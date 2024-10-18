Россиянин лишился заработанной за время СВО машины после романа с сотрудницей ФСИН

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Житель Волгограда Максим Красноперов лишился машины Renault Stepway, заработанной за время спецоперации, после неудачного романа с сотрудницей Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает портал V1.
По словам мужчины, он переписал на экс-возлюбленную новый автомобиль. После этого чувства девушки остыли, возвращать подарок обратно она отказалась.
При этом работница ФСИН заявляет, что выплатила Красноперову всю сумму за машину. По заключенному между участником СВО и девушкой договору, авто «обошлось» ей всего в 900 тысяч рублей. Однако мужчина утверждает, что в реальности никаких денег не видел.
Бывший военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через судебную инстанцию.
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При этом работница ФСИН заявляет, что выплатила Красноперову всю сумму за машину. По заключенному между участником СВО и девушкой договору, авто «обошлось» ей всего в 900 тысяч рублей. Однако мужчина утверждает, что в реальности никаких денег не видел.
Бывший военный пытается оспорить законность подписанного им договора купли-продажи через судебную инстанцию.
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Екатерина Коршунова