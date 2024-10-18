Появились подробности о состоянии пострадавшего при взрыве авто в Москве

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Ресторатору, который пострадал в результате взрыва СВУ на капоте машины в Москве, вставили спицы в руку для срастания кости. Он и его шестилетний сын сейчас находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Виктор никак не может поверить в то, что его бизнес-партнер Виталий Слободяник мог покушаться на его жизнь. Общие знакомые рассказали, что мужчины сотрудничают 19 лет. У них были хорошие отношения.
Также известно, что Виталий увлекается спортивной стрельбой и имеет много оружия, приобретенного на законных основаниях. Кроме того, он помогает СВО, возит гуманитарную помощь.
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. В результате взрыва пострадал бизнесмен Мишачев, его сын и сосед.
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Также известно, что Виталий увлекается спортивной стрельбой и имеет много оружия, приобретенного на законных основаниях. Кроме того, он помогает СВО, возит гуманитарную помощь.
15 октября в юго-западном районе Москвы произошел взрыв внедорожника Tank, принадлежащего 44-летнему бизнесмену Виктору Мишачеву, который является совладельцем сети известных баров. На капоте его автомобиля неизвестные оставили бомбу, замаскировав её в пакет. В результате взрыва пострадал бизнесмен Мишачев, его сын и сосед.
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Элина Позднякова