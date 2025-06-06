Экс-участника «Дома-2» Рустама Солнцева* и политика Андрея Пивоварова* признали иноагентами
Минюст России в пятницу дополнил реестр иностранных агентов. Соответствующий документ представлен на официальном сайте ведомства.
В список вошёл бывший участник реалити-шоу «Дом-2», блогер Рустам Солнцев (Калганов)*. Отмечается, что он распространял недостоверные сведения о действиях российских властей, а также осуществлял пропаганду ЛГБТ**-отношений.
Также в дополненный список иноагентов попали политик и активист Андрей Пивоваров*, чеченский государственный деятель Руслан Кутаев*, общественный деятель Олег Козловский*, юрист Денис Шедов*, правозащитницы Наталия Секретарева*, Виолетта Фицнер* и Елена Жемкова*.
Новым фигурантам по традиции вменяют распространение недостоверных сведений о политике и решениях российских органов власти, выступление против проведения СВО на Украине и способствование формированию негативного образа ВС РФ.
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