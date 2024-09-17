Участниц группы Pussу Riot Борисову, Петрову, Буркот и Плетнер объявили в розыск

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Четверых участниц группы Pussу Riot объявили в розыск в России. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости. Отмечается, что Алину Петрову, Ольгу Борисову, Тасо Плетнер и Диану Буркот разыскивают по уголовной статье.
«Петрова Алина, Борисова Ольга, Буркот Диана и Плетнер Тасо объявлены в розыск по уголовной статье», — приводят слова собеседника.Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы заочно приговорил к 6 годам колонии бывшего муниципального депутата Басманного района столицы и экс-участницу панк-групы Pussy Riot Людмилу Штейн. За два года до этого Штейн была объявлена в федеральный розыск.
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