Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма

12 января 2026, 18:31

Телеведущую Хвостову не пустили в США из-за БДСМ-костюма в багаже

Фото: iStock/unomat

Бывшая ведущая «Орла и решки» Василиса Хвостова не смогла попасть в США из-за БДСМ-костюма в багаже и описания профиля в социальной сети. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник.