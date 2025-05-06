Врач рассказала, как избежать травм при работе на огороде

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Безопасность на даче — не пустой звук, особенно весной, когда начинается активный сезон садово-огородных работ. Как сохранить здоровье спины и суставов при работе на участке, рассказала профессор НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н. Н. Приорова, врач ЛФК Ирина Героева в беседе с «Известиями» 6 мая.
Эксперт советует дачникам начинать с простого: избегать длительного нахождения в согнутом положении и регулярно делать перерывы на отдых.
По её словам, чаще всего при дачных нагрузках страдает позвоночник. Длительное пребывание в наклоненном состоянии приводит к перегрузке передней части позвоночного столба и растяжению мышц и связок спины. Это может вызывать сначала лёгкий дискомфорт, а затем — острую боль.
Кроме того, напряжение испытывает и шея, особенно если при обрезке или сборе урожая дачник запрокидывает голову назад.
Чтобы безопасно поднимать тяжёлые предметы, Героева рекомендует не наклоняться вперёд с прямыми руками, а подходить ближе к грузу, приседать, расставлять ноги на ширину плеч и использовать согнутые руки.
Садовый инвентарь также должен быть подобран по росту, чтобы снизить нагрузку на спину. При длительной работе лопатой или граблями врач советует чередовать положение рук и ног. Низкие стулья при работе на грядках могут навредить — ухудшается кровоток в ногах, страдают вены и суставы.
Также следует избегать резких наклонов на прямых ногах. Лучше соединять наклон с полуприседанием, сохраняя спину прямой. Для снижения нагрузки можно использовать ортопедический пояс или корсет. Снять напряжение в спине после работы поможет игольчатый аппликатор, который рекомендуется использовать по 15–20 минут.
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«Каждые час-полтора делайте перерывы в работе. То есть пропололи грядку за час, а затем 10–15 минут отдохните. Необходимо также как можно чаще менять виды работ или рабочую позу. Чередовать прополку грядок с поливом или обрезкой, например, деревьев. Это позволит перераспределить нагрузку на различные мышечные группы», — объяснила Героева.
По её словам, чаще всего при дачных нагрузках страдает позвоночник. Длительное пребывание в наклоненном состоянии приводит к перегрузке передней части позвоночного столба и растяжению мышц и связок спины. Это может вызывать сначала лёгкий дискомфорт, а затем — острую боль.
Кроме того, напряжение испытывает и шея, особенно если при обрезке или сборе урожая дачник запрокидывает голову назад.
«Кроме поясницы во время огородных работ часто перегружается и шея. Поэтому старайтесь не запрокидывать назад голову, когда обрезаете ветки с деревьев, собираете урожай с высоких деревьев или красите забор», — предупредила врач.
Чтобы безопасно поднимать тяжёлые предметы, Героева рекомендует не наклоняться вперёд с прямыми руками, а подходить ближе к грузу, приседать, расставлять ноги на ширину плеч и использовать согнутые руки.
«Поднятие любого тяжелого предмета (более 5 кг) в разы усиливает весовую нагрузку на позвоночник и суставы. Поэтому необходимо равномерно распределять вес — лучше сразу на обе руки, можно также использовать при переносе какого-то груза заплечный рюкзак», — отметила эксперт.
Садовый инвентарь также должен быть подобран по росту, чтобы снизить нагрузку на спину. При длительной работе лопатой или граблями врач советует чередовать положение рук и ног. Низкие стулья при работе на грядках могут навредить — ухудшается кровоток в ногах, страдают вены и суставы.
«С сорняками лучше всего бороться на согнутых ногах, заранее обезопасив колени специальными защитными накладками и подложив коврик», — посоветовала Героева.
Также следует избегать резких наклонов на прямых ногах. Лучше соединять наклон с полуприседанием, сохраняя спину прямой. Для снижения нагрузки можно использовать ортопедический пояс или корсет. Снять напряжение в спине после работы поможет игольчатый аппликатор, который рекомендуется использовать по 15–20 минут.
«Лучший отдых после дневного физического труда — это сон и легкая вечерняя прогулка. Прилечь на диван или кровать. Подремать или просто полежать, избегая резких движений, рекомендуется и в течение дня. Мышцы спины максимально расслабляются в положении на спине с согнутыми ногами, которые можно положить на подушку или валик», — заключила Героева.
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Дайана Хусинова