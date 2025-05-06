Экс-участница «Дома-2» вступила в конфликт с бортпроводниками

Безопасность на даче — не пустой звук, особенно весной, когда начинается активный сезон садово-огородных работ. Как сохранить здоровье спины и суставов при работе на участке, рассказала профессор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, врач ЛФК Ирина Героева в беседе с «Известиями» 6 мая.