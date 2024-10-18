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Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН

V1: житель Волгограда лишился заработанной на СВО машины после неудачного романа
18 октября 2024, 12:35
Фото: iStock/djedzura

Фото: iStock/djedzura

Житель Волгограда Максим Красноперов лишился машины Renault Stepway, заработанной за время спецоперации, после неудачного романа с сотрудницей Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает портал V1.
По словам мужчины, он переписал на экс-возлюбленную новый автомобиль. После этого чувства девушки остыли, возвращать подарок обратно она отказалась.

При этом работница ФСИН заявляет, что выплатила Красноперову всю сумму за машину. По заключенному между участником СВО и девушкой договору, авто «обошлось» ей всего в 900 тысяч рублей. Однако мужчина утверждает, что в реальности никаких денег не видел.



Бывший военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через судебную инстанцию.

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#минобороны
Жительницу Подмосковья задержали с партией мефедрона
18 октября 2024, 13:04

Полицейские задержали в Лобне 41-летнюю жительницу Мытищ по подозрению в попытке сбыта наркотиков, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Женщина выходила из лесополосы рядом с Физкультурной улицей. Её остановил полицейский патруль для проверки документов. Женщина заметно нервничала и вела себя подозрительно, поэтому её доставили в отделение. При личном досмотре в рюкзаке у женщины обнаружили три пакета, содержащие полтора килограмма кристаллического вещества. Экспертиза показала, что вещество является наркотиком мефедроном», — говорится в сообщении.
Женщина рассказала, что нашла «работу» через один из мессенджеров. Кураторы указывали ей, где забрать крупную партию наркотиков, после чего она должна была расфасовать наркотики на дозы для дальнейшего сбыта.

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#мытищи
#полиция
#наркотики
#криминал
#мвд московской области
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Маньячка за три дня убила троих людей без очевидного мотива
В Канаде задержали женщину, которая убила троих людей за три дня
18 октября 2024, 12:23

Фото: iStock/stacey_newman

В Канаде арестовали женщину, которая убила троих людей за три дня без очевидного мотива. Об этом пишет FOX News.
По данным издания, полицейские обнаружили три тела 1,2 и 3 октября. Первой нашли 60-летнюю женщину. Далее в парке на Ниагарском водопаде нашли 47-летнего мужчину с тяжелыми травмами, спасти его не удалось. Последней жертвой стал 77-летний бывший учитель. Его обнаружили раненого на парковке в Гамильтоне. Мужчину успели доставить в больницу, однако там он скончался от смертельных ножевых ранений.

Следователи связали все три убийства благодаря показаниям свидетелей, которые описали одну и ту же женщину. Тогда задержали 30-летнюю Сабрину Колдхар. Ее поймали в Берлингтоне, Онтарио.

Полиция считает, что мужчин Колдхар убила случайно, с женщиной же она была знакома. Ввиду отсутствия очевидных мотивов для убийства, задержанную считают маньячкой.

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#учитель
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#полицейские
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В Балашихе нашли похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн
18 октября 2024, 11:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

Похищенный у Минобороны комплекс недвижимости за 244 млн рублей, состоящий из 15 объектов, нашли в подмосковной Балашихе. Об этом со ссылкой на СК РФ сообщает РИА Новости. Отмечается, что трех подозреваемых в хищении комплекса уже арестовали.
«Возбуждено уголовное дело по подозрению бывшего начальника управления проблемных активов акционерного общества «Главное управление обустройства войск» Николая Грачева, бывшего конкурсного управляющего ОАО «Строительное управление Московского региона», принадлежащего Минобороны России, Алексея Асташкина и гражданина Евгения Потапова в совершении мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ)», — заявили в Следственном комитете.
По информации следствия, фигуранты в 2019-2021 годах организовали поддельные торги и похитили комплекс недвижимости, воспользовавшись процедурой банкротства, которую проходил подведомственная Минобороны организация ОАО «Строительное управление Московского региона».

В ведомстве подчеркнули, что Грачева, Асташкина и Потапова суд заключил под стражу на время следствия.

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#минобороны
#рф
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В Санкт-Петербурге автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком
18 октября 2024, 11:55

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Петербурге пассажирский автобус провалился в яму с кипятком. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Отмечается, что инцидент произошел около метро Автово на Кронштадской улице, видео публикует РИА Новости. Согласно данным «Фонтанки», в автобусе в момент происшествия находились пассажиры.




В результате произошедшего никто не пострадал. В обслуживающей маршрут пассажирской компании пояснили, что транспортное средство провалилось из-за прорыва трубы и последовавшего «подмыва грунта».

Ранее сообщалось, что 10 мая текущего года на набережной Мойки автобус врезался в автомобиль, влетел в ограду и вместе с ней упал в воду. В салоне находилось около двадцати пассажиров. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Тракторист в течение трех лет растлевал школьницу в Подмосковье
18 октября 2024, 10:34

Фото: iStock/ronstik

Тракторист-педофил задержан правоохранителями в Можайском городском округе Подмосковья. Об этом информирует «МК».
59-летний мужчина подозревается в том, что в течение 3 лет насиловал местную жительницу 2010 года рождения. Уточняется, что мужчина приставал к школьнице, совершал действия сексуального характера и вел интимную переписку.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что СК Приморского края завершил расследование уголовного дела против 57-летнего экс-адвоката, который обвиняется в преступлениях против половой неприкосновенности 12 несовершеннолетних. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#изнасилование
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Жена Гозмана* признала вину по делу о контрабанде
Жена Леонида Гозмана* признала вину по делу о контрабанде ложек и вилок
18 октября 2024, 10:07

Фото: iStock/Akintevs

Жена политика Леонида Гозмана* Марина Егорова, которая находится под домашним арестом по делу о контрабанде, признала вину. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Михаила Бирюкова.
По словам Бирюкова, СК РФ завел дело о контрабанде в отношении Егоровой 27 сентября текущего года. Спустя несколько дней женщина была задержана и помещена под домашний арест.

Согласно информации ведомства, летом прошлого года на границе РФ и Эстонии задержали водителя, который перевозил вещи Гозмана* и Егоровой. В салоне автомобиля нашли предметы кухонно-бытовой утвари — столовые приборы из мельхиора и серебра, которые достались политику в наследство.

Примечательно, что для их перевозки необходимо было получить разрешение Минкульта России, однако этот документ отсутствовал.

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#арест
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#заэс
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Появились новые подробности убийства военкора Татарского
Работу взрывчатки, убившей Татарского, установили по частям устройства
18 октября 2024, 09:32

Фото: РИА Новости/Алексей Даничев. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Председатель СК Александр Бастрыкин заявил, что следственные органы установили метод активации взрывчатки, из-за которой погиб военкор Владлен Татарский. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«По другому уголовному делу о теракте в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военный корреспондент, известный как Владлен Татарский, сотрудниками криминалистических подразделений, участвовавшими в проведении осмотров места происшествия и прилегающей территории, обнаружены и изъяты части взрывного устройства», — отметил он.

По его словам, экспертиза этих частей впоследствии позволила установить способ его активации. Глава ведомства отметил, что на основе изъятых видеозаписей удалось восстановить маршрут Дарьи Треповой* до её прихода в кафе и после совершения преступления.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля 2023 года в результате взрыва бомбы на творческом вечере в Санкт-Петербурге. Он умер мгновенно, более 50 человек пострадали.

В январе 2-й Западный окружной военный суд признал Дарью Трепову* виновной в теракте и приговорил её к 27 годам колонии общего режима. Это самый большой приговор, вынесенный женщинам в России. В мае Апелляционный военный суд подтвердил решение, также удовлетворив иски потерпевших на сумму более 16,5 миллиона рублей.

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*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#суд
#приговор
#происшествия
#сизо
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Инженер ЗАЭС пойдет под суд за участие в террористической организации
18 октября 2024, 08:55

Фото: istock/Vladimir Cetinski

Инженер Запорожской АЭС пойдет под суд за участие в террористической организации ГУР Министерства обороны Украины и попытку совершить теракт. Об этом проинформировала Генеральная прокуратура РФ.
Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 32-летнего гражданина Украины Сергея Потынга. Он обвиняется в участии в террористическом сообществе, покушении на совершение террористического акта и незаконном приобретении, передаче, хранении, перевозке, ношении взрывчатых веществ и взрывных устройств.

По версии следствия, в марте 2022 года Сергей Потынг, работая инженером в цехе тепловой автоматики и измерений Запорожской атомной электростанции, вступил в террористическое сообщество, созданное сотрудниками главного управления разведки Министерства обороны Украины. Он собрал информацию о автомобилях с доступом на территорию ЗАЭС, их маршрутах и местах стоянки с помощью фотосъемки и передал эти данные своему куратору через мессенджер.

В мае 2023 года Потынг получил задание устранить сотрудника правоохранительных органов в Энергодаре. Для этого он через тайник получил взрывчатку и перенес её в свою квартиру, после чего заложил устройство под днище автомобиля, используемого должностным лицом. Однако взрывное устройство было обнаружено и обезврежено правоохранительными органами, а Потынг был задержан.

В отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Уголовное дело направлено в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу. Расследование в отношении остальных соучастников продолжается», — уточняется в релизе.

Ранее стало известно, что экс-телеведущая программы «Вести» обжаловала в суде статус иноагента. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#суд
#дело
#уголовное дело
#расследование
#заэс
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Два человека погибли при опрокидывании судна в порту Корсаков на Сахалине
18 октября 2024, 08:13

Фото: iStock/Soumen Hazra

Два человека погибли при опрокидывании грузового судна «Григорий Ловцов» в порту Корсаков на Сахалине. Об этом сообщает Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК России.
Согласно предварительной информации, из-за перегруза судно накренилось и опрокинулось, кадры публикует Telegram-канал SHOT. Всего на борту корабля находилось семь членов экипажа.




Уточняется, что троих человек удалось спасти. Еще одного мужчину смогли найти и достать из воды, он госпитализирован.

На месте ЧП продолжается спасательная операция. Работают два буксира и спасательное судно. Транспортная прокуратура Сахалина начала проверку по факту произошедшего.

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