Экс-ведущую «Орла и решки» не пустили в США из-за БДСМ-костюма
Бывшая ведущая «Орла и решки» Василиса Хвостова не смогла попасть в США из-за БДСМ-костюма в багаже и описания профиля в социальной сети. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на источник.
На контроле в Нью-Йорке сотрудники обратили внимание на количество штампов в паспорте Хвостовой, после чего ее отправили на дополнительный досмотр багажа. Среди вещей телеведущей имелась книга «Пошлая Библия» и БДСМ-костюм.
После этого Хвостова оказалась в комнате для допросов, где офицеры принялись изучать ее профиль в Instagram*. Их сразу же смутило описание «семь лет секси-путешествий».
Вскоре визу телеведущей аннулировали, ее саму поместили в камеру для иммигрантов. Через сутки девушку депортировали обратно в Европу.
