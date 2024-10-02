Подмосковные росгвардейцы задержали находящегося в розыске рецидивиста

Видео: пресс-служба Росгвардии МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Коломне 40-летнего местного жителя, объявленного в розыск по подозрению в краже, сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
«Во время патрулирования улиц города росгвардейцы заметили мужчину, похожего по приметам на разыскиваемого из ориентировки. Мужчина подозревался в краже товара из супермаркета. Правоохранители задержали мужчину и доставили его в отделение полиции для дальнейшего разбирательства», — говорится в сообщении.Выяснилось, что ранее задержанного уже судили за аналогичное преступление. По факту кражи проводится проверка.
Ранее сообщалось, что в Ивантеевке задержали молодого человека, похитившего партию смартфонов на 5 миллионов рублей. Подробности — в материале «Радио 1».
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