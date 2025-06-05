В Латвии депутата выгнали с заседания сейма за защиту русскоязычного населения
Латвийского депутата выгнали с заседания сейма за русскую речь. Алексей Росликов призвал защитить русскоязычное население страны.
Лидер партии «Стабильность!» потребовал не включать в повестку заседания декларацию об устранении лингвистических последствий русификации, якобы проводившейся в Латвии в годы СССР. Росликов подчеркнул, что у государства нет будущего без русскоязычного населения.
Парламентарий заявил, что власти страны постоянно ограничивают граждан, указывая им, что можно делать, а что нельзя, в какого Бога верить, какие праздники отмечать и на каком языке говорить.
После этого одна из спикеров организовала голосование за исключение Росликова с заседания за неэтичное поведение и использование русского языка. В результате, депутату пришлось покинуть помещение.
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