Экс-участник группы Little Big госпитализирован в Петербурге

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Бывший бэк-вокалист группы Little Big Антон Лиссов был госпитализирован в реанимационное отделение Мариинской больницы в Санкт-Петербурге с подозрением на инфаркт. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Уточняется, что исполнитель обратился за помощью из-за болей в груди и затруднённого дыхания. На данный момент 45-летнего Лиссова обследуют медики, но сам он хочет как можно быстрее вернуться домой, поскольку у него запланирован концерт через несколько дней.
Напомним, Антон Лиссов покинул группу Little Big в 2022 году, когда коллектив уехал в Соединенные Штаты Америки. С тех пор он остался в Петербурге и вновь начал выступать в своей рок-группе Jane Air.
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