напомним, что отношении Валерии и её бывшего супруга Артёма Чекалина возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Согласно версии следствия, в ходе продаж курсов фитнес-марафонов супруги заключали договоры с иностранными компаниями, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким методом они вывели из России 251 миллион рублей, используя при этом подложные документы.
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Напомним, что отношении Валерии и её бывшего супруга Артёма Чекалина возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.
Согласно версии следствия, в ходе продаж курсов фитнес-марафонов супруги заключали договоры с иностранными компаниями, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким методом они вывели из России 251 миллион рублей, используя при этом подложные документы.
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Анастасия Чинкова