Экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева* и политика Андрея Пивоварова* признали иноагентами

06 июня 2025, 17:24

В обновлённый реестр иноагентов Минюста вошли Солнцев*, Пивоваров* и Кутаев*

Рустам Солнцев (фото: Instagram*** @solncevrusya)

Минюст России в пятницу дополнил реестр иностранных агентов. Соответствующий документ представлен на официальном сайте ведомства.