Россиянам перечислили болезни, при которых опасно пить кофе

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Существует ряд заболеваний, при которых рекомендуется ограничить или полностью исключить кофе из рациона. К ним относятся камни в почках, панкреатит, рефлюксная болезнь, гастрит и другие.
Об этом сообщила «Газете.Ru» врач-диетолог и гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.
По словам специалиста, кофе может вызывать раздражение слизистой желудка и усугублять воспалительные процессы при гастрите и язвенной болезни. При рефлюксной болезни он может увеличить частоту и интенсивность симптомов изжоги. Кроме того, людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отказаться от кофе, так как он может привести к спазмам и диарее. При панкреатите также рекомендуется ограничить потребление этого напитка, поскольку кофе стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении.
Кофе обладает мочегонным эффектом, что увеличивает концентрацию кальция в моче и способствует образованию камней. Поэтому его не следует употреблять людям, предрасположенным к образованию почечных или желчных камней. Также кофе может стимулировать сокращение желчного пузыря, что иногда приводит к приступам желчной колики у пациентов с желчнокаменной болезнью.
Кроме того, употребление кофе может ухудшить состояние при болезни Крона и язвенном колите. В случаях заболеваний печени, таких как синдром Жильбера (генетическое нарушение обмена билирубина), конкуренция между кофеином и лекарственными препаратами за цитохром P450 может изменить метаболизм медикаментов. Это важно учитывать любителям кофе с данным синдромом, заключила врач.
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По словам специалиста, кофе может вызывать раздражение слизистой желудка и усугублять воспалительные процессы при гастрите и язвенной болезни. При рефлюксной болезни он может увеличить частоту и интенсивность симптомов изжоги. Кроме того, людям с синдромом раздраженного кишечника стоит отказаться от кофе, так как он может привести к спазмам и диарее. При панкреатите также рекомендуется ограничить потребление этого напитка, поскольку кофе стимулирует секрецию поджелудочной железы, что нежелательно при воспалении.
Кофе обладает мочегонным эффектом, что увеличивает концентрацию кальция в моче и способствует образованию камней. Поэтому его не следует употреблять людям, предрасположенным к образованию почечных или желчных камней. Также кофе может стимулировать сокращение желчного пузыря, что иногда приводит к приступам желчной колики у пациентов с желчнокаменной болезнью.
Кроме того, употребление кофе может ухудшить состояние при болезни Крона и язвенном колите. В случаях заболеваний печени, таких как синдром Жильбера (генетическое нарушение обмена билирубина), конкуренция между кофеином и лекарственными препаратами за цитохром P450 может изменить метаболизм медикаментов. Это важно учитывать любителям кофе с данным синдромом, заключила врач.
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Анастасия Хохлова