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Врач рассказала, как избежать травм при работе на огороде

Фото: istockphoto / LittleBee80

Фото: istockphoto / LittleBee80

Безопасность на даче — не пустой звук, особенно весной, когда начинается активный сезон садово-огородных работ. Как сохранить здоровье спины и суставов при работе на участке, рассказала профессор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, врач ЛФК Ирина Героева в беседе с «Известиями» 6 мая.
Эксперт советует дачникам начинать с простого: избегать длительного нахождения в согнутом положении и регулярно делать перерывы на отдых.

«Каждые час-полтора делайте перерывы в работе. То есть пропололи грядку за час, а затем 10–15 минут отдохните. Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев. Это позволит перераспределить нагрузку на различные мышечные группы», — объяснила Героева.

По её словам, чаще всего при дачных нагрузках страдает позвоночник. Длительное пребывание в наклоненном состоянии приводит к перегрузке передней части позвоночного столба и растяжению мышц и связок спины. Это может вызывать сначала лёгкий дискомфорт, а затем — острую боль.

Кроме того, напряжение испытывает и шея, особенно если при обрезке или сборе урожая дачник запрокидывает голову назад.

«Кроме поясницы во время огородных работ часто перегружается и шея. Поэтому старайтесь не запрокидывать назад голову, когда обрезаете ветки с деревьев, собираете урожай с высоких деревьев или красите забор», — предупредила врач.

Чтобы безопасно поднимать тяжёлые предметы, Героева рекомендует не наклоняться вперёд с прямыми руками, а подходить ближе к грузу, приседать, расставлять ноги на ширину плеч и использовать согнутые руки.

«Поднятие любого тяжелого предмета (более 5 кг) в разы усиливает весовую нагрузку на позвоночник и суставы. Поэтому необходимо равномерно распределять вес — лучше сразу на обе руки, можно также использовать при переносе какого-то груза заплечный рюкзак», — отметила эксперт.

Садовый инвентарь также должен быть подобран по росту, чтобы снизить нагрузку на спину. При длительной работе лопатой или граблями врач советует чередовать положение рук и ног. Низкие стулья при работе на грядках могут навредить — ухудшается кровоток в ногах, страдают вены и суставы.

«С сорняками лучше всего бороться на согнутых ногах, заранее обезопасив колени специальными защитными накладками и подложив коврик», — посоветовала Героева.

Также следует избегать резких наклонов на прямых ногах. Лучше соединять наклон с полуприседанием, сохраняя спину прямой. Для снижения нагрузки можно использовать ортопедический пояс или корсет. Снять напряжение в спине после работы поможет игольчатый аппликатор, который рекомендуется использовать по 15–20 минут.

«Лучший отдых после дневного физического труда — это сон и легкая вечерняя прогулка. Прилечь на диван или кровать. Подремать или просто полежать, избегая резких движений, рекомендуется и в течение дня. Мышцы спины максимально расслабляются в положении на спине с согнутыми ногами, которые можно положить на подушку или валик», — заключила Героева.

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Эколог Скалон: летом тараканы могут временно перемещаться на улицу
06 мая 2025, 17:21

Фото: iStock/Panlrob Samsuwan

Недавно кузбассовцы начали публиковать в соцсетях шокирующие видео с большим количеством тараканов, которые можно увидеть не только в домах, но и на улицах. Это вызывает недоумение, ведь тараканы обычно не живут в дикой природе. Профессор кафедры экологии и природопользования ИБЭиПР КемГУ Николай Васильевич Скалон объяснил поведение насекомых.
«В природе тараканов нет. В домах обитают два вида: черный и рыжий (или прусак). Эти насекомые предпочитают тепло и могут покидать свои привычные места обитания летом. На видео запечатлен черный таракан, который обычно встречается в подвалах и ванных комнатах. Прусак меньше по размеру и более распространен. За последние 20 лет их численность значительно сократилась благодаря использованию эффективных инсектицидов», — поясняет профессор в беседе с изданием «Сибдепо».
Он добавляет, что при благоприятных условиях, особенно летом, тараканы могут временно перемещаться на улицу. В данный момент это наблюдается у черного таракана, что связано с уменьшением численности рыжего вида.

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Экс-участница «Дома-2» вступила в конфликт с бортпроводниками
Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию в попытке вымогательства
06 мая 2025, 17:16

Алиана Устиненко (Фото: Telegram-канал @alianaustinenko)

Алиана Устиненко обвинила авиакомпанию «Победа» в вымогательстве. Бывшая участница «Дома-2» считает, что компания использовала ее малолетнего ребенка, чтобы принудить выкупить конкретное место.
Девушка сообщила, что она со своим двухлетним малышом летела в ночь на понедельник из Сочи в Москву. На стойке регистрации им выдали билеты на разные места. Алиана считает, что это было сделано специально в расчете, что она выкупит соседние места.

Как стало известно SHOT, инцидент продолжился уже на борту самолета. Кресло рядом с дочерью было свободным — и девушка его заняла. По словам Алианы, бортпроводники в течение всего полета настоятельно требовали, чтобы она пересела. А по прилету на борт были вызваны полицейские, которые встали на ее место.

Устиненко не стала уточнять, намерена ли она подавать жалобу на авиакомпанию.

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Диетолог назвала вариант ужина, который поспособствует хорошему сну
Диетолог Королева: рыба и овощной гарнир — идеальный вариант ужина
06 мая 2025, 15:35

Фото: iStock/NataBene

Чтобы организм хорошо работал, важно соблюдать режим и баланс в жизни. Это создается благодаря хорошему сну и питанию.
Доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» заявила, что сладкое на ночь лучше не есть, потому что может возникнуть возбуждение нервной системы, и сон, соответственно, уйдет.

«Нельзя перебирать по объему на ужин, то есть пусть будет источник полноценного белка, в котором есть омега-3. Например, рыба и термически обработанный овощной гарнир — лаконичный ужин будет оказывать позитивное влияние на микробиому кишечника», — сказала эксперт.

По ее словам, такой ужин накормит всех представителей нашей флоры внутри организма и позволит спокойно приготовиться к отдыху.

«Поможет восстановиться относительно других возбуждающих факторов. Еще важно ложиться спать не позже 22:00. В отрезок времени 23:00−3:00 часа ночи вырабатывается и мелатонин в достаточном количестве, и соматотропный гормон, благодаря которым мы высыпаемся и уравновешивается флора кишечника. Мозг подвергается детоксу», — объяснила врач.

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Столичные росгвардейцы участвуют в акции «Бессмертный полк»
06 мая 2025, 14:38

Фото: iStock/NataBene

Сотрудники столичной Росгвардии участвуют в акции «Бессмертный полк», сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что правоохранители разместили на служебных машинах фото своих родных, которые освобождали Родину от общего врага. Сегодняшние стражи порядка помнят подвиг своих предков и глубоко уважают его.
«Среди портретов — лица солдат, медсестёр, тружеников тыла, чьи истории бережно хранятся в семьях росгвардейцев. За каждым изображением – личная трагедия, мужество и безмерная любовь к Родине», — сказано в релизе.

На плацу ГУ Росгвардии возле мемориала «Свеча памяти» выстроилась автоколонна с портретами героев-освободителей. Она образовала слово «Помним», как символ связи поколений и обещание сохранить правду о Великой Победе над нацизмом.

Ведомство сняло клип, в котором участвовали примерно 50 машин Росгвардии. Портреты героев Великой Отечественной войны разместили на 700 автопатрулях.

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#новости
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Эксперт предупредил россиян о росте киберугроз в майские праздники
Бориславский: количество киберугроз в майские праздники вырастет вчетверо
06 мая 2025, 13:52

Фото: istockphoto/Galeanu Mihai

Количество киберугроз вырастет вчетверо в эти майские праздники, рассказал «Газете.Ru» глава продукта Staffcop Даниил Бориславский.
По его словам, в период праздников растет количество рассылок от имени крупных служб доставки и магазинов. Аферисты под видом выгодного предложения выманивают данные банковских карт. Например, речь может идти о псевдоскидке по случаю 80-летия Победы, говорит Бориславский. Задача мошенников сделать так, чтобы потенциальная жертва перешла на сайт-подделку.

«Растут и аферы с арендой жилья. Поддельные сайты и мобильные приложения копируют интерфейсы популярных сервисов бронирования, злоумышленники требуют предоплату, а после получения денег исчезают», — добавил эксперт.
По словам Бориславского, злоумышленники воруют данные юзеров в таких точках как: гостиницы, вокзалы и кафе. Особо это касается тех пользователей, кто не имеет двухфакторной аутентификации.

Потенциальным жертвам могут звонить «службы безопасности банков» или «представители Госуслуг». Речь идет не только о звонках, но и о сообщениях со срочной «проверкой личности». Так аферисты побуждают людей переводить средства на «безопасный счет», включая схему «два звонка».

Бориславский призвал пользоваться только официальными приложениями, проверять сайты и наличие протокола HTTPS, включать двухфакторную проверку.

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