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Главная / Новости / Происшествия/ Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России

Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России

04 октября 2024, 15:21
Фото: iStock/zoka74

Фото: iStock/zoka74

Блогер Валерия Чекалина, больше известная как Лерчек, отказалась признавать вину в проведении валютных операций с использованием подложных документов. Об этом её адвокат Екатерина Гордон сообщила в беседе с РИА Новости.
Гордон заявила, что Чекалина не признаёт вину. От других комментариев она отказалась.

Напомним, что отношении Валерии и её бывшего супруга Артёма Чекалина возбуждено уголовное дело по статье о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.



Согласно версии следствия, в ходе продаж курсов фитнес-марафонов супруги заключали договоры с иностранными компаниями, а оплату направляли на счета зарубежного банка. Таким методом они вывели из России 251 миллион рублей, используя при этом подложные документы.

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Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв у станции метро «Тимирязевская» в Москве
04 октября 2024, 15:48

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Пьяный мужчина угрожает устроить взрыв около станции метро «Тимирязевская» в Москве. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на собственный источник.
Отмечается, что в настоящее время мужчина, находящийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, находится в машине скорой помощи. С собой он имеет большую военную сумку.

Ранее сообщалось, что три жителя Московской области похитили 16-летнюю школьницу в Рязанской области, чтобы насильно выдать замуж за своего родственника. К счастью, местоположение девушки было оперативно вычислено, после чего её освободили и вернули родителям. А похитителей задержали, в скором времени суд вынесет приговор.

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#скорая помощь
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В страшном ДТП под Самарой погибли три человека, включая ребёнка
04 октября 2024, 15:43

Фото: istockphoto/Anton Novikov

В Сергиевском районе Саратовской области произошла дорожная авария с участием трёх автомобилей. В результате столкновения погибли три человека, в том числе ребёнок.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной прокуратуры, авария произошла на федеральной трассе М-5 в районе села Елшанка. Водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате произошло лобовое столкновение с автомобилем Hover, а потом в них врезалась ещё «Лада Гранта».

В результате водитель машины «Лада Калина» погиб на месте, его ребёнок, которому было всего несколько месяцев от роду, тоже. Мать скончалась в скорой помощи по дороге в больницу. Водитель иномарки доставлен в больницу с тяжёлыми травмами. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Жителей Подмосковья предупредили о рассылке поддельных долговых платёжек за ЖКУ
04 октября 2024, 15:27

Фото: пресс-служба ГУРБ МО

Мошенники начали рассылать жителям Московской области поддельные долговые платёжные документы за жилищно-коммунальные услуги от имени МосОблЕИРЦ, сообщает пресс-служба Главное управление региональной безопасности Подмосковья.
«Такие квитанции начали находить в своих почтовых ящиках жители округа Реутов. Они обратились за разъяснениями в Московский областной единый расчётный центр и оказалось, что полученные ими счета — фальшивые. Не исключено, что такие квитанции рассылаются и жителям других подмосковных округов», — говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что оплатив такой «счёт», человек переводит деньги злоумышленникам. Кроме того, QR-код в фальшивой квитанции может вести на фишинговый сайт, благодаря чему мошенники получат доступ к персональным данным пользователя и доступ к его аккаунтам в банковских приложениях и на сайте госуслуг.

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В Москве под видом криптовалютной биржи действовала финансовая пирамида
Владельца криптовалютной биржи задержали за мошенничество на 71 млн рублей
04 октября 2024, 15:27

Фото: медиасток.рф

В Зеленограде задержали владельца инвестиционного фонда, который работал по принципу финансовой пирамиды. По версии следствия, фирма под видом криптовалютной биржи выманила у 42 человек более 71 миллиона рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Мои коллеги из отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по Зеленоградскому административному округу ГУ МВД России по Москве совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России задержали подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере», — написала Ирина Волк на своей странице.

По данным полиции, вкладчикам инвестиционного проекта обещали крупную прибыль от покупки и продажи криптовалюты. Люди переводили деньги через личный кабинет на платформе биржи. Однако отчисления вскоре прекратились, а деньги вкладчикам трак и не вернули.

Уголовное дело об особо крупном мошенничестве возбудили по 159 статье УК. Фигурант под стражей, остальных участников ищут.

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#деньги
#мвд
#уголовное фсб
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#ирина волк
#мошенничество
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В Севастополе экс-сотрудника ВМС Украины осудили на 14 лет за госизмену
04 октября 2024, 14:17

Фото: iStock/Zolnierek

Жителя Севастополя, который ранее являлся гражданским сотрудником ВМС Украины, приговорили к 14 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФСБ по Крыму и Севастополю.
По данным следствия, украинские спецслужбы завербовали 47-летнего мужчину в июле 2022 года в интернет-мессенджере. Он передавал в Киев информацию о состоянии боновых заграждений Севастопольской бухты, а также местах базирования надводных кораблей ЧМФ России и размещения средств ПВО за денежное вознаграждение.

При этом в мае 2023 года мужчине отправили посылку, в которой находилось взрывчатое вещество массой порядка двух кг. Он должен был поместить посылку в тайник и передать, а другой агент ГУР должен был его взять и совершить теракт.

«Севастопольский городской суд признал мужчину виновным в инкриминируемом преступлении по ст. 275 УК РФ ("Государственная измена")», — говорится в сообщении.

Ему назначили 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Также суд обязал его выплатить штраф в размере 400 тысяч рублей.

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Результаты вскрытия показали причину смерти «российского кита-шпиона»
«Российский кит-шпион» умер от инфекции, показали результаты вскрытия
04 октября 2024, 14:01

Фото: iStock/alazor

Кит-белуха Хвальдимир, которого подозревали в шпионаже в пользу России из-за специальной сбруи, умер от бактериальной инфекции. Об этом пресс-служба полиции юго-восточного района Норвегии сообщила, ссылаясь на результаты вскрытия, проведённого Ветеринарным институтом.
Отмечается, что одной из вероятных причин смерти стала бактериальная инфекция, которую вызвала застрявшая во рту ветка, подчеркнул глава отдела полиции по Северному морю и по защите окружающей среды Амунн Преде Ревхейм.

Он добавил, что застрявшая в пасти ветка стала препятствием для питания. В ходе вскрытия не было обнаружено каких-либо признаков огнестрельных ранений, в связи с чем у полиции Норвегии нет основания для начала расследования.

Весной 2019 года в Норвегии рыбаки обнаружили белуху в сбруе. На пряжке был изображён логотип одной из компаний из Санкт-Петербурга. Тогда появилась информация, что животное находилось в российском плену, а теперь занимается шпионажем в пользу России. Кита нашли мёртвым 31 августа 2024 года.

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«Мы звезды, едем с ментами»: Воспитанницы детдома довели подругу до суицида и устроили цирк в соцсетях
04 октября 2024, 13:30

Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

В Москве двух девушек из Приморья обвинили в доведении подруги до суицида. Пока пьяных душегубок везли в отделение, они устроили настоящее представление в соцсетях. В материале «Радио 1» расскажем подробности этой трагедии.
Настя и Альбина приехали в Москву, что обрести популярность и разбогатеть. Как считает следствие, они довели свою подругу Леру до самоубийства. В пятницу 13 сентября тело девушки обнаружили под окнами многоэтажного дома. У нее были обрезаны волосы, а на теле и шее было множество ссадин и ран.

Утром «подружек» забрали в отделение полиции, о чем они начали рассказывать в своих социальных сетях. К слову, девушки явно находились в нетрезвом состоянии. На кадрах они улыбаются, огрызаются с сотрудниками правоохранительных органов. Однако теперь их аккаунты молчат, лишь подписчики в комментариях обсуждают случившееся.

Компания «подруг»

Подозреваемая Альбина родилась в 2003 году в Приморском крае. Бывшая приятельница девушки, пожелавшая сохранить анонимность, рассказала «КП — Владивосток», что у девочки в два года умерла мама, после чего она попала в детский дом. Добрая женщина взяла малышку себе на воспитание. Однако в 14 лет Альбина снова потеряла близкого человека, приемная мама умерла и она снова попала в детский дом.

«Я знаю ее, так как сама из детского дома. Ее направили к нам в Арсеньев, где она прожила два месяца на передержке, а затем в Яковлевку, где она подружилась со своей будущей жертвой Лерой. После этого наши пути разошлись, но я оставалась подписана на ее соцсети. После выпуска Альбина переехала во Владивосток», — рассказывает собеседница.
Фото: istock / AndreyPopov

Вторая обвиняемая 2004 года рождения. Анастасия родом из приморского поселка Пограничный, тоже была воспитанницей детдома. Как утверждает жительница поселка, от девочки отказалась мама из-за невозможности содержать кроху.

Собеседница рассказала, что семья у Насти неблагополучная — мать и бабушка злоупотребляли, у матери была судимость.

«Настя всегда была конфликтной, лезла в драки, искала себе сомнительные приключения. Не знаю, как она познакомилась с Лерой и Альбиной, ведь какое-то время она жила в Уссурийске, но в какой-то момент их постоянно видели втроем», — рассказывает знакомая.
Погибшая Валерия 2003 года рождения. Лера тоже осталась без родителей и воспитывалась в детском доме. С Альбиной они дружили несколько лет, несмотря на то, что их отношения складывались не очень гладко. Девушки, помимо прочего, употребляли наркотические вещества.

«Альбина была вроде строгой старшей сестры, а Лера у нее на попечении. Хотя тут больше подходит слово в рабстве. Девочка постоянно жаловалась, что ее бьют, унижают и даже отнимают паспорт, требуют за него деньги, но никуда от своей подруги не уходила. Может, думала, что это нормально, другой любви ведь она не знала», – рассказал «КП» источник из Владивостока.
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Интим-услуги и беременность

В один день компания решила покорять столицу. Ходили слухи, что девушки зарабатывали на предоставлении интим-услуг. Подруги и не пытались это скрыть — выкладывали фото с «вызовов». Позже Альбина забеременела, но мать из нее вышла плохая, несмотря на старания.

«Настя и Лера сидели с мальчиком по очереди. Они были странной и вовсе не благополучной, но семьей. Ребенка у Альбины забрали органы опеки после неоднократных жалоб соседей. Мальчишке будет два года в марте, если не ошибаюсь, он сейчас тоже в детском доме. Не по своей воле повторяет мамину судьбу…», – рассказала редакции москвичка.
Забирать сына из детского дома, судя по контенту в соцсетях, Альбина не собиралась, а свою агрессию выплескивала на Леру. Альбина оскорбляла ее, сливала записи, на которых подруга была голая, распускала сплетни.

Компания вела разгульный образ жизни — без вредных привычек и агрессивного поведения вечеринки не проходили.

Последние минуты ее жизни над ней издевались»

Последний раз подписчики видели Валерию живой на видео, где троица распивает спиртные напитки в заведении.

Что конкретно случилось, еще выясняют следователи. По версии СК, обвиняемые, находясь в квартире с потерпевшей, долгое время оскорбляли ее, угрожали побоями и унижали ее человеческое достоинство. Кроме того, они снимали свои издевательства на видео.
Фото: istock / Tinnakorn Jorruang

Валерию еще живой доставили в медучреждение, но врачи не смогли помочь. Тем временем «подружки» продолжали снимать видео в свои Телеграм-каналы.

«Едем с ментами в отделение»

Источник, приближенный к ситуации, рассказал «КП», что Лере отрезали волосы канцелярским ножом и угрожали отрезать язык, если она будет звать на помощь. Пострадавшая забилась в угол на полу, залезла на подоконник и тряслась от страха. Там было обнаружено ее кольцо от пирсинга и следы от носков. Подозреваемые же утверждают, что ничего не видели.

Последняя запись на страницах «прославившихся» девушек снят в автомобиле по пути в полицейское отделение. Кажется, ни Альбина, ни Настя не осознавали, что натворили.

«Сегодня пятница, 13-е. Мы едем с ментами в отделение. Подписчики, если пропаду, я буду в катафалке сидеть», – смеясь, говорит на видео Настя.
Фото: istock / z1b

Девушки даже прихватили с собой собачку, думая, что едут ненадолго.

«Подписчики, мы едем с опером в полицию. Я в таком шоке, с нами едет собака. Мы звезды! Опер, вы нас на полчасика везете? А можно нас на час? И вообще, вы знаете, что у меня есть ребенок?» – подтрунивала Альбина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства».

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, которые направлены на сбор и закрепление доказательной базы. Подозреваемым грозит от 8 до 15 лет тюрьмы. Следователям предстоит установить, что же произошло с бедной девушкой.

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Громкое хищение миллиарда в больнице Петербурга: кто и как тратил миллионы горбольницы во время COVID-19
04 октября 2024, 13:14

Фото: istockphoto / Motortion

В Санкт-Петербурге в больнице № 20 вскрылись масштабные хищения государственных средств. В рамках текущего расследования уголовного дела были задержаны ещё четыре человека. Ущерб бюджету может составить до одного миллиарда рублей. Подробности преступления представлены в материале «Радио 1».

Что произошло и как похитили деньги

1 октября в городской больнице № 20 и администрации Московского района прошли массовые обыски, организованные Следственным комитетом и экономической полицией. В результате обысков были задержаны 36 человек, среди которых оказалась и главный врач Татьяна Суровцева.

Согласно собранным материалам, в период пандемии COVID-19 пропало от 30 до 50 миллионов рублей. Кроме того, с 2021 года в больнице фактически трудились сотрудники, имеющие родственные связи с руководством, но не исполняющие свои обязанности. Они занимали должности уборщиков, операторов ЭВМ и водителей, получая зарплату, в то время как настоящие участники схемы присваивали себе эти средства.

По словам представителя Главного управления МВД по Санкт-Петербургу и области, общая сумма ущерба бюджету может составить до одного миллиарда рублей.

В рамках расследования правоохранительные органы провели 50 обысков в различных регионах, включая Санкт-Петербург, Москву, Московскую и Ленинградскую области.

Фото: istockphoto / blinow61


Кто в списках подозреваемых

2 октября Куйбышевский районный суд рассмотрел ходатайства по мерам пресечения для девяти фигурантов дела. Восемь из них арестованы, а один помещён под домашний арест.

Среди арестованных заместитель главного врача по экономическим вопросам Наталия Чоха и фиктивно трудоустроенные сотрудники:

  • экономист Елена Тодурова;
  • уборщик Вадим Косухин;
  • оператор ЭВМ Анна Кудишкина;
  • бухгалтер Ксения Косухина;
  • главный бухгалтер Ольга Яковлева.
Кроме того, были задержаны начальник отдела кадров Алиса Костенкова и Никита Чоха. Фигурантка Ирина Коваль была помещена под домашний арест.

3 октября среди арестованных оказалась инспектор администрации Московского района Валентина Резникова, которая, как полагает следствие, была связана с руководством больницы и участвовала в фиктивном трудоустройстве трёх человек. Её задержали 1 октября, но обвинение ей ещё не предъявлено.

Вячеслав Яковлев, муж главного бухгалтера Яковлевой и водитель больницы, также был арестован 3 октября по подозрению в организации мошеннической схемы. Филипп Алексеев, родственник Яковлевой, который числился инженером в больнице, но на самом деле работал в другом научном центре, также был заключён под стражу.

Последняя среди арестованных — Ирина Кокконен, чьё фиктивное трудоустройство в больницу тоже раскрылось. Ранее она уже привлекалась к уголовной ответственности и останется под стражей до конца ноября.

По информации следствия, администрация больницы и другие лица разработали мошенническую схему фиктивного найма с целью хищения средств. В период с января 2021 года по июнь 2024 года на счета несуществующих сотрудников было перечислено примерно 344 миллиона рублей в виде зарплаты и премий, которые затем присваивались организаторами этой схемы.

Фото: istockphoto / sqback

Интересные факты о фигурантах

В ходе судебного разбирательства по делу о мошенничестве в городской больнице № 20 в Санкт-Петербурге были озвучены любопытные факты о жизни некоторых фигурантов.

Анна Кудишкина, которая числилась оператором ЭВМ, имеет рабочие визы в Объединённых Арабских Эмиратах и США, а также вид на жительство в Греции. Она арендует квартиру в Дубае и владеет банковскими счетами в Узбекистане и Казахстане. По имеющимся данным, за последние три года она провела 655 дней за пределами России.

Никита Чоха, ещё один из подозреваемых, имеет не только российское гражданство, но и эстонский паспорт, а также рабочую визу в ОАЭ и счета в международных банках.

Елена Тодурова, которая занимала должность экономиста в больнице, является гражданкой Израиля и с 2019 по 2024 годы не находилась на территории России более 960 дней.

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#зарплаты
#мошенничество
#кражи
#похищение
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Жил в храме и топил кошек: что известно о карлике-рецидивисте, похитившем кенгурят из зоопарков
04 октября 2024, 12:46

Фото: istock / Evgen_Prozhyrko

В конце сентября появились сообщения о похищении кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля. На территории калужского зоосада рядом с местом преступления обнаружили кусачки, а в Ярославле — сачок и палки. Через некоторое время преступника удалось задержать. Им оказался 31-летний карлик-рецидивист из Вологодской области. Зачем мужчина выкрал животных и что намеревался с ними сделать расскажет «Радио 1».

Кто похитил кенгуру из зоопарка


Фото: фоторобот подозреваемого

О задержанном 31-летнем Иване Некрасове из Вологодской области известно немного, однако некоторые детали из его биографии удалось выяснить журналистам KP.RU, которые пообщались с работниками храма, где он прежде проживал.

Служительница храма рассказала, что познакомилась с Иваном около трех лет назад, когда он пришел в Храм святителя Николая в селе Тарногский Городок. Мужчина сказал, что ему некуда идти и что он сирота. Позже выяснилось, что у него есть мама и отчим, но в храме ему не стали отказывать в помощи и предоставили прихожанину питание и кров.

Вначале Иван произвел хорошее впечатление: казался добрым и отзывчивым, всегда откликался на просьбы о помощи.

По словам настоятелей храма, детская внешность Ивана — рост около полутора метров и грустные глаза — тоже подкупала. Мужчина продолжал находиться в храме, однако со временем, его поведение становилось все более странным и агрессивным.

После очередного инцидента, когда Иван попытался пробраться в дом к одной из прихожанок, терпение лопнуло. Обращение в полицию стало последним шагом. Хотя наказание для Вани тогда не последовало, его поведение уже оставило следы в памяти тех, кто его знал.

Прошлое карлика-рецидивиста


Криминальное прошлое Вани стало известным лишь позже. Оказалось, что он нарушил порядок отбытия условного осуждения. Свою преступную деятельность мужчина начал еще в подростковом возрасте. Его рост, не превышающий 1,5 метра, способствовал тому, что он легко мог пробираться в квартиры и дома через щели в дверях и окна на чердаках. В 2017 году Некрасова впервые задержали, но ему удалось скрыться от преследователей. Через два года он получил условный срок и был объявлен в федеральный розыск за кражу с проникновением в жилище.

Вскоре выяснился еще один факт из биографии Ивана. В юности он запер свою учительницу в кабинете (он учился в коррекционном классе).

«Он неадекватен. Нормальный человек так не поступил бы. Ваня очень хитрый и изворотливый. Никто не ждал от него добрых дел», — отзываются о нем знакомые.

Соседи Некрасова также сообщили о его жестоком обращении с животными — он был замечен за тем, что топил кошек.

На похищение кенгуру Иван решился после того, как заранее нашел покупателей на животных. Обсудив все условия сделки, преступник направился в зоопарки Ярославля и Калуги.

Судьба похищенных кенгурят

Фото: телеграм-канал МВД Медиа


Всего Некрасов успел похитить троих детенышей кенгуру. Один из них был найден у него в клетчатой сумке во время задержания в электричке на территории Владимирской области.

Второй кенгуренок, к сожалению, не выжил, а третий на данный момент разыскивается, так как вор успел его продать. Некрасов объяснил, что его целью было похищение и продажа кенгурят для приобретения редкой макаки — это была его мечта. Кроме того, мужчина ранее был замечен с другими экзотическими животными. Известно, что он пытался переехать в Сочи с крокодилом. В 2020 году он принес хищника в отдел МВД для получения разрешения на перевозку, однако крокодила изъяли и передали ветеринарам.

В настоящее время Иван задержан. Его нашли на железнодорожном вокзале города Александрова во Владимирской области. В сумке у него был кенгуренок, еще один погиб, а третьего разыскивает полиция. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ивану грозит до пяти лет лишения свободы.

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