Экс-участница «Дома-2» вступила в конфликт с бортпроводниками

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)
Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве. Бывшая участница «Дома-2» считает, что компания использовала ее малолетнего ребенка, чтобы принудить выкупить конкретное место.
Девушка сообщила, что она со своим двухлетним малышом летела в ночь на понедельник из Сочи в Москву. На стойке регистрации им выдали билеты на разные места. Алиана считает, что это было сделано специально в расчете, что она выкупит соседние места.
Как стало известно SHOT, инцидент продолжился уже на борту самолета. Кресло рядом с дочерью было свободным — и девушка его заняла. По словам Алианы, бортпроводники в течение всего полета настоятельно требовали, чтобы она пересела. А по прилету на борт были вызваны полицейские, которые встали на ее место.
Устиненко не стала уточнять, намерена ли она подавать жалобу на авиакомпанию.
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Как стало известно SHOT, инцидент продолжился уже на борту самолета. Кресло рядом с дочерью было свободным — и девушка его заняла. По словам Алианы, бортпроводники в течение всего полета настоятельно требовали, чтобы она пересела. А по прилету на борт были вызваны полицейские, которые встали на ее место.
Устиненко не стала уточнять, намерена ли она подавать жалобу на авиакомпанию.
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