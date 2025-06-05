В Екатеринбурге проходят обыски в редакции URA.RU
В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в офисе информационного агентства URA.RU. Об этом пишет Telegram-канал «ТАСС/Урал+»
Сообщается, что мероприятия связаны с расследованием финансирования медиаструктуры в 2020 году от некоммерческой организации «Альянс врачей»*. Стоит отметить, что данная организация была признана иностранным агентом российским Министерством юстиции в 2021 году.
Кроме того, поводом для расследования могло стать дело бывшего сотрудника полиции, подозреваемого в передаче внутренней служебной информации изданию. Как утверждают некоторые СМИ, параллельно с обысками произошло задержание главного редактора портала — Дениса Алаярова. Подробности дела остаются неизвестными.
Ранее стало известно, что к четырем годам лишения свободы за растрату почти 132 миллионов рублей приговорили 41-летнюю москвичку.
* Некоммерческая организация, выполняющая функции иноагента
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