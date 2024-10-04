Блогер Лерчек не признала вину в нелегальном выводе 251 млн рублей из России

В конце сентября появились сообщения о похищении кенгуру из зоопарков Калуги и Ярославля. На территории калужского зоосада рядом с местом преступления обнаружили кусачки, а в Ярославле — сачок и палки. Через некоторое время преступника удалось задержать. Им оказался 31-летний карлик-рецидивист из Вологодской области. Зачем мужчина выкрал животных и что намеревался с ними сделать расскажет «Радио 1».